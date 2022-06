Les travailleurs électoraux ne se sentent pas en sécurité malgré les efforts fédéraux pour lutter contre les menaces

Ce n’est pas la norme, mais ce n’est pas rare non plus. Mme Griswold a déclaré qu’un commis du comté du Colorado porte un gilet pare-balles pour travailler et qu’un autre fait des affaires derrière une vitre pare-balles.

“D’après mon expérience, si quelqu’un vous dit encore et encore comment il va vous pendre, vous demande la taille de votre cou pour pouvoir couper la corde correctement, vous devez prendre les menaces très au sérieux”, a-t-elle déclaré. citant des menaces qu’elle avait reçues.

La greffière municipale de Milwaukee, Claire Woodall-Vogg, a déclaré qu’elle avait “complètement repensé notre bureau à l’hôtel de ville pour des raisons de sécurité” après avoir reçu des centaines de menaces, qui, selon elle, avaient été transmises au groupe de travail.

Une enquête menée par Reuters en septembre a révélé plus de 100 menaces de mort ou de violence contre des responsables électoraux dans huit États du champ de bataille, qui à l’époque avaient abouti à quatre arrestations et aucune condamnation.

Une enquête réalisée en mars par le Brennan Center for Justice a révélé qu’un responsable des élections locales sur six a personnellement subi des menaces, et près d’un tiers ont déclaré connaître des personnes qui avaient quitté leur emploi au moins en partie pour des raisons de sécurité.

Les responsables du ministère de la Justice ont refusé de commenter les progrès du groupe de travail. Le département a déclaré précédemment que le groupe de travail suivait et enregistrait les menaces liées aux élections et avait ouvert des dizaines d’enquêtes criminelles en conséquence. Cela a conduit à des accusations en février contre des hommes du Texas et du Nevada et au récent plaidoyer de culpabilité au Nebraska.