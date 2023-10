Les travailleurs informels sont la clé d’une gestion réussie des déchets en Afrique — Enjeux mondiaux

La décharge de Mbeubeus à Dakar, au Sénégal, où Practical Action, une organisation internationale, aide les communautés à éliminer progressivement le brûlage à l’air libre des déchets. Crédit : Action pratique.

NAIROBI, 02 oct (IPS) – Alors que le continent africain recycle moins de 11 pour cent de ses déchets, la COP28 a permis aux dirigeants du continent africain d’envisager des systèmes de gestion des déchets intégrés qui incluent les travailleurs informels des déchets.

Akinyi Walender, directeur Afrique chez Action pratiqueun groupe de développement international innovant, déclare les travailleurs informels des déchets sont rarement impliqués. Elle s’exprimait récemment lors du premier Sommet africain sur le climat.

« Pour résoudre le problème des déchets, nous devons vraiment réfléchir à la manière dont nous pouvons mettre en place un système plus intégré, ce qui signifie que nous devons impliquer tout le monde », a-t-elle déclaré lors d’une session sur le brûlage à l’air libre des déchets en marge de l’événement. le sommet.

En avance sur le prochain Cop28 Selon Wandeler, ce sommet a fourni l’occasion au continent africain de réfléchir concrètement à ce qu’il souhaite réaliser en matière climatique.

« La situation climatique est si désastreuse que nous devons réellement agir. Nous devrions déjà commencer à examiner les opportunités au sein du continent et les exploiter en attendant le financement qui est censé arriver pour l’adaptation”, a déclaré Walender à IPS dans une interview.

Plus de 90 pour cent des déchets générés en Afrique sont éliminés dans des décharges et des décharges non contrôlées, souvent associées à un brûlage à ciel ouvert. Dix-neuf des 50 plus grandes décharges du monde se trouvent en Afrique, toutes en Afrique subsaharienne.

L’Union africaine a fixé un objectif ambitieux pour les villes africaines : recycler au moins la moitié de leurs déchets d’ici 2023, mais beaucoup sont encore loin d’y parvenir.

Selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement, l’objectif peut être atteint, voire dépassé, en transférant les déchets organiques vers le compostage et la valorisation bioénergétique, ainsi que par la remise à neuf, la réparation, la réutilisation et le recyclage des déchets.

En 2016, l’Afrique subsaharienne a généré à elle seule environ 9 % des déchets mondiaux, soit 180 millions de tonnes, dont environ les deux tiers sont jetés dans des décharges et des décharges à ciel ouvert, polluant ainsi l’environnement proche et le climat mondial. Ce chiffre devrait quadrupler d’ici 2050.

L’année dernière, les ministres de l’environnement de 54 pays africains se sont réunis à Dakar, au Sénégal, lors de la 18e session du Conférence ministérielle africaine sur l’environnement (AMCEN), s’engageant à réduire de 60 % le brûlage à l’air libre des déchets d’ici 2030 et à éliminer complètement le brûlage à l’air libre des déchets d’ici 2040.

Il s’agit d’un objectif ambitieux, que Walender déclare : « Avec l’Agenda 2030 beaucoup plus large des Nations Unies sur le Objectifs de développement durable (ODD) en place, de nombreux pays ont tellement de choses à gérer ».

Akinyi Walender, directeur de Practical Action Africa, s’exprimant lors d’une session sur le brûlage à l’air libre des déchets en marge du récent Sommet africain sur le climat à Nairobi. Crédit : Robert Kibet/IPS

« Nous avons mis en place de nombreuses politiques, mais la plupart sont à peine mises en œuvre. L’ensemble du sujet sur le brûlage à l’air libre des déchets et son horizon 2040 est très court. Beaucoup n’ont même pas encore mis en place les politiques régissant l’incinération à l’air libre des déchets. Je pense que ce délai est en réalité très court”, a déclaré Walender à IPS dans une interview.

Sam Dindi, directeur de la formation et de la mobilisation communautaire chez Mazingira Yetu, une organisation environnementale basée au Kenya, affirme que si les pays adoptent une économie verte et circulaire dans laquelle les déchets sont réutilisés, cela a le potentiel de créer des opportunités d’emploi pour les jeunes.

« Le brûlage à ciel ouvert des déchets est un moyen rapide de résoudre un problème, mais encore une fois, cela entraîne un problème encore plus grave que nous ne pourrons peut-être pas résoudre à la fois en tant que pays et en tant que continent », a-t-il déclaré à IPS dans une interview.

L’année dernière, le Kenya a adopté la loi de 2022 sur la gestion des déchets solides, baptisée Loi sur la gestion durable des déchets solides 2022qui nécessite la fermeture de toutes les décharges à ciel ouvert et le transit vers des décharges, une forme de décharge contrôlée.

« Le Kenya fait des progrès. L’année dernière, le Kenya a adopté la Solid Waste Management Act 2022, qui transforme la façon dont nous gérons les déchets de l’ancienne économie linéaire et promeut une économie circulaire dans laquelle les déchets reçoivent une nouvelle vie. Il est soit upcyclé, soit recyclé », explique Dindi.

Selon Dindi, la mise en œuvre des politiques en place reste un frein aux efforts des différentes parties prenantes.

« La mise en œuvre des politiques est le point où le caoutchouc rencontre la route. C’est là que nous manquons de bonne volonté politique parce que peut-être que la mise en œuvre de ces politiques est perçue comme affectant certaines entreprises, décideurs politiques ou autres parties intéressées”, a déclaré Dindi à IPS.

Le déversement de déchets, selon les parties prenantes qui ont pris la parole lors de la session, a convenu que le brûlage à l’air libre des déchets a un impact considérable sur les communautés pauvres et marginalisées.

UN Rapport 2021 par Practical Action, intitulé Gérer nos déchets, indique que près de deux milliards de personnes sur la planète vivent sans aucune forme de collecte de déchets, l’Afrique subsaharienne connaissant l’une des plus faibles couvertures de collecte des déchets.

Le rapport recommande de surveiller la gestion des déchets en tant que service centré sur les personnes, intégrant la voix des personnes les plus touchées et améliorant la vie et les conditions de travail des travailleurs informels des déchets.

« À tous les niveaux, les politiques en matière de déchets doivent se concentrer non seulement sur les avantages environnementaux, mais également sur l’amélioration de la vie des communautés et des travailleurs les plus pauvres. Leurs voix doivent être entendues dans tous les processus décisionnels clés », indique le rapport.

Au Sénégal, Practical Action travaille avec les communautés locales et les agences gouvernementales pour réduire le brûlage à l’air libre des déchets dans deux décharges majeures, à savoir le tristement célèbre site de Mbeubeus à Dakar et un deuxième à Thiès.

« Même si cela est généralement considéré comme une responsabilité du gouvernement local, la communauté et le secteur privé doivent être impliqués. Si vous regardez l’ensemble de l’économie circulaire, il y a la possibilité de réutiliser, de recycler les déchets et de les réorienter en termes d’emballage”, a déclaré Walender à IPS.

