Les travailleurs japonais n’ont pas eu d’augmentation depuis 30 ans. Les entreprises sont sous pression pour payer

Hong-Kong/Tokyo

CNN

Hideya Tokiyoshi a commencé sa carrière comme professeur d’anglais à Tokyo il y a environ 30 ans.

Depuis lors, son salaire est resté à peu près le même. C’est pourquoi, il y a trois ans, après avoir abandonné l’espoir d’un salaire plus élevé, l’instituteur a décidé de se lancer dans l’écriture de livres.

“Je me sens chanceux, car écrire et vendre des livres me procure une source de revenus supplémentaire. Sinon, je serais resté coincé dans la même boucle salariale », a déclaré Tokiyoshi, aujourd’hui âgé de 54 ans, à CNN. “C’est pourquoi j’ai pu survivre.”

Tokiyoshi fait partie d’une génération de travailleurs au Japon qui ont à peine obtenu une augmentation tout au long de leur vie professionnelle. Maintenant, alors que les prix augmentent après des décennies de déflation, la troisième plus grande économie du monde est obligée de compter avec le problème majeur de la baisse du niveau de vie, et les entreprises sont confrontées à une pression politique intense pour payer plus.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida exhorte les entreprises à aider les travailleurs à faire face à la hausse du coût de la vie. Le mois dernier, il a appelé les entreprises à augmenter les salaires à un niveau supérieur à l’inflation, certaines ayant déjà répondu à l’appel.

Comme dans d’autres parties du monde, l’inflation au Japon est devenue un casse-tête majeur. Dans l’année à Décembre, les prix à la consommation de base ont augmenté de 4 %. C’est encore bas par rapport à l’Amérique ou à l’Europe, mais cela représente un plus haut de 41 ans pour le Japon, où les gens sont plus habitués à des prix qui baissent.

“Dans un pays où vous n’avez pas connu de croissance des salaires nominaux depuis 30 ans, les salaires réels baissent assez rapidement en raison [of inflation]», a déclaré Stefan Angrick, économiste principal basé à Tokyo chez Moody’s Analytics, à CNN.

Le mois dernier, le Japon a enregistré sa plus forte baisse de bénéfices, une fois l’inflation prise en compte, en près d’une décennie.

En 2021, le salaire annuel moyen au Japon était de 39 711 dollars, contre 37 866 dollars en 1991, selon les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Cela signifie que les travailleurs ont obtenu une augmentation de salaire de moins de 5 %, contre une augmentation de 34 % dans d’autres économies du Groupe des Sept, comme la France et l’Allemagne, au cours de la même période.

Les experts ont souligné une série de raisons expliquant la stagnation des salaires. D’une part, le Japon a longtemps été aux prises avec le contraire de ce à quoi il est confronté aujourd’hui : des prix bas. Déflation débuté au milieu des années 1990, en raison d’un yen fort – qui a fait baisser le coût des importations – et de l’éclatement d’une bulle d’actifs domestiques.

“Au cours des 20 dernières années, en gros, il n’y a pas eu de changement dans l’inflation des prix à la consommation”, a déclaré Müge Adalet McGowan, économiste principal pour le bureau du Japon à l’OCDE.

Jusqu’à présent, les consommateurs n’auraient pas touché leur portefeuille ou ressenti le besoin d’exiger un meilleur salaire, a-t-elle ajouté.

Mais à mesure que l’inflation augmente, les gens vont probablement commencer à se plaindre “fortement” du manque d’augmentations, a prédit Shintaro Yamaguchi, professeur d’économie à l’Université de Tokyo.

Les experts disent que les salaires du Japon ont également souffert parce qu’il est à la traîne dans une autre mesure : son taux de productivité.

La production du pays, mesurée par la contribution horaire des travailleurs au PIB d’un pays, est inférieure à la moyenne de l’OCDE et “probablement la principale raison” des salaires fixes, selon Yamaguchi.

“En général, les salaires et la croissance de la productivité vont de pair”, a déclaré McGowan. « Lorsqu’il y a croissance de la productivité, les entreprises sont plus performantes et [when] ils font mieux, ils peuvent offrir des salaires plus élevés.

Elle a déclaré que la population vieillissante du Japon était un problème supplémentaire, car une main-d’œuvre plus âgée tend à être synonyme de productivité et de salaires inférieurs. La façon dont les gens travaillent change également.

En 2021, près de 40 % de la main-d’œuvre totale du Japon était employée à temps partiel ou travaillait des heures irrégulières, contre environ 20 % en 1990, selon McGowan.

“Comme la part de ces travailleurs non réguliers a augmenté, bien sûr, les salaires moyens restent également bas, car ils gagnent moins”, a-t-elle déclaré.

La culture du travail unique au Japon contribue à la stagnation des salaires, selon les économistes.

De nombreuses personnes travaillent dans le système traditionnel «d’emploi à vie», où les entreprises font des efforts extraordinaires pour garder les travailleurs sur la liste de paie à vie, a déclaré Angrick.

Cela signifie qu’ils sont souvent très prudents lorsqu’il s’agit d’augmenter les salaires en période de prospérité afin d’avoir les moyens de protéger leurs travailleurs lorsque les temps sont durs.

« Ils ne veulent pas licencier des gens. Ils ont donc besoin de cette réserve pour pouvoir les garder sur la liste de paie en cas de crise », il a dit.

Son système de rémunération basé sur l’ancienneté, où les travailleurs sont payés en fonction de leur rang et l’ancienneté plutôt que la performance, réduit les incitations à changer d’emploi, ce qui, dans d’autres pays, contribue généralement à faire grimper les salaires, selon McGowan.

“Le plus gros problème sur le marché du travail japonais est l’insistance obstinée sur la rémunération à l’ancienneté”, a précédemment déclaré à CNN Jesper Koll, un éminent stratège et investisseur japonais. “Si une véritable rémunération au mérite était introduite, il y aurait beaucoup plus de changement d’emploi et d’ascension professionnelle.”

Le mois dernier, Kishida a averti que l’économie était en jeu, affirmant que le Japon risquait de sombrer dans la stagflation si les hausses de salaires continuaient d’être inférieures aux hausses de prix. Le terme fait référence à une période d’inflation élevée et de croissance économique stagnante.

Augmenter les salaires de 3% ou plus par an était déjà un objectif central de l’administration de Kishida. Maintenant, le Premier ministre veut franchir une nouvelle étape, avec des plans pour créer un système plus formalisé.

Interrogé pour plus de détails, un porte-parole du gouvernement a déclaré à CNN que de nouvelles “mesures économiques globales comprendront un soutien élargi aux augmentations de salaire, intégré à une amélioration de la productivité”.

Les autorités prévoient de déployer des directives pour les entreprises d’ici juin, a déclaré un représentant du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

Pendant ce temps, le plus grand groupe syndical du pays, la Confédération japonaise des syndicats ou Rengo, demande maintenant des augmentations de salaire de 5% lors des pourparlers de cette année avec la direction de diverses entreprises. Les négociations annuelles démarrent ce mois-ci.

Dans un communiqué, Rengo a déclaré qu’il faisait pression parce que les travailleurs gagnaient “des salaires inférieurs à l’échelle mondiale” et avaient besoin d’aide pour faire face à la hausse des prix.

Certaines entreprises ont déjà agi. Fast Retailing (FRCOF), la société derrière Uniqlo et Theory, a annoncé le mois dernier qu’elle augmenterait les salaires au Japon jusqu’à 40%, reconnaissant que la rémunération était “restée faible” dans le pays ces dernières années.

Alors que l’inflation était un facteur, l’entreprise voulait s’aligner “sur les normes mondiales, pour pouvoir augmenter notre compétitivité”, a déclaré un porte-parole de Fast Retailing à CNN.

Selon un sondage Reuters publié le mois dernier, plus de la moitié des grandes entreprises du pays prévoient d’augmenter les salaires cette année.

Suntory, l’un des plus grands fabricants de boissons du Japon, est peut-être l’un d’entre eux.

Le PDG Takeshi Niinami envisage une augmentation de 6% pour son effectif japonais d’environ 7 000 personnes, selon un porte-parole, ajoutant qu’il faisait l’objet de négociations avec un syndicat.

La nouvelle pourrait inciter d’autres entreprises à emboîter le pas.

“Si certaines des plus grandes entreprises du Japon augmentent les salaires, de nombreuses autres entreprises suivront”, ne serait-ce que pour rester compétitives, a déclaré Yamaguchi. “De nombreuses entreprises regardent ce que font les autres entreprises.”