Les travailleurs ont besoin de protection contre une législature inconstante – Shaw Local

Un article d’opinion paru dans le Northwest Herald a récemment déclaré s’opposer à la proposition d’amendement constitutionnel de l’Illinois visant à établir le droit des travailleurs de former des syndicats et de conclure des contrats avec des employeurs qui lieraient à la fois les employeurs et les employés. Dans cet article d’opinion, l’auteur a affirmé que l’amendement était inutile, car les travailleurs ont déjà ces droits dans l’Illinois (protégés par la loi sur la liberté de négociation collective de l’Illinois) et a émis l’hypothèse que l’établissement d’un tel droit constitutionnel «inutile» pourrait entraîner des méfaits imprévus.

Depuis 2000, les travailleurs et leurs syndicats ont perdu ces droits dans six États – rejoignant 21 autres États en adoptant une législation trompeusement nommée « droit au travail ». Ces lois devraient être qualifiées de « droit de travailler pour moins cher » car elles visent à briser les syndicats en créant une échappatoire permettant à certains de refuser de payer les cotisations syndicales tout en continuant à recevoir des avantages syndicaux.

Dans l’Illinois, une municipalité a déjà adopté une telle législation, d’où la nécessité de la loi susmentionnée sur la liberté de négociation collective. Mais cette loi est susceptible d’être abrogée au gré du législateur. Et, comme cela a été récemment démontré dans chacun de nos États environnants, il y a ceux (même certains journaux) qui attendent l’opportunité d’adopter de telles lois dans l’Illinois.

Un “oui” à cet amendement par une majorité d’électeurs de l’Illinois enchâssera constitutionnellement ce droit et garantira qu’une législature inconstante ne pourra pas le retirer.

Robert F. Beltran

McHenry