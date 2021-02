Les travailleurs en garderie sont laissés pour compte dans le déploiement du vaccin

Dorothy Williams s’occupe d’un bébé à la garderie familiale Dottie dans le quartier Dorchester de Boston, Massachusetts, le 17 mars 2020. | Craig F. Walker / Le Boston Globe via Getty Images

Ils ont pris soin des enfants américains tout au long de la pandémie. Maintenant, beaucoup ne peuvent pas se faire vacciner.

Lorsque les écoles, les restaurants, les bars et les bureaux du pays ont fermé leurs portes au printemps dernier au milieu de l’aggravation de la pandémie de Covid-19, la garderie de Jennifer Washburn dans l’ouest du Kentucky est restée ouverte.

Washburn et son personnel de 25 personnes se sont associés en mars à un hôpital local pour fournir des soins aux enfants des médecins, infirmières et autres membres du personnel. Avec la fermeture des bâtiments scolaires, cela signifiait non seulement s’occuper des bébés et des tout-petits, mais aussi aider les enfants plus âgés avec leur école virtuelle.

Les écoles du Kentucky ont rouvert en août mais ont fermé à l’automne – et, encore une fois, le centre de Washburn était là pour aider les enfants à se connecter à leurs cours en ligne et à les superviser pendant la journée d’école pendant que leurs parents travaillaient. «Nous sommes ouverts et nous nous soucions des enfants depuis le début», a déclaré Washburn à Vox.

Mais maintenant, les enseignants du Kentucky se font vacciner, et les fournisseurs de soins aux enfants comme Washburn et son personnel n’ont pas de chance. L’État est l’un des cinq au moins qui n’ont pas donné la priorité aux travailleurs de la garde d’enfants aux côtés des enseignants de la maternelle à la 12e année dans le déploiement du vaccin, malgré une recommandation des Centers for Disease Control and Prevention de le faire.

Washburn a même appelé son site de vaccination local pour voir si elle pouvait figurer sur une liste d’attente pour le prochain niveau du déploiement, mais on lui a dit qu’il était trop tôt. «Nous y sommes, nous n’attendons que sans rien, et pourtant nous avons été avec les vrais enfants pendant tout ce temps», a-t-elle déclaré.

Partout au pays, des fournisseurs de services de garde comme Washburn et son équipe ont travaillé en personne tout au long de la pandémie, s’occupant des enfants même lorsque les écoles sont fermées. Mais dans de nombreux cas, le déploiement du vaccin les laisse derrière eux. Même dans les États où les travailleurs de la garde d’enfants ont été priorisés aux côtés des enseignants, comme la Californie, un processus chaotique signifie que beaucoup n’ont pas encore reçu le vaccin. Et les défenseurs craignent qu’une combinaison de longues heures de travail, de processus d’inscription complexes et d’un manque de sensibilisation suffisante dans des langues autres que l’anglais signifie que la main-d’œuvre des services de garde – composée de manière disproportionnée de femmes de couleur et d’immigrants – aura même du mal à accéder aux vaccins. lorsqu’ils sont techniquement éligibles pour les obtenir.

Les travailleurs de la garde d’enfants «n’ont pas le temps d’aller attendre quatre heures dans un stade de baseball», a déclaré Alexa Frankenberg, directrice exécutive du syndicat californien Child Care Providers United, à Vox. «Il doit y avoir une stratégie qui reconnaît vraiment qui sont ces travailleurs, à quoi ressemble leur travail et qui les rencontre là où ils sont.»

Certains États ne donnent pas la priorité aux travailleurs de la garde d’enfants dans le déploiement du vaccin

Lorsque Covid-19 a commencé à se répandre dans tout le pays au printemps dernier, de nombreuses garderies ont fermé leurs portes aux côtés des écoles K-12 – environ la moitié d’entre elles ont complètement fermé leurs portes, selon une enquête d’avril. Mais l’autre moitié est restée ouverte, avec 17 pour cent, comme le centre de Washburn, desservant spécifiquement les enfants des travailleurs essentiels. Et alors que le printemps se tournait vers l’été et l’automne, de plus en plus de centres ont rouvert, certains accueillant des enfants d’âge scolaire dont les classes étaient éloignées. Dans de nombreux endroits, comme Washington, DC et Los Angeles, les garderies sont ouvertes tandis que les écoles publiques restent fermées.

Tout cela pour dire que les travailleurs des services de garde sont aux premières lignes de la pandémie depuis le tout début. Et tandis que les experts estiment que le risque de transmission de Covid dans les garderies est plus faible que dans d’autres contextes, comme les restaurants ou les bars, certains travailleurs de la garde d’enfants sont tombés malades, les travailleurs noirs, latinox et amérindiens étant les plus à risque, selon une étude. (bien qu’il ne soit pas clair s’ils ont contracté le virus au travail).

Pendant ce temps, le niveau de propagation communautaire du virus, en particulier dans les régions durement touchées comme la Californie, a contraint de nombreux fournisseurs à fermer à plusieurs reprises ces derniers mois parce qu’un enfant ou un parent a été testé positif. «Nous entendons parler de fournisseurs fermant deux fois par mois en raison d’expositions», a déclaré Frankenberg.

Mais ce statut de première ligne ne s’est pas traduit par un accès aux vaccins pour de nombreux intervenants en garderie à travers le pays. En plus du Kentucky, au moins quatre États – l’Ohio, l’Oklahoma, l’Utah et le Wyoming – ont placé les éducateurs à un niveau inférieur à celui des enseignants, selon EdSurge. Plusieurs autres États, comme la Floride, n’ont pas encore donné la priorité aux enseignants ou aux éducateurs, et dans certains endroits, un déploiement chaotique signifie que même les membres des groupes prioritaires ne peuvent pas être sûrs du moment où ils recevront le vaccin.

Dans le Kentucky, alors que les enseignants sont actuellement vaccinés dans le cadre du niveau 1b dans l’État, les travailleurs de la garde d’enfants devront attendre 1c – avec toute personne de plus de 60 ans, les adultes et les adolescents plus âgés souffrant de maladies à haut risque et tous les travailleurs essentiels. Cela représente environ 1,4 million de personnes, selon Bradley Stevenson, directeur exécutif du Child Care Council of Kentucky.

Le manque de priorité est particulièrement préoccupant parce que les travailleurs de la garde d’enfants gagnent de bas salaires – en moyenne moins de 11 dollars de l’heure dans tout le pays – et manquent souvent de congés payés ou de prestations de santé. «Ce vaccin est leur assurance maladie en ce moment», a déclaré Stevenson à Vox.

La priorité n’est pas toujours une garantie d’accès

Pendant ce temps, le simple fait d’être placé dans un groupe prioritaire n’a pas nécessairement suffi pour que les travailleurs des services de garde d’enfants reçoivent le vaccin. En Californie, ils font partie de la phase 1b du déploiement, avec les enseignants de la maternelle à la 12e année. Mais avec les Californiens de 65 ans et plus faisant également partie de 1b et un système déroutant comté par comté pour le déploiement, de nombreux travailleurs de la garde d’enfants sont laissés pour compte.

Dans le comté de Los Angeles, par exemple, les éducatrices avaient entendu dire qu’elles pourraient être vaccinées début février, a déclaré Mayra Escobar, qui gère une garderie dans la vallée de San Fernando, à Vox. Mais maintenant, nous sommes à la mi-février sans aucun coup de feu en vue. Escobar n’a pu recevoir sa première dose du vaccin que parce qu’elle travaille également comme infirmière pédiatrique. Mais d’autres fournisseurs qu’elle connaît lui demandent: «À quand notre tour?»

Partout au pays, les efforts visant à donner la priorité aux personnes âgées pour le vaccin ont soulevé des inquiétudes quant à l’accès des travailleurs essentiels, d’autant plus que de nombreuses personnes âgées sont à la retraite et ont le temps de naviguer sur divers sites Web et lignes directes, contrairement à de nombreux travailleurs de première ligne. Cela est particulièrement vrai pour les éducateurs, qui travaillent souvent de 12 à 14 heures par jour avec peu de pauses.

Au-delà de trouver le temps de prendre rendez-vous et de se faire vacciner, il y a d’autres obstacles. Bien que le vaccin soit gratuit, certains travailleurs se font dire qu’ils devront peut-être payer des frais pour une visite de bureau ou d’autres frais, qui sont particulièrement prohibitifs pour les travailleurs à bas salaire, a déclaré Frankenberg. Il y a aussi des préoccupations au sujet de la documentation – alors que certains propriétaires de garderies peuvent être en mesure de montrer une licence commerciale si on leur demande de prouver où ils travaillent, les employés peuvent ne pas avoir de documents prouvant qu’ils travaillent dans les garderies. Et la nature déroutante et fragmentaire du déploiement du vaccin en Californie (et ailleurs) signifie qu’il est souvent difficile de savoir quels documents, le cas échéant, les gens devront montrer pour se faire vacciner.

La sensibilisation est également un problème. Tout comme les gens qui occupent d’autres emplois, les travailleurs des services de garde d’enfants ont une gamme d’attitudes vis-à-vis du vaccin, allant de l’empressement à la préoccupation des effets secondaires. Lors de conversations avec des employés et d’autres personnes, Washburn dit qu’elle n’a entendu personne qui s’opposait catégoriquement au vaccin. «Mais il y a des gens qui sont toujours curieux et qui regardent toujours et qui essaient toujours de prendre des décisions», a-t-elle déclaré.

Et pour certains, les informations nécessaires pour prendre ces décisions peuvent faire défaut. Par exemple, le matériel de sensibilisation ou les informations sur la sécurité des vaccins et les effets secondaires peuvent ne pas toujours être disponibles dans les langues que les éducatrices et les éducateurs sont les plus à l’aise de lire et de parler. En général, au cours de cette pandémie, «même dans un État aussi divers que la Californie, une trop grande partie des informations diffusées est uniquement en anglais», a déclaré Frankenberg.

De plus, le simple fait de mettre les informations sur les vaccins sur un site Web ne suffit pas nécessairement pour s’assurer que les travailleurs des services de garde les voient. Les personnes âgées en particulier peuvent avoir besoin d’une forme de sensibilisation différente si elles ne sont pas aussi férues de technologie, a déclaré Escobar. Et d’après son expérience, ce sont les fournisseurs plus âgés qui ont le plus hésité à propos du vaccin. Cela inclut sa mère, qui travaille également dans la garde d’enfants et est toujours sur la clôture – elle craint que le vaccin n’ait été développé trop rapidement. « Lui lancer des faits » sur le processus de développement des vaccins n’a pas fonctionné, a déclaré Escobar, alors maintenant, elle essaie une approche plus personnelle: « Je vais vous faire vacciner aujourd’hui, et vous pourrez me la procurer demain. «

Mais tous les fournisseurs n’ont pas un membre de la famille qui est une infirmière pour les guider tout au long du processus. Dans l’ensemble, les autorités doivent communiquer sur le vaccin «dans des langues que les gens parlent, à partir de messagers en qui ils ont confiance et de manière à consommer des informations», a déclaré Frankenberg.

Les travailleurs ont besoin de vaccins pour les rencontrer là où ils se trouvent

Partout au pays, les fournisseurs de services de garde d’enfants et leurs défenseurs demandent des changements. Au Kentucky, ils espèrent obtenir la priorité des travailleurs de la garde d’enfants au niveau 1c afin qu’ils puissent être vaccinés une fois que l’État en aura terminé avec les enseignants de la maternelle à la 12e année. Washburn aimerait également voir un effort pour vacciner les travailleurs des garderies dans ou à proximité des centres, un peu comme les autorités du Kentucky l’ont fait avec les maisons de retraite.

Et des horaires prolongés aideraient les prestataires travaillant de longues équipes à se rendre aux rendez-vous, a déclaré Escobar. Son centre, par exemple, est ouvert 24 heures sur 24 pour s’occuper des enfants des travailleurs essentiels, il est donc très difficile de prendre des congés. «Il n’existe pas de 9 à 5 pour le moment.»

Qu’il s’agisse d’unités de vaccination mobiles, d’heures plus longues ou d’une autre stratégie, Frankenberg convient que «nous voulons nous assurer que nos prestataires qui sont en personne avec ces enfants chaque jour bénéficient d’un accès prioritaire d’une manière simple et directe.

Les éducateurs reconnaissent que la priorité des vaccins est une question complexe, avec une offre limitée et de nombreux groupes d’Américains à haut risque. Washburn, par exemple, est heureuse que le Kentucky fasse vacciner les personnes de plus de 70 ans. «Je suis si heureuse de faire entrer mes beaux-parents dans ce bassin», a-t-elle déclaré. «Cela me rend excité.»

Mais eux et leurs défenseurs affirment que dans la précipitation pour vacciner des millions d’Américains le plus rapidement possible, ceux qui s’occupent des plus jeunes enfants du pays ont parfois été oubliés.

« Ils devraient être en tête de file », a déclaré Frankenberg, « pas poussés de plus en plus en arrière. »