Les travailleurs électoraux ont reçu des menaces de mort et des avertissements selon lesquels ils seraient lynchés, selon le gouvernement américain

WASHINGTON (AP) — Plus d’une douzaine de personnes à l’échelle nationale ont été accusées d’avoir menacé des travailleurs électoraux par une unité du ministère de la Justice essayant d’endiguer la vague de menaces violentes et graphiques contre les personnes qui comptent et obtiennent le vote.

Les employés du gouvernement sont bombardés de menaces même dans les périodes normalement calmes entre les élections, préviennent les secrétaires d’État et les experts. Certains soulignent que l’ancien président Donald Trump et ses alliés ont affirmé à plusieurs reprises et à tort que les élections de 2020 avaient été volées et ont répandu des théories du complot sur les travailleurs électoraux. Les experts craignent que les élections de 2024 ne soient pires et souhaitent que le ministère de la Justice fasse davantage pour protéger les travailleurs électoraux.

Le ministère de la Justice a créé le groupe de travail en 2021, dirigé par sa section de l’intégrité publique, qui enquête sur les crimes électoraux. John Keller, commandant en second de l’unité, a déclaré dans une interview à l’Associated Press que le département espérait que ses poursuites dissuaderaient d’autres personnes de menacer les travailleurs électoraux.

« Cela ne va pas être pris à la légère. Cela ne va pas être banalisé », a-t-il déclaré. « Juges fédéraux, les tribunaux prennent les fautes au sérieux et les sanctions seront proportionnelles à la gravité de la conduite. »

Davantage de personnes devraient plaider coupables jeudi pour avoir menacé des travailleurs électoraux en Arizona et en Géorgie.

L’unité a déposé 14 dossiers et deux ont abouti à des peines de prison de plusieurs années, dont une peine de deux ans et demi pour un homme de l’Iowa accusé d’avoir laissé un message menaçant de « lyncher » et de « pendre » un responsable électoral de l’Arizona.

Un homme du Texas a été condamné à trois ans et demi plus tôt ce mois-ci après avoir suggéré une « fusillade massive contre des agents électoraux et des fonctionnaires électoraux » l’année dernière, selon les accusations. Dans un message, a déclaré le ministère de la Justice, l’homme a écrit : « Quelqu’un doit s’occuper de ces personnes ET de leurs enfants. Les enfants sont le message le plus important à envoyer.

Les avocats des deux hommes n’ont pas immédiatement répondu aux messages sollicitant des commentaires.

Un acte d’accusation dévoilé en août concernait un homme accusé d’avoir laissé un message vocal rempli de jurons après les élections de 2020 pour Tina Barton, une républicaine qui était auparavant greffière à Rochester Hills, dans le Michigan, à l’extérieur de Détroit. Selon l’acte d’accusation, la personne a juré que « plus d’un million de patriotes vous entoureront au moment où vous vous y attendrez le moins » et « nous vous tuerons ».

Barton a déclaré que ce n’était qu’une des nombreuses menaces qui la laissaient profondément anxieuse.

« J’espère vraiment que ces accusations enverront un message fort et que nous ne nous retrouverons pas dans la même situation après les prochaines élections », a-t-elle déclaré.

Normalement, les périodes entre les élections sont calmes pour les travailleurs qui dirigent les systèmes électoraux aux États-Unis. Mais pour beaucoup, ce n’est plus vrai, a déclaré la secrétaire d’État du Colorado, Jena Griswold, une démocrate qui s’est opposée aux théories du complot entourant les élections.

« Je m’attends à ce que la situation empire à mesure que nous terminons cette année et que nous nous dirigeons vers l’élection présidentielle l’année prochaine », a déclaré Griswold.

Griswold a déclaré que les menaces surviennent par « vagues », généralement à la suite de publications sur les réseaux sociaux de personnalités éminentes concernant de fausses allégations selon lesquelles les élections de 2020 ont été volées ou de publications de blogs sur des sites Web d’extrême droite. Même si la nation est mieux informée des menaces qui pèsent sur les travailleurs électoraux, elle s’inquiète du fait qu’il n’y a pas eu suffisamment de poursuites et que les États n’ont pas pris suffisamment de mesures pour protéger les travailleurs.

« Avons-nous les meilleurs outils pour traverser la prochaine période ? Absolument pas », a déclaré Griswold.

Les responsables électoraux notent qu’il y a eu des milliers de menaces à travers le pays, mais qu’il y a eu relativement peu de poursuites. Ils disent qu’ils comprennent la barre haute pour engager des poursuites, mais qu’ils pourraient faire davantage.

Liz Howard, une ancienne responsable électorale de Virginie qui travaille actuellement au programme électoral et gouvernemental du Brennan Center for Justice, a appelé le ministère de la Justice à embaucher un conseiller principal ayant des relations existantes avec les responsables électoraux afin d’améliorer la sensibilisation.

Environ un travailleur électoral sur cinq connaît quelqu’un qui a quitté son emploi électoral pour des raisons de sécurité et 73 % des responsables électoraux locaux ont déclaré que le harcèlement avait augmenté, selon une enquête du Brennan Center publiée en avril.

Le groupe de travail a examiné plus de 2 000 rapports faisant état de menaces et de harcèlement à travers le pays depuis sa création, bien que la plupart de ces cas n’aient pas donné lieu à des accusations de la part des procureurs, qui soulignent la barre juridique élevée fixée par la Cour suprême en matière de poursuites pénales. La communication doit être considérée comme une « véritable menace », une menace qui franchit la limite d’une intention sérieuse de blesser quelqu’un, afin de constituer un crime potentiel plutôt qu’une liberté d’expression, a déclaré Keller.

« Nous ne criminalisons pas et ne décourageons pas franchement la liberté d’expression par les mesures que nous prenons du point de vue de l’application de la loi », a-t-il déclaré.

Le travail du groupe de travail se déroule à un moment où Trump et d’autres républicains ont accusé l’administration Biden d’utiliser le ministère de la Justice pour cibler des opposants politiques, bien que le groupe de travail lui-même n’ait pas été ciblé publiquement par les républicains.

De nombreux dirigeants républicains ont vivement critiqué les poursuites fédérales contre Trump et contre les émeutiers qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021, et Trump lui-même fait face à une inculpation fédérale à Washington, DC, et à une inculpation par l’État de Géorgie pour ses efforts visant à renverser les élections de 2020. résultats. Il a nié tout acte répréhensible et a déclaré qu’il avait agi conformément à la loi. Une série d’enquêtes fédérales et étatiques et des dizaines de poursuites judiciaires n’ont révélé aucune preuve que les élections aient été truquées.

Trump est le favori pour la nomination du GOP à la présidence en 2024 et continue dans ses discours et ses publications en ligne de soutenir que les élections de 2020 ont été truquées.

Pour de nombreux travailleurs électoraux, les menaces ont été un facteur majeur les poussant à quitter leur emploi, vidant les rangs de l’expérience avant 2024, a déclaré Dokhi Fassihian, chef adjoint de la stratégie et du programme chez Issue One, un groupe de réforme non partisan représentant les responsables électoraux. .

« Beaucoup décident que cela ne vaut tout simplement pas la peine de rester », a-t-elle déclaré.

Environ 1 fonctionnaire électoral sur 5 en 2024 aura commencé son service après les élections de 2020, selon l’enquête du Brennan Center.

Le procureur général Merrick Garland a promis que le ministère de la Justice poursuivrait ses enquêtes alors qu’il s’efforce de sauvegarder le droit de vote.

« Une démocratie qui fonctionne exige que les fonctionnaires qui administrent nos élections soient capables de faire leur travail sans craindre pour leur vie », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Cassidy a rapporté d’Atlanta. Emily Swanson, directrice de la recherche sur l’opinion publique de l’AP à Washington, a contribué à ce rapport.

Lindsay Whitehurst et Christina A. Cassidy, Associated Press