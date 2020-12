Des milliers de personnes qui dorment dans la rue pourraient être refusées aux abris de nuit cet hiver en raison d’une forte réduction de capacité due à la pandémie de coronavirus, a averti le Parti travailliste.

Une étude menée par l’organisation caritative HomelessLink a révélé qu’un tiers des organisations de sans-abri et des autorités locales s’attendent à voir une diminution du nombre de lits dans ce que le secrétaire au logement fantôme Thangam Debbonaire a averti pourrait être le «pire hiver à ce jour» pour les dormeurs de rue.

Elle a demandé au gouvernement de s’engager à ce que personne ne passe les nuits froides de l’hiver à l’extérieur.

Alors que de nombreux dormeurs dans la rue ont reçu un hébergement d’urgence pendant le verrouillage du printemps, des données récentes suggèrent que davantage de personnes dorment à nouveau dans la rue, a déclaré Mme Debbonaire.

Les derniers chiffres ont enregistré 3 444 personnes dormant dans la rue dans le seul Grand Londres entre juillet et septembre, dont 1 901 dormaient dans la rue pour la première fois.

Et le Royaume-Uni est entré dans la pandémie avec un sommeil dans la rue à plus du double de son niveau en 2010, lorsque les gouvernements dirigés par les conservateurs ont pris le pouvoir.

Dans son manifeste pour les élections générales de l’année dernière, les conservateurs ont promis de «mettre fin au fléau du sommeil dans la rue d’ici la fin du prochain parlement» et de travailler avec les autorités locales pour «répondre aux besoins de santé et de logement des personnes qui dorment dans la rue».

«Même avant la crise, dormir dans la rue était un signe honteux de l’échec du gouvernement», a déclaré Mme Debbonnaire.

«Cet hiver, sans le dernier recours des abris de nuit, dormir dans la rue est plus désespéré que jamais.

«Le gouvernement a promis de mettre un terme à la vie dure pour de bon – il doit s’assurer que tout le monde dispose d’un endroit sûr et sécurisé par Covid cet hiver.»

Un rapport HomelessLink a souligné le fait que les mesures de distanciation sociale signifient que les fournisseurs d’hébergement sont encouragés à utiliser des unités autonomes et non des zones de couchage communes dans des bâtiments tels que les salles paroissiales et les centres communautaires.

Le rapport a également détaillé les préoccupations concernant la perte de bénévoles pendant la pandémie, le manque de places dans les gîtes et les hôtels et la capacité réduite du personnel.

Avec 32 pour cent des fournisseurs signalant une capacité réduite, le rapport a trouvé «un défi unique à l’application du SWEP (protocole d’urgence en cas de temps violent) au cours des prochains mois d’hiver».

«Les tentatives pour remplacer les abris partagés et communaux existants par des logements sécurisés autonomes Covid-19 peuvent signifier une réduction potentielle de la capacité qui ne peut pas toujours être satisfaite avec le financement existant», a-t-il conclu.

Les travaillistes ont déclaré que les organismes de bienfaisance comptaient désormais moins de la moitié du nombre habituel de bénévoles et ont exprimé leurs inquiétudes sur le fait que les ressortissants étrangers qui dorment à la rue seront moins susceptibles de demander de l’aide en raison des menaces d’expulsion du gouvernement.

Le parti a appelé les ministres à garantir «un lieu de séjour sûr et sécurisé par Covid cet hiver» pour tous, quelle que soit leur nationalité.

Un porte-parole du ministère du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux (MHCLG) a déclaré: «Nous avons pris des mesures sans précédent pour soutenir les personnes les plus vulnérables de notre société pendant la pandémie, soutenues par plus de 700 millions de livres sterling pour lutter contre le sans-abrisme et le sommeil à la rue. année seulement.

«Les principes de fonctionnement pour aider les refuges de nuit à ouvrir en toute sécurité là où ils sont nécessaires ont été publiés – et notre ensemble complet de soutien garantira que les conseils et les organisations bénévoles disposent des outils et du financement dont ils ont besoin pour aider les personnes qui dorment dans la rue vulnérables cet hiver.

La campagne Tout le monde dans lancée lors du premier lock-out national a soutenu plus de 29 000 personnes, dont plus de 10 000 dans des hébergements d’urgence et près de 19 000 ont emménagé dans des hébergements installés.

Le porte-parole a souligné le programme Protect de 15 millions de livres sterling pour résoudre les problèmes de logement et de santé des personnes qui dorment dans la rue pendant les restrictions de coronavirus et le Fonds pour temps froid de 10 millions de livres sterling pour les zones locales afin de proposer des hébergements autonomes et sécurisés par Covid cet hiver.