Les travailleurs internes des effets visuels de Marvel fixent la date du vote syndical

La route vers toila nionisation dans le Industries des effets visuels et de l’animation a été long et difficile. Il y a un système d’enchères prédatrices, studios qui prennent avantage des contratset une base massive de pigistes qui ont besoin de travailler. Disney et Marvel en particulier ont profité d’un manque de syndicalisation dans Effets visuels– quelque chose qui pourrait bientôt changer, au milieu de une double frappe hollywoodienne en tant que WGA et SAG-AFTRA se battent pour un contrat équitable.

Marvel’s propre in-house VFX workshop a collaboré avec IATSE – l’Alliance internationale des employés de scène théâtrale – et la société mère Disney sur un accord électoral stipulé qui permettra aux travailleurs de voter pour savoir s’ils souhaitent ou non s’organiser par le biais d’un syndicat. Le Hollywood Reporter écrit que les cartes seront distribuées le 21 août, et les bulletins de vote seront comptés après la date limite du 11 septembre.

Selon THR, une super majorité du studio VFX de Marvel, qui comprend environ 50 travailleurs, a déjà signé des cartes d’autorisation indiquant qu’il souhaitait être représenté par le syndicat. De plus, la semaine dernière, les travailleurs ont déposé une demande d’élection syndicale auprès du Conseil national des relations du travail.

La syndicalisation du studio VFX de Marvel pourrait être la première étape vers l’organisation d’autres studios et magasins. De nombreux studios de production, même s’ils ont in-héberger des équipes VFX, confier beaucoup de travail à des studios indépendants, qui embauchent des personnes projet par projet. Ce roulement constant de travailleurs rend difficile la syndicalisation des petits studios VFX et crée un système dans lequel quiconque tente de le faire pourrait ne pas être embauché pour un travail supplémentaire ailleurs.

THR dit que l’IATSE veut « former une nouvelle section locale VFX nationale qui couvrirait les travailleurs VFX, qu’ils soient employés directement par les studios, la production ou des sociétés VFX tierces ». Mark Patch, un organisateur IATSE, déclare que « la majorité des travailleurs des effets visuels devraient pouvoir trouver leur place dans ce nouveau syndicat ».

Si ce syndicat se forme, cela pourrait être ce qui va renverser la vapeur pour les travailleurs des effets visuels et les animateurs à Hollywood, qui sont depuis longtemps redevables à les caprices des exigences du studio. Il s’agit du deuxième effort majeur de syndicalisation des studios VFX ; le premier s’est produit il y a près de dix ans lorsque le studio VFX Rhythm and Hues a fait faillite après avoir travaillé sur La vie de Pi. Il reçu un Oscar pour ce travail en 2013, alors même que son commerce fermé.

