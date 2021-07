Les travailleurs fédéraux et les entrepreneurs sont confrontés à des mandats de vaccins et à des tests: actualités COVID

Le président Joe Biden a annoncé jeudi plusieurs mesures pour convaincre les Américains récalcitrants de se faire vacciner contre le COVID-19, certaines sous forme d’incitations et d’autres sous forme de mandats.

Ce dernier comprend de nouvelles exigences pour tous les employés fédéraux civils et les entrepreneurs de révéler leur statut vaccinal et, s’ils ne sont pas vaccinés, de se faire tester régulièrement, de se distancer socialement, de porter des masques et d’être soumis à des restrictions sur la plupart des déplacements professionnels.

Dans le cadre des incitations, Biden demande aux États et aux villes d’utiliser des fonds de sauvetage fédéraux pour offrir 100 $ aux résidents pour se faire vacciner, et un programme qui rembourserait les employeurs pour avoir fourni du temps payé pour permettre à leurs travailleurs et à leurs familles de recevoir le vaccin.

Biden a qualifié la crise sanitaire actuelle de « pandémie des non vaccinés », soulignant que les personnes vaccinées sont presque entièrement protégées contre les maladies graves et la mort, et pourtant, environ 90 millions d’Américains éligibles n’ont pas reçu les vaccins.

« C’est une tragédie américaine », a déclaré Biden. « Des gens meurent et mourront s’ils n’ont pas à mourir. Si vous n’êtes pas vacciné, vous n’êtes pas obligé de mourir. »

Le président a fait référence à des cas de personnes sur leurs lits mourants souhaitant avoir reçu le vaccin trop tard.

« C’est déchirant, et c’est encore plus compliqué parce que c’est évitable », a-t-il déclaré.

Deux jours après que le CDC a publié de nouvelles directives sur les masques encourageant même ceux qui sont vaccinés à se couvrir à l’intérieur dans certaines zones, l’élan s’est poursuivi pour que des mesures soient prises pour contenir l’explosion des cas de COVID à travers le pays alimentée par l’émergence de la variante delta et le déclin de la vaccination. les taux.

Californie, État de New York et le ministère des Anciens combattants a annoncé son intention d’imposer des vaccins COVID-19 pour la plupart de leurs employés ou des tests de visage. Après les conseils de mardi, les deux États et plusieurs autres ont recommandé que tout le monde, quel que soit son statut vaccinal, porte un masque dans les lieux publics intérieurs. Le comté de Los Angeles et Washington, DC, font à nouveau partie des juridictions imposant des mandats de masque, et la ville de New York envisage un.

Les employeurs privés prennent également des mesures, car les géants de la technologie Google et Facebook ainsi que la plate-forme de streaming Netflix ont déclaré mercredi qu’ils exigeraient que leurs travailleurs se fassent vacciner contre le coronavirus.

Les décès dus au COVID-19 aux États-Unis sont à nouveau supérieurs à 2 000 par semaine, et les nouveaux cas sont en moyenne de plus de 60 000 par jour pour la première fois en plus de trois mois après être tombés à environ 11 000.

Aussi dans l’actualité :

►Le fondateur de Shake Shack, Danny Meyer, a déclaré à CNBC que les employés et les clients intérieurs de ses établissements Union Square Hospitality Group seraient tenus de présenter une preuve de vaccination contre COVID.

►Le président Joe Biden a déclaré jeudi qu’il s’attend à ce que la FDA accorde une autorisation complète aux vaccins COVID au début de l’automne. Le Dr Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA, explique ce qui prend autant de temps.

►Le Los Angeles Unified School District, le deuxième plus grand du pays, exigera que tous les étudiants et employés se fassent tester chaque semaine pour le coronavirus pendant le trimestre d’automne, quel que soit leur statut vaccinal.

►La FDA autorise une usine de Baltimore à reprendre la production après sa fermeture en avril en raison de problèmes de contamination qui ont contraint l’entreprise à jeter l’équivalent de dizaines de millions de doses de vaccin Johnson & Johnson. Le fabricant Emergent BioSolutions n’a pas précisé quand la production reprendrait.

►Le maire d’Atlanta a décrété que les masques faciaux doivent être portés dans tous les espaces publics intérieurs, y compris les entreprises privées de la plus grande ville de Géorgie. Le masque est-il obligatoire dans votre région ? Consultez notre liste état par état.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 34,7 millions de cas confirmés de COVID-19 et 611 900 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 196,2 millions de cas et 4,19 millions de décès. Plus de 163,8 millions d’Américains – 49,4% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Le CDC recommande aux Américains entièrement vaccinés de porter un masque à l’intérieur s’ils se trouvent dans une zone de transmission importante ou élevée de coronavirus. Ces cartes au niveau du comté vous montreront si cela signifie que votre région est affectée.

Un lien possible entre le long COVID et la démence suscite des inquiétudes

Les manifestations physiques de COVID sont déjà assez mauvaises. Ce que les chercheurs apprennent maintenant sur le mental est de plus en plus troublant.

Dans plusieurs procès rendus publics jeudi, les scientifiques ont découvert des changements dans la biologie du cerveau après une hospitalisation avec COVID-19, des problèmes persistant des mois après l’infection et un lien entre la perte d’odeur et l’acuité mentale chez les personnes âgées. Ils s’inquiètent de la possibilité que des symptômes cérébraux persistants puissent conduire à la démence des années ou des décennies plus tard.

« Est-ce que cela fait partie de ce puzzle de choses qui peuvent contribuer à votre risque (de démence) ? Nous ne le savons pas encore, mais nous devons le comprendre », a déclaré Heather Snyder, vice-présidente des relations médicales et scientifiques à l’Association Alzheimer, un groupe de défense.

– Karen Weintraub

La pression sociale pousse certains à se faire vacciner déguisés

La pression sociale contre la vaccination COVID est si intense dans certaines parties du pays que les résidents d’au moins un État sont porter des déguisements quand ils vont se faire tirer dessus.

Le Dr Priscilla Frase, hospitaliste pour Ozarks Healthcare dans le Missouri, a déclaré que les patients avaient exprimé leurs inquiétudes quant à la réaction des membres de leur famille, de leurs amis et de leurs collègues s’ils se faisaient vacciner, et ils lui ont demandé de garder leur inoculation silencieuse.

« Personne ne devrait avoir à ressentir cette pression pour obtenir quelque chose qu’il veut. Nous devons arrêter de ridiculiser les gens qui veulent ou ne veulent pas se faire vacciner », a déclaré Frase dans une vidéo produite par l’hôpital.

– Gabriela Miranda

Biden appelle le Congrès à prolonger la protection expirante contre l’expulsion

Jeudi, le président Joe Biden a demandé instamment au Congrès d’étendre un moratoire national sur les expulsions, affirmant qu’une décision de la Cour suprême l’avait empêché d’agir seul.

Le gel des expulsions, qui doit expirer samedi, a été mis en place en septembre dernier par le CDC pour protéger les Américains qui ont pris du retard sur leur loyer pendant la pandémie de coronavirus.

Biden a prolongé le moratoire jusqu’à la fin juillet et aurait « fortement soutenu » une autre prolongation, a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki dans un communiqué, d’autant plus que la variante delta entraîne un pic de nouvelles infections au COVID-19. Mais la Cour suprême a indiqué que le moratoire ne pouvait être prolongé que jusqu’à la fin du mois.

Des millions d’Américains sont en retard sur les loyers et les experts politiques et les analystes ont déclaré que davantage devait être fait pour éviter la plus grande crise du logement depuis plus d’une décennie.

– Michael Collins

Pfizer affirme que l’efficacité de son vaccin diminue de 12% sur six mois mais reste très protectrice

L’efficacité du vaccin Pfizer diminue après six mois, mais les experts disent que cela ne signifie toujours pas que des injections de rappel sont nécessaires, selon les données publiées par Pfizer et son partenaire BioNtech.

Le L’étude, publiée sur medrxiv.org mercredi, n’a pas encore été évaluée par des pairs ou publiée. Il a révélé que l’efficacité du vaccin pour prévenir les maladies symptomatiques est tombée progressivement d’environ 96 % à environ 84 % sur six mois, mais « avait toujours un profil d’innocuité favorable et était très efficace pour prévenir le COVID-19 ». L’efficacité du vaccin contre une maladie grave est restée à 97% pour l’ensemble des six mois.

Un autre ensemble de données de Pfizer a également révélé que les niveaux d’anticorps qui peuvent cibler la variante delta sont multipliés par cinq entre 18 et 55 ans pour ceux qui reçoivent une troisième dose du vaccin, tandis que pour les personnes âgées de 65 à 85 ans, ils peuvent être multipliés par onze. Les niveaux d’anticorps sont beaucoup plus élevés contre la variante originale du coronavirus et la variante bêta avec une troisième dose.

La campagne de Mitch McConnell achetant des publicités à la radio exhortant les Kentuckiens à se faire vacciner contre le COVID-19

Le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell utilise les fonds de campagne non dépensés pour acheter du temps d’antenne pour des publicités radio à travers le Kentucky dans lesquelles il exhorte les gens à se faire vacciner et à « profiter de ce miracle ».

Alors que certains élus républicains et experts conservateurs des médias ont exprimé un grand scepticisme à propos du vaccin, McConnell a exhorté pendant des mois les gens à vacciner pour aider à mettre fin à la pandémie.

Dans l’annonce de 60 secondes, dont une transcription a été obtenue par le Louisville Courier Journal, McConnell fait référence à son combat contre la polio dans son enfance et aux décennies qu’il a fallu pour développer un vaccin contre la maladie – en contraste avec l’opportunité unique d’agir rapidement. sur COVID-19.

« Si vous n’avez pas été vacciné, faites ce qu’il faut pour vous – pour votre famille – et faites-vous vacciner dès maintenant », dit McConnell.

– Joe Sonka, Louisville Courier Journal

Disney World dit que les invités doivent se masquer à l’intérieur, sur le transport à partir du 30 juillet

Bientôt à Walt Disney World ? Emportez un masque – vous devrez en porter un dans tous les parcs Disney à partir de vendredi.

La société a annoncé mercredi soir que les invités âgés de 2 ans et plus devront enfiler des couvre-visages pour toutes les attractions intérieures et sur les transports Disney. Les masques faciaux resteront facultatifs à l’extérieur.

Le parc avait levé son mandat de masque d’intérieur le 15 juin. Bien qu’une preuve de vaccination n’était pas requise, des masques étaient recommandés pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Désormais, ils seront obligatoires pour tous, sauf à l’extérieur.

« Les couvre-visages sont obligatoires pour tous les invités (âgés de 2 ans et plus) à l’intérieur et dans les bus Disney, le monorail et le Disney Skyliner, quel que soit le statut vaccinal », indique une mise à jour sur le site Web de Disney. « Cela inclut à l’entrée et dans toutes les attractions. »

– Britt Kennerly, Floride aujourd’hui

Netflix va mettre en œuvre un mandat de vaccin sur toutes les productions américaines

Netflix va mettre en place un mandat vaccin sur toutes ses productions américaines, selon un rapport de Deadline.

C’est le premier grand studio hollywoodien à exiger la vaccination pour la production. Le mandat s’applique à tous les acteurs et membres de l’équipe qui entrent en contact avec les acteurs, également appelés «zone A», indique le rapport.

Dans la production de « Gaslit », une série limitée produite par Starz/UCP, l’acteur principal Sean Penn a refusé de reprendre le travail sur la série jusqu’à ce que toutes les personnes impliquées soient vaccinées, a rapporté Deadline le 22 juillet.

Netflix vise à limiter les exceptions aux raisons médicales, religieuses et liées à l’âge, a déclaré Deadline.

Contribuer : The Associated Press.