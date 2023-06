Les travailleurs louent l’Ontario qui annule la règle de l’expérience canadienne

Dmytro Zaitsev avait plus d’une décennie d’expérience comme ingénieur électricien et solaire en Ukraine avant de fuir la guerre dans ce pays pour Ottawa.

Mais ces années de travail ne lui suffisaient toujours pas pour demander une licence professionnelle d’ingénieur en Ontario, car il manquait d’expérience de travail au Canada.

La situation signifiait que Zaitsev – qui est arrivé au Canada en octobre – a dû occuper des emplois de premier échelon en tant qu’installateur de panneaux solaires et électricien pour subvenir aux besoins de sa femme et de son enfant.

Cependant, un récent changement de réglementation signifie que Zaitsev et d’autres ingénieurs formés à l’étranger n’ont plus besoin d’expérience de travail au Canada pour obtenir un permis dans la province.

« C’est une bonne nouvelle », a déclaré Zaitsev dans une interview. « Cela aide à trouver un emploi au Canada, un emploi d’ingénieur. »

En vertu des règles précédentes, une année d’expérience de travail au Canada en ingénierie était requise pour demander un permis en Ontario. Les ingénieurs immigrants devaient travailler pendant un an sous la supervision d’un ingénieur canadien agréé pour acquérir cette expérience.

Mais c’était une exigence difficile, a déclaré Zaitsev.

« Comment puis-je acquérir de l’expérience canadienne si je ne peux pas travailler au Canada ? » il a dit.

Le gouvernement de l’Ontario a déposé une loi en octobre 2021 empêchant certaines professions réglementées et certains métiers spécialisés d’exiger des qualifications d’expérience canadienne, à moins qu’ils n’obtiennent une exemption.

Le mois dernier, Professional Engineers Ontario est devenu la première association de réglementation à mettre la loi en vigueur, avant la date limite de fin d’année pour se conformer.

Zaitsev a déclaré que l’obtention d’une licence d’ingénieur pourrait l’aider à obtenir un nouvel emploi mieux rémunéré qui corresponde mieux à ses compétences et à son expérience.

« Je veux un peu plus parce que je dois payer mon loyer pour l’appartement et la nourriture et tout », a-t-il déclaré.

Depuis son arrivée au Canada, Zaitsev a déclaré qu’il avait également suivi des cours de formation auprès d’une organisation qui aide les nouveaux arrivants et qu’il avait acquis de nouvelles compétences en ingénierie.

Il a dit qu’il espérait que ces nouvelles compétences, ses six mois d’expérience sur le marché du travail canadien dans des emplois de premier échelon et la perspective d’une licence d’ingénieur l’aideraient à décrocher l’emploi de ses rêves.

« Je suis optimiste à ce sujet », a déclaré Zaitsev.

Dmytro Zaitsev, un ingénieur ukrainien qui a déménagé au Canada l’année dernière, apparaît sur cette photo non datée. Zaitsev avait plus d’une décennie d’expérience en tant qu’ingénieur électricien et solaire en Ukraine avant de fuir la guerre dans ce pays pour Ottawa. LA PRESSE CANADIENNE/HO-Dmytro Zaitsev

Le gouvernement provincial a qualifié cette décision de « changeur de jeu » qui aidera à pourvoir environ 7 000 postes d’ingénieurs vacants en Ontario.

Accessible Community Counselling and Employment Services, un organisme de bienfaisance qui soutient des ingénieurs formés à l’étranger comme Zaitsev, a déclaré que l’abandon de l’exigence d’expérience canadienne est une évolution bienvenue.

« Nous savons que cela aidera des milliers de professionnels formés à l’étranger à s’intégrer avec succès dans la profession d’ingénieur », a écrit l’organisation dans un communiqué.

« La modification de l’exigence d’expérience canadienne nous permettra d’aider les candidats internationaux qualifiés à obtenir un permis d’exercice canadien et à entrer sur le marché du travail canadien dans la profession de leur choix, sans délai inutile. »

Wasseem Makhoul, un ingénieur professionnel qui a immigré au Canada depuis la Syrie en 2015, a déclaré que cette décision était un « pas dans la bonne direction », mais a noté que les entreprises pourraient toujours préférer embaucher des candidats ayant une expérience en ingénierie locale.

« L’entreprise qui va vous embaucher ne vous embaucherait pas en tant qu’ingénieur professionnel pleinement qualifié si vous veniez d’être qualifié hier », a-t-il déclaré.

Makhoul, qui travaille actuellement comme chef de projet dans une entreprise mécanique privée, a déclaré avoir travaillé comme plombier et ouvrier du bâtiment pendant des années après son arrivée au Canada, malgré plus d’une décennie d’expérience en ingénierie internationale.

Bien qu’il soit maintenant titulaire d’une licence d’ingénieur de l’Ontario, il a déclaré que les emplois de débutant qu’il a occupés au cours de ses premières années dans la province l’ont aidé à devenir un meilleur ingénieur.

Il a suggéré que les ingénieurs formés à l’étranger suivent des cours de formation courts et intensifs avant d’entrer dans le domaine du génie canadien afin de mieux les préparer pour l’industrie locale.

Professional Engineers Ontario a déclaré que l’abandon de l’exigence d’expérience de travail au Canada pour les demandes de licence la déplace vers un modèle axé sur les compétences plutôt que sur la géographie.

Son vice-président a déclaré que l’organisation veillera toujours à ce que seules « des personnes dûment qualifiées, compétentes et éthiques pratiquent l’ingénierie ».

Selon Professional Engineers Ontario, jusqu’à 60 % des candidats à la licence qu’il examine chaque année sont formés à l’étranger.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 2 juin 2023.