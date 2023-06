Les travailleurs portuaires de la côte ouest de l’ILWU Canada soutiennent la grève lors d’un vote écrasant

Lors d’un vote écrasant, plus de 99 % des travailleurs syndiqués d’ILWU Canada essentiels aux opérations portuaires de la côte ouest, y compris à Vancouver et à Prince Rupert, ont voté en faveur d’une grève. En cas de grève, un préavis de grève de 72 heures serait déposé avant le 21 juin. La première date de grève possible serait le 24 juin.

Le vote, qui a eu lieu les 9 et 10 juin, s’est déroulé pendant une période de réflexion de 21 jours entre la British Maritime Employers Association et ILWU Canada. Les négociations avec le Service fédéral de conciliation maritime ont débuté le 28 mars. Deux médiateurs nommés par le gouvernement canadien supervisaient les discussions qui se sont poursuivies jusqu’à la fin mai.

Le plus grand port touché est le port de Vancouver, le plus grand port du Canada. Environ 90% du fret qui transite par le port de Vancouver est du commerce canadien, selon une déclaration d’une porte-parole de l’Autorité portuaire de Vancouver Fraser. Mais il y a des impacts potentiels pour le commerce américain. Environ 15 % des conteneurs chargés et vides entrants et sortants des États-Unis transitent par le port de Vancouver, et environ 2 % des importations internationales chargées des États-Unis arrivant dans les ports de la côte ouest chaque année transitent par le port de Vancouver, selon l’autorité portuaire.

Environ les deux tiers des volumes d’importations conteneurisées entrant dans le port de Prince Rupert sont destinés au marché américain par chemin de fer, selon le vice-président du développement commercial et immobilier de l’Administration portuaire de Prince Rupert, Brian Friesen.

On estime que les ports de la côte ouest du Canada traitent près de 225 milliards de dollars de fret par an, avec des articles transportés par chemin de fer, y compris de nombreux produits de consommation, des vêtements aux appareils électroniques et aux articles ménagers.

Trois chemins de fer de classe 1 opèrent dans ces ports, CN, Canadien Pacifique et BNSF, une filiale de Berkshire Hathaway . Les rails n’ont pas pu être immédiatement joints pour commenter.

La menace d’une grève survient alors que les tensions de travail se sont intensifiées dans les ports de la côte ouest des États-Unis. Les expéditeurs canadiens pourraient déplacer le commerce vers le port voisin de Seattle, mais le port de Seattle a été considérablement touché par les ralentissements de la main-d’œuvre et les arrêts de travail qui ont conduit à sa fermeture samedi alors que l’ILWU aux États-Unis continue de négocier avec la Pacific Maritime Association pour un nouveau contrat, les salaires et l’automatisation se révélant être des points de friction.

« C’est un coup dur pour les opérations sur la côte ouest », a déclaré Paul Brashier, vice-président du factage et de l’intermodal chez ITS Logistics. « Ces ports sont vitaux pour les fabricants du Midwest et l’industrie automobile, car la plupart des marchandises transpacifiques entrent à ces points avant l’interligne vers le rail et vers les rampes ferroviaires intérieures de Chicago et d’autres grands marchés. Plus important encore, ces ports ont été utilisés comme soupapes de décharge. pour éviter l’activité de l’ILWU. »

Les craintes concernant la chaîne d’approvisionnement sont élevées, du camionnage aux chemins de fer et aux transporteurs maritimes. Le fret a été retenu hors des ports, la congestion des conteneurs et les retards ont entraîné un allongement du service et des délais d’exécution. Les faibles niveaux d’eau du canal de Panama compliquent davantage la planification de la crise pour les entreprises de logistique, ce qui rend plus difficile l’option de routes commerciales alternatives vers les ports de la côte est.

« Nous n’avons pas vu de porte-conteneurs attendre au large comme celui-ci depuis Covid! » a déclaré le capitaine Adil Ashiq, responsable de l’Amérique du Nord pour MarineTraffic, dans un communiqué fourni à CNBC lundi. « Généralement, le mouillage lui-même serait en mesure d’accueillir les volumes récents de cargaisons/navires, mais maintenant, cela rappelle définitivement des souvenirs. »