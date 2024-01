Les travailleurs fédéraux américains risquent leurs moyens de subsistance pour faire changer de cap sur la guerre à Gaza | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Washington DC – Lorsque vos enfants vous demanderont ce que vous avez fait pendant la guerre à Gaza, que répondrez-vous ?

C’est ainsi qu’une employée du gouvernement fédéral aux États-Unis a décrit sa motivation pour organiser mardi une « journée de deuil » avec ses collègues pour reconnaître plus de 100 jours de guerre dans l’enclave palestinienne.

Elle et un groupe de travailleurs fédéraux, agissant anonymement sous le nom de Feds United for Peace, ont accepté de prendre congé en masse de leur travail, lors d’une manifestation contre l’augmentation du nombre de morts à Gaza et le rôle des États-Unis dans la guerre.

Cette décision est la dernière en date à souligner le mécontentement au sein de l’administration du président Joe Biden. Biden a exprimé un soutien « solide et inébranlable » à Israël, malgré les inquiétudes croissantes en matière de droits de l’homme au cours de sa campagne militaire de plusieurs mois à Gaza.

Plus de 24 200 Palestiniens ont été tués dans les combats et près de 1,9 million ont été déplacés.

« Lorsque vos enfants vous demandent : « Qu’avez-vous fait ? », nous ne voulons pas dire que nous avons simplement regardé de côté. Et nous espérons que tous ceux qui ont une conscience examineront cette situation et prendront sur eux de ne pas regarder de côté », a déclaré l’organisatrice, qui a ajouté qu’elle avait plus de 15 ans d’expérience au sein du gouvernement fédéral.

Elle et un deuxième organisateur ont parlé à Al Jazeera sous couvert d’anonymat par crainte de répercussions professionnelles. Ils ont déclaré que le groupe représente les employés – à la fois professionnels de carrière et personnalités politiques – de 27 agences gouvernementales, dont la Maison Blanche et le Congrès.





« Nous ne sommes vraiment pas des militants. Il y a peut-être, parmi notre groupe, des personnes nommées politiquement, mais nous ne sommes en aucun cas politiques », a déclaré le deuxième organisateur.

« Ce groupe naît réellement de cette immense frustration et de cette tristesse de voir la guerre se poursuivre si longtemps – les morts et les destructions massives qui se déroulent à Gaza au cours des 100 derniers jours », a-t-il déclaré.

Des mois de discorde interne

Les membres de l’administration Biden ont exprimé à plusieurs reprises leur frustration face à la position du président et ont appelé à un cessez-le-feu à Gaza, notamment par le biais de déclarations publiques et de lettres ouvertes.

Il y a même eu des démissions très médiatisées. Josh Paul, responsable du Département d’État, a quitté son poste en raison de la gestion de la guerre par Biden, tout comme Tariq Habash du ministère de l’Éducation.

Habash était le seul responsable politique palestino-américain nommé par le département au moment de son départ. Il a ensuite déclaré à Al Jazeera que partir était « la seule chose » qu’il pouvait faire face à une politique américaine qui a eu un « effet déshumanisant quasi quotidien » sur les Palestiniens.

Néanmoins, Washington continue de fournir une aide militaire à Israël, sans fixer de « lignes rouges » pour en limiter l’utilisation. On estime que 3,8 milliards de dollars sont réservés chaque année au pays, Biden contournant le Congrès à deux reprises le mois dernier pour approuver de nouvelles ventes d’armes.

L’administration Biden a récemment appelé le gouvernement israélien à s’orienter vers des opérations plus ciblées avec moins de victimes civiles, mais les défenseurs palestiniens américains ont déclaré que ces mots sonnent creux sans une action plus décisive.

Biden a également provoqué la colère des partisans des droits des Palestiniens après avoir remis en question le bilan des morts fourni par les autorités de Gaza.

C’est pourquoi la dernière décision des employés fédéraux « ne vient pas de nulle part », a déclaré Jasmine El-Gamal, analyste en politique étrangère et ancienne conseillère pour le Moyen-Orient au Pentagone.

“Nous voyons depuis des mois des employés fédéraux, tant dans le pouvoir exécutif que dans le pouvoir législatif, essayer d’attirer l’attention sur le fait qu’il existe un niveau énorme de dissidence au sein de l’administration Biden et de la part des personnes travaillant sur la campagne de Biden également. contre sa politique en ce qui concerne Gaza », a déclaré El-Gamal à Al Jazeera.





Les critiques ont déclaré que la déclaration de Biden dimanche pour marquer le 100e jour de la guerre faisait écho à un modèle de déshumanisation envers les Palestiniens.

Le président américain a dénoncé « une étape dévastatrice et tragique » pour les personnes retenues captives par le Hamas, le groupe qui a attaqué le sud d’Israël le 7 octobre, tuant environ 1 139 Israéliens et en kidnappant des centaines d’autres.

Mais Biden n’a fait aucune mention du lourd bilan des morts à Gaza et de la crise humanitaire qui y persiste. Les experts des Nations Unies ont mis en garde contre un « grave risque de génocide » sur le territoire.

Ces préoccupations en matière de droits de l’homme ont conduit à un niveau de dissidence « extrêmement rare, voire sans précédent », au sein de l’administration Biden, selon Trita Parsi, vice-présidente exécutive du Quincy Institute for Responsible Statecraft.

“Nous n’avons rien vu de tel”, a déclaré Parsi. Il a expliqué qu’il a fallu des années aux membres d’autres gouvernements pour s’organiser pour protester contre leur président. « Même pendant la guerre en Irak, par exemple – pas seulement au début mais aussi après – de plus en plus de législateurs ont commencé à exprimer leurs inquiétudes et leur opposition en 2004 et 2005. »

Même si les membres du Parti démocrate au Congrès restent majoritairement pro-israéliens, certains se sont manifestés pour exiger un cessez-le-feu et faire pression pour davantage de contrôle sur les transferts d’armes vers Israël.

Au moins 63 membres du Congrès ont appelé à l’arrêt pur et simple des combats. Mardi, le sénateur progressiste Bernie Sanders a présenté une législation qui obligerait les États-Unis à procéder à un examen des droits de l’homme en Israël avant que d’autres armes ne soient transférées.

La consternation suscitée par la politique de l’administration a également entraîné des retombées politiques potentiellement dommageables pour Biden pendant la campagne électorale, alors qu’il cherche à être réélu en 2024.

Le soutien au démocrate parmi les électeurs arabes et musulmans a chuté à son plus bas niveau historique, selon un sondage réalisé en octobre. On s’attend généralement à ce que Biden affronte l’ancien président Donald Trump lors des élections générales de novembre.

“L’une des qualités essentielles que Biden, et franchement n’importe quel démocrate, avait immédiatement sur Trump était d’avoir le dessus moral aux yeux de beaucoup de ceux de sa propre base”, a déclaré Parsi.

« Biden a dilapidé cet argent en soutenant un massacre à Gaza, en refusant d’écouter et en diffusant même de fausses informations à ce sujet. »

« Nos moyens de subsistance en danger »

Mais pour ceux qui cherchent à envoyer un message à Biden depuis l’intérieur de son administration, les enjeux sont élevés.

Suite à un rapport sur l’action prévue par le gouvernement fédéral uni pour la paix la semaine dernière sur le site Internet Al-Monitor, le président de la Chambre, Mike Johnson, un républicain, a tweeté : « Tout fonctionnaire qui quitte son travail pour protester contre le soutien des États-Unis à notre allié Israël ignore sa responsabilité. et abuser de la confiance des contribuables.

« Ils méritent d’être licenciés », a-t-il écrit, ajoutant qu’il « veillerait à ce que chaque agence fédérale engage des procédures disciplinaires appropriées contre toute personne qui abandonne son travail ».

L’un des organisateurs de Feds United for Peace a déclaré à Al Jazeera : « En tant que personnel fédéral, la loi nous interdit de faire grève, et cette action n’a donc jamais été une grève. »





« Cela n’a jamais été conçu comme un débrayage. Elle a été conçue comme une journée de deuil. Et les employés ont pris différents types de congés pour ce jour de deuil et l’ont utilisé de différentes manières », a-t-elle déclaré, ajoutant que regarder les « horreurs se dérouler » à Gaza « a coûté un lourd tribut aux personnes qui se soucient de ce qui se passe ».

« C’était aussi l’occasion pour les gens de prendre une journée et de prendre soin d’eux-mêmes afin de poursuivre leur travail et leur lutte », a-t-elle déclaré.

“Même si nous essayons de nous protéger, je pense que chacun d’entre nous reconnaît que nous mettons nos moyens de subsistance en danger”, a déclaré le deuxième organisateur. Bien que l’organisateur n’ait pas précisé combien de personnes participaient au débrayage, il a néanmoins déclaré que la participation « avait dépassé les attentes ».

Beaucoup, cependant, font profil bas, « en raison d’un sentiment d’intimidation ».

Le groupe appelle l’administration Biden à soutenir un cessez-le-feu immédiat, à cesser de saper les efforts internationaux visant à demander des comptes à Israël, à donner la priorité à l’entrée de biens humanitaires à Gaza et à faciliter la libération des captifs.

“Nous sommes entrés dans la fonction publique pour servir les États-Unis, pour essayer de refléter ce qu’il y a de mieux aux États-Unis”, a déclaré le premier organisateur. “Et donc, dans ce cas particulier, nous pensons que c’est une obligation morale et un devoir patriotique envers notre pays d’utiliser les moyens à notre disposition pour essayer d’inciter à un changement de cap dans la politique de la Maison Blanche.”