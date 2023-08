Les travailleurs portuaires de la côte ouest canadienne votent oui pour ratifier un accord de principe. La congestion ferroviaire continue

Les membres de l’International Longshore and Warehouse Union (ILWU) du Canada ont voté pour ratifier le deuxième accord de principe avec la propriété du port de la côte ouest, ce qui signifie la fin de l’incertitude et de la congestion commerciale qui a saisi la chaîne d’approvisionnement pendant des semaines depuis que les dockers ont décidé pour la première fois de faire grève. .

Rob Ashton, président de l’ILWU, a déclaré que 74,66% des membres ont voté en faveur de l’acceptation des termes de l’accord de principe.

L’ILWU Canada et l’Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique (BCMEA) ont annoncé dimanche dernier un deuxième accord de principe révisé, avec l’accord négocié par le Conseil canadien des relations industrielles, après que les membres du syndicat ont rejeté une proposition d’accord initiale. Le conseil des relations industrielles du pays a ordonné au syndicat de voter au plus tard vendredi.

Le nouvel accord comprend des augmentations de salaires, d’avantages sociaux et de formation, selon une déclaration du jour au lendemain de la BCMEA. Aucune précision supplémentaire n’a été donnée.

La proposition d’accord initiale qui a été rejetée a augmenté le salaire composé sur quatre ans de 19,2%, selon les divulgations de la BCMEA, ainsi qu’une prime à la signature de 1,48 $ de l’heure par employé, ce qui correspondait à environ 3 000 $ par travailleur à temps plein. Il y a également eu une augmentation de 18,5 % des prestations de retraite.

Le syndicat a fait valoir que les salaires des travailleurs n’étaient pas viables face à la hausse de l’inflation, mais la BCMEA a répliqué qu’au cours des 13 dernières années, les salaires des débardeurs avaient augmenté de 40 %, devant une inflation de 30 %. Le syndicat a déclaré que l’utilisation de la main-d’œuvre contractuelle pour les travaux d’entretien était un autre point de friction dans l’accord.

La BCMEA a déclaré que la ratification apporterait « certitude et stabilité pour l’avenir des ports de la côte ouest du Canada ».

« La BCMEA reconnaît et regrette les profondes répercussions que cette interruption de travail a eues sur l’économie nationale, les travailleurs, les entreprises et, en fin de compte, tous les Canadiens qui dépendent d’une chaîne d’approvisionnement efficace et fiable. Tous les intervenants de la chaîne d’approvisionnement doivent collaborer maintenant pour s’assurer que nous ne voyons pas des perturbations comme celle-ci plus jamais. »

Mais, après une semaine de voyages et de rencontres avec des clients maritimes, Paul Brashier, vice-président du factage chez ITS Logistics, a déclaré à CNBC que la fiabilité et la réputation des ports canadiens ont créé des dommages durables.

« Nous sommes heureux que l’ILWU se soit finalement mis d’accord et ait accepté un nouveau contrat », a déclaré Brashier. « Malheureusement, ce manque d’intervention et de direction du gouvernement a forcé les propriétaires de cargaisons et les expéditeurs de notre réseau à prendre la décision et à renvoyer définitivement leurs importations au port d’entrée américain sur la côte ouest. »

Au cours de la grève de 14 jours, les transporteurs maritimes ont soit levé l’ancre pour détourner les ports canadiens afin de respecter l’horaire et de décharger dans les ports américains. Certains expéditeurs américains ont reconsigné la destination de leurs conteneurs aux États-Unis pendant cette période. D’autres transporteurs maritimes sont finalement retournés aux ports canadiens et ont attendu pour décharger le fret canadien et américain.

Le ministre canadien du Travail, Seamus O’Regan, a tweeté la reconnaissance des dommages causés à la chaîne d’approvisionnement par les grèves et appelle maintenant les responsables fédéraux à examiner comment la perturbation de cette ampleur s’est déroulée afin qu’elle puisse être évitée à l’avenir.