Les travailleurs noirs de l’UAW déclarent qu’ils font grève pour tenir leur promesse d’une vie de classe moyenne

Simmons, qui est chef d’équipe de production à l’usine et membre de la section locale 900 de l’UAW, a maintenant son propre enfant.

« C’est très triste que maintenant que c’est au tour de ma fille d’être un bébé Ford, sa maman doive se lever et se battre parce qu’ils ne donnent pas à maman la même chose qu’à son papa. »

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale dans les années 1940, les Noirs américains ont trouvé un emploi stable et des salaires plus équitables dans la fabrication de voitures. Les emplois dans l’industrie automobile étaient syndiqués et bien payés, permettant aux travailleurs noirs de l’automobile de former une « aristocratie » ouvrière noire, selon un article de 2010 de Thomas J. Sugrue, professeur d’histoire et de sociologie à l’Université de Pennsylvanie. Le travail dans les usines automobiles a permis une promotion aux Noirs qui avaient été limités de manière disproportionnée à des emplois tels que domestiques, chauffeurs, gardiens et ouvriers agricoles, selon le rapport de Sugrue.

Les trois jeunes frères de Simmons ont tous été récemment embauchés chez Ford. Tous les quatre cherchent une voie vers la stabilité financière dans le même lieu de travail où leur père, à l’aube de la retraite, s’est épanoui.

Mais elle et un de ses frères sont sur le piquet de grève. Son père et ses deux autres frères travaillent – ​​pour l’instant.

« Tout le monde est dans le combat et porte ses chaussures, prêt à marcher le moment venu », a déclaré Simmons. « C’est la partie importante. Ce n’est pas que nous soyons les seuls à mener les combats. Nous devions simplement être les premiers en première ligne.

La bataille porte sur de meilleurs salaires, des salaires qui, selon les grévistes, ne sont pas à la hauteur de leur époque. Le syndicat souhaite une augmentation salariale de 36 %. Il demande également le rétablissement des augmentations de salaires liées au coût de la vie, la fin des salaires fluctuants pour les emplois en usine, une semaine de travail de 32 heures avec 40 heures de salaire, le retour des retraites à prestations définies pour les nouveaux employés, qui ne reçoivent désormais que des plans de retraite similaires au 401(ks), des augmentations de pension pour les retraités et d’autres préoccupations.

Sur la question cruciale des salaires, les constructeurs automobiles ont répliqué avec une offre salariale qui représente environ 50 % des revendications de l’UAW.

« Détroit est une ville majoritairement afro-américaine », a déclaré Simmons, « où si vous ne saviez pas ce que vous vouliez faire dans la vie, vous saviez que vous pouviez trouver un emploi. Vous pourriez construire des voitures et gagner bien votre vie et une vie très confortable pour vous et votre famille. C’est tout ce que nous voulons.

Lynda Jackson, au centre, secrétaire d’enregistrement de la section locale 7 de l’UAW à Detroit, bénéficie de nombreux soutiens sur la ligne de piquetage de l’UAW. Avec l’aimable autorisation de Lynda Jackson

Lynda Jackson, qui travaille pour Stellantis et est secrétaire d’enregistrement de la section locale 7 de l’UAW à Detroit, partageait des convictions similaires. Son père a quitté Birmingham, en Alabama, en 1968 pour travailler chez Chrysler (maintenant sous la société mère Stellantis) après que ses deux frères y aient obtenu un emploi. Sa mère y travaillait aussi.

« Tout le monde dans notre quartier travaillait pour les trois grands constructeurs automobiles », a déclaré Jackson. « En grandissant, je ne connaissais pas la différence entre les classes. Je savais juste que je ne voulais rien. Nous partions en vacances en famille tous les deux mois. Notre maison a été payée. Mes parents avaient des voitures et ma belle-mère en louait une tous les deux ans. Je pensais juste que nous vivions le rêve.

« Pour les Noirs, marginalisés dans la société, construire des voitures était un moyen d’avoir une belle vie. »

Elle s’attendait à la même chose lorsqu’elle a débuté chez Chrysler en 2010. Mais Jackson, 36 ans, a déclaré : « Ma différence de salaire n’est que de 3 $ par rapport à celui de ma mère lorsqu’elle a pris sa retraite il y a 19 ans. Mais le prix du véhicule a augmenté de près de 30 000 $ au cours des 13 années où je suis employé chez Chrysler.

L’usine de Jackson n’a pas encore été appelée à faire grève. Malgré le fonds de 825 millions de dollars du syndicat pour aider les travailleurs pendant la grève, elle a déclaré que quitter l’usine serait « dévastateur », car son mari travaille également à l’usine.

« Cette grève montre vraiment que la main-d’œuvre en a assez », a-t-elle déclaré. « Nous soutenons cet effort. Mais c’est important parce que toute ma maison subira un coup dévastateur si mon emplacement est appelé à déclencher une grève. Mais ensuite, c’est comme : combien de temps pourrions-nous nous permettre de nous absenter du travail ? »

Elle a cité le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, un candidat républicain noir candidat à la présidence, qui, pendant la campagne électorale, a déclaré il était d’accord avec l’ancien président Ronald Reaganqui a déclaré : « Si vous faites grève, vous êtes licencié », après avoir licencié plus de 11 000 agents du contrôle aérien en 1981.

« J’ai l’impression que ce combat est pour la classe moyenne et que les gens ne s’en rendent pas compte », a déclaré Jackson. « Le consommateur américain pense que si nous gagnons plus d’argent, nous allons faire augmenter le prix du véhicule. Et c’est le discours que l’entreprise aime lancer pour que les citoyens américains nous tournent le dos. »

Alors que Détroit est Motor City, Jonathan Ellis de l’UAW 862 à Louisville, Kentucky, a déclaré que l’impact de la construction automobile dans sa ville est tout aussi important.

« L’industrie automobile a également apporté ici richesse et opportunités », a-t-il déclaré. «Cela fait partie de notre histoire et nous voulons la continuer. Beaucoup de Noirs, de Noirs de la classe moyenne, dépendent de ce travail pour bien vivre. C’est pourquoi nous faisons grève et pourquoi nous sommes solidaires.

Le syndicat avait accepté de suspendre certains avantages au milieu du plan de sauvetage des constructeurs automobiles de 2008, au cours duquel Chrysler, Ford et GM ont reçu des milliards de dollars du gouvernement fédéral pour empêcher d’éventuelles fermetures d’usine et faillites. Jackson a déclaré qu’elle espérait que ces « sacrifices passés » seraient un facteur positif pour que les parties parviennent à un accord.

« La main-d’œuvre a vraiment porté cette entreprise sur nos dos », a déclaré Jackson. « Et maintenant, notre entreprise est extrêmement rentable. C’est donc le moment de demander ce que nous méritons parce que je veux le même type de style de vie que mes parents. Ils ont pu prendre leur retraite après 30 ans. Est-ce que je pourrai faire ça ?