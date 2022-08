Les travailleurs noirs voient le chômage augmenter

Les navetteurs arrivent à la gare Grand Central pendant l’heure de pointe du matin à New York, le 18 novembre 2021.

Le rapport de données de vendredi a montré que la masse salariale non agricole a augmenté de 528 000 en juillet, dépassant les estimations de Dow Jones de 258 000, tandis que le taux de chômage est tombé à 3,5%, a déclaré le Bureau of Labor Statistics.

Le marché du travail américain a affiché une forte croissance et une baisse du chômage en juillet, mais le chômage a augmenté parmi les travailleurs noirs, soulignant encore les divergences persistantes sur le marché du travail.

La poursuite de la forte croissance de l’emploi par rapport au mois dernier chez les femmes indique que le gain pourrait être plus qu’un “simple coup dur”, a déclaré William Spriggs, économiste en chef de l’AFL-CIO.

Les femmes ont continué à faire des progrès dans la reprise de l’emploi. Le taux de chômage a légèrement diminué pour s’établir à 3,1 % chez les femmes de 20 ans et plus, comparativement à 3,3 % en juin.

“Je ne sais pas dans quelle mesure cela est le signe de quelque chose de vraiment changeant ou simplement de la volatilité des données, car la tendance à plus long terme a été assez positive, assez forte”, a-t-elle déclaré.

Il est difficile de déchiffrer ce qui a contribué à ce changement, a déclaré Valerie Wilson, directrice du programme de l’Economic Policy Institute sur la race, l’ethnicité et l’économie.

“Nous pouvons avoir une croissance de l’emploi vraiment, vraiment forte ce mois-ci, mais cela ne ressemble pas à une reprise robuste et largement partagée”, a déclaré Kathryn Zickuhr, analyste des politiques du marché du travail au Washington Center for Equitable Growth.

Alors que les travailleuses noires ont vu leur taux de chômage chuter à 5,3 %, il était toujours supérieur au taux de 2,6 % pour les femmes blanches, un indicateur d’une tendance à plus long terme, a déclaré Nicole Mason, présidente et chef de la direction de l’Institute for Women’s Policy Research.

Dans le même temps, les tendances de réouverture ont contribué à une reprise de l’hôtellerie et des loisirs, qui a créé 96 000 emplois. Les Latinas et autres femmes de couleur sont souvent surreprésentées dans le secteur des services, ce qui pourrait expliquer certains chiffres, a-t-elle ajouté.

Cela dit, les données ne brossent pas un tableau de l’ensemble du marché, car la garde d’enfants et les soins infirmiers continuent d’être à la traîne de la reprise générale étant donné qu’ils offrent des salaires inférieurs et manquent d’avantages sociaux, a ajouté Mason.

Malgré ces écarts persistants, elle reste optimiste quant à l’avenir du marché du travail.

“Les chiffres peuvent changer ou diminuer et nous continuons à ajouter des emplois, ce qui, à mon avis, est une très bonne chose”, a déclaré Mason. “Je suis prudemment optimiste quant à la croissance, mais je crois que nous allons plus que dans la bonne direction.”

— Gabriel Cortes a contribué au reportage