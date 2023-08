Les travailleurs, les clients et les experts en étiquette débattent des pourboires au comptoir

Imaginez ceci : vous êtes au comptoir. Peut-être avez-vous acheté un café ou un scone ou récupérez-vous une pizza que vous avez commandée en ligne. Lorsque vous allez payer, une tablette se retourne dans votre direction. « Il va juste vous poser quelques questions », vous dit-on. La principale : Souhaitez-vous laisser un pourboire ? Cela peut ressembler à un véritable dilemme, a déclaré Saad Kabir, directeur du recrutement dans les écoles publiques de la ville de New York, à CNBC Make It dans une interview de style homme de la rue. « J’ai juste l’impression que la tablette regarde mon âme », dit-il. « Et je me sens tellement mal parce qu’il y a une file de gens derrière moi, et je me dis, putain, je ne fais pas ça. » Pour mémoire, les experts en étiquette affirment que Kabir n’enfreint aucune règle sociale lorsqu’il décide de ne pas laisser de pourboire dans ces situations, même s’il pense que les personnes derrière lui dans la file pourraient le juger pour cela. « Lorsque quelque chose vous est livré au comptoir, par opposition à votre porte ou à votre table, dans ces cas-là, vous n’êtes pas obligé de donner un pourboire », explique Elaine Swann, experte en étiquette et fondatrice de la Swann School of Protocol. L’idée ici est que les travailleurs au comptoir gagnent un salaire et dépendent donc moins des pourboires que les serveurs ou les livreurs. Mais étant donné que ces travailleurs ne gagnent souvent pas beaucoup plus que le salaire minimum (qui est encore 7,25 $ l’heure au niveau fédéral), c’est une ligne directrice qui devra peut-être être reconsidérée, déclare Bella Biagio, une vétéran de 35 ans dans le secteur des services à Seattle. « Le problème est que nous n’avons pas d’emplois dans cette industrie, en général, pour gagner notre vie », dit-elle. Comme les serveurs et les barmans, de nombreux baristas et employés au comptoir ont souvent besoin de conseils pour joindre les deux bouts – des conseils qu’ils doivent régulièrement mettre en commun et partager avec leurs collègues, explique Biagio. « Si vous décidez que vous pouvez ne pas donner de pourboire, cela affecte de nombreuses personnes, pas seulement les humains qui se tiennent devant vous. »

Les effets de la « tipflation » : « Les gens se sentent imposés »

Si vous avez l’impression qu’on vous demande de donner un pourboire pratiquement partout ces jours-ci – en plus de la hausse des prix dans tous les domaines – vous n’êtes pas seul. Thomas Farley, un expert en étiquette connu sous le nom de « Mister Manners », a qualifié le phénomène de «tipflation. » « Les gens se sentent vraiment imposés », a-t-il récemment déclaré à CNBC Make It. « Nous vivons déjà une période d’inflation. Tout est incroyablement cher. Et en plus de cela, on vous demande, à chaque fois que vous vous retournez : ‘Quel pourboire aimeriez-vous laisser ?' » Dans cet environnement, la question se pose de savoir où fixer la limite de votre générosité. Farley dit que vous devriez toujours donner un pourboire aux barbiers et aux serveurs de restaurant, par exemple, et ne jamais vous sentir obligé de donner un pourboire à un professionnel, comme un médecin ou un avocat. Dans ces zones grises, où les pourboires sont une question de discrétion du client, il semble que tout le monde ressente la pression. « Nous avons remarqué une diminution des pourboires », déclare Shannon Tanski Cornelius, fondatrice et PDG de Yellow Bike Coffee à Duluth, Minnesota. C’est un problème à la fois pour son entreprise et pour ses travailleurs, dit-elle. « Nous ne sommes pas Starbucks. Nous ne sommes pas Caribou. Nous ne pouvons absolument pas payer aux gens 20 ou 25 dollars de l’heure », dit-elle. « Et c’est pourquoi nous comptons beaucoup sur les pourboires. Nous versons de bons salaires. Nous avons probablement payé plus que ce que l’organisation peut même supporter. » C’est une réalité qui peut laisser un goût amer dans la bouche des clients. Après tout, on a certainement l’impression qu’il incombe au propriétaire de l’entreprise, et non à ses clients, de veiller à ce que ses employés puissent vivre avec les salaires qui leur sont versés. « J’ai l’impression qu’il y a [pressure to tip more frequently] », mais honnêtement – mon opinion honnête – je pense que c’est principalement parce que les entreprises souffrent en ce moment », dit Kabir. « Alors elles essaient simplement de renvoyer la balle sur le consommateur. »

« Ne laissez pas la technologie interférer avec un échange entre deux personnes réelles et vivantes »