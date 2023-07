Les travailleurs portuaires de la côte ouest du Canada commencent officiellement la grève

Un syndicat représentant les travailleurs portuaires de l’Ouest canadien a officiellement commencé à faire grève, une action qui pourrait avoir des répercussions au-delà du voisin du nord des États-Unis.

La division du débardage de l’International Longshore & Warehouse Union Canada a annoncé que sa grève avait commencé dans un Publication Facebook du samedi signé par le président du syndicat, Rob Ashton. Plus de 99 % des membres du syndicat, qui appuient les ports de la côte ouest comme Vancouver et Prince Rupert, ont voté en faveur de la grève le mois dernier. L’avis de grève est tombé mercredi.

« La division ILWU Canada Longshore n’a pas pris cette décision à la légère, mais pour l’avenir de notre main-d’œuvre, nous avons dû franchir cette étape », a déclaré Ashton dans le message. « Nous espérons toujours qu’un règlement sera atteint par le biais d’une négociation collective GRATUITE ! »

Le syndicat est ouvert à la négociation depuis février avec la British Columbia Maritime Employers Association, qui représente les propriétaires de ports, et reste prêt à continuer à travailler sur un contrat, a ajouté Ashton.

L’association des employeurs, connue sous le nom de BCMEA, dit dans un communiqué il s’est efforcé de « faire avancer des propositions et des positions de bonne foi, dans le but de parvenir à un accord équitable à la table ». Il a souligné le rôle des médiateurs fédéraux et s’est dit ouvert à « toute » solution susceptible d’amener les parties à un accord équilibré, y compris un processus d’arbitrage médiatisé.

Les croisiéristes restent capables de naviguer et le grain en vrac se déplace, mais pas le grain conteneurisé. Le ministre canadien du Travail, Seamus O’Regan Jr. tweeté apparemment en faveur de la poursuite des négociations entre les deux groupes, notant que « les meilleurs accords pour les deux parties sont conclus à la table ».

Les deux parties sont en désaccord sur des questions telles que l’automatisation, le recours au travail contractuel et le coût de la vie pour les travailleurs. Deux médiateurs nommés par le gouvernement canadien ont supervisé les discussions qui se sont déroulées jusqu’à la fin mai. Ces discussions ont été suivies d’une période dite de réflexion entre les deux groupes.

Une grève dans les ports de l’Ouest survenant pendant les vacances aux États-Unis et au Canada pourrait avoir des répercussions sur l’économie américaine, selon les partisans de l’industrie. Le port de Vancouver et le port de Prince Rupert sont des destinations populaires pour le commerce américain, car ces ports comptent parmi les principaux ports d’escale pour les marchandises en provenance d’Asie. Certains responsables de la logistique ont déclaré à CNBC que le service ferroviaire à partir de ces ports est beaucoup plus rapide que de passer par le port de Seattle ou de Tacoma.

L’Association internationale des débardeurs l’a dit ne prendra pas de cargaison détournée des ports avec des travailleurs en grève, tandis que le chef de l’International Longshore and Warehouse Union, qui représente les travailleurs portuaires de la côte ouest aux États-Unis, a fait une déclaration de solidarité avec le syndicat canadien mais n’a mentionné aucune mesure précise.

La grève pourrait entraîner une congestion dans ces ports avec des débardeurs incapables de décharger les navires. La congestion peut se transformer en arriérés et entraîner des ramassages retardés aux terminaux, ce qui peut ensuite entraîner des frais de retard qui sont souvent répercutés sur les consommateurs – une situation similaire à ce qui s’est produit pendant la pandémie.

« Avec les vacances canadiennes et les vacances du 4 juillet, le volume de conteneurs en mouvement est plus léger que la normale, mais maintenant les navires ne fonctionnent pas à cause de la grève », a déclaré Paul Brashire, vice-président du factage et de l’intermodal chez ITS Logistics. « Si cette grève se poursuit au milieu de la semaine prochaine, elle aura un impact sur la congestion dans les semaines à venir aux terminaux ferroviaires de Chicago et de Detroit en raison de la quantité de conteneurs qui se seraient accumulés et auraient finalement été déplacés vers ces terminaux ferroviaires. »

Les ports canadiens traitent près de 225 milliards de dollars de fret chaque année, selon les estimations, avec des articles couvrant des industries telles que les articles ménagers, l’électronique et les vêtements transportés par chemin de fer. Environ 15 % du commerce des consommateurs passant par le port de Vancouver est à destination ou en provenance des États-Unis, selon les données des autorités portuaires. Environ les deux tiers du volume des importations conteneurisées à destination du port de Prince Rupert sont dirigés vers les États-Unis, selon les données du port.

Trois chemins de fer de classe 1 opèrent dans ces ports : CN, Canadien Pacifique et BNSF, une filiale de Berkshire Hathaway . Dans un e-mail à CNBC, BNSF a déclaré qu’il n’avait aucun commentaire sur l’impact d’une grève. Le CN n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.

Dans un avis aux clients du CPKC publié mercredi, le chemin de fer a déclaré: « L’arrêt de travail lié à cet avis pourrait avoir une incidence sur les opérations portuaires en Colombie-Britannique. À l’heure actuelle, nous ne prévoyons aucune interruption de service importante résultant de cet arrêt de travail et, en tant que tel , CPKC n’a pas lancé d’embargos liés à une éventuelle interruption de service, mais nous surveillons de près les développements pour évaluer tout impact sur les expéditions sur le réseau de CPKC. Nous fournirons des mises à jour si nécessaire. »

Steve Lamar, PDG de l’American Apparel and Footwear Association, a déclaré à CNBC que « les chaînes d’approvisionnement fragiles et en convalescence ne peuvent pas tolérer une grève », tout en exhortant le gouvernement canadien à aider à maintenir les parties à la table.