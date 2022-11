Les travailleurs électoraux de Caroline du Nord reçoivent un discours d’encouragement surprise d’Arnold Schwarzenegger

Les travailleurs électoraux des 100 comtés de Caroline du Nord ont reçu lundi un discours d’encouragement surprise d’Arnold Schwarzenegger alors que leur travail s’intensifie à l’approche des élections de mi-mandat de la semaine prochaine.

Apparaissant lors d’un appel vidéo en streaming, l’icône du cinéma, ancien gouverneur de Californie et défenseur de l’accès aux élections a remercié les travailleurs, les qualifiant de “vrais héros de l’action démocratique”.

“Je veux juste vous remonter le moral et dire que vous êtes extrêmement important. Vous faites un travail fantastique”, a déclaré Schwarzenegger. “Il n’y a pas de travail qui soit plus important en ce moment, cette semaine prochaine, que votre travail.”

Le vote anticipé en personne a commencé le 20 octobre. Des bulletins de vote par correspondance ont été envoyés aux électeurs inscrits qui en font la demande depuis début septembre.

Schwarzenegger a reconnu récemment des inquiétudes accrues concernant la sécurité des administrateurs de vote. Il a reconnu que certains travailleront quotidiennement du petit matin jusqu’à tard le soir pour assurer le bon déroulement des élections.

“Ne comptez pas les heures. Comptez simplement les résultats”, a-t-il déclaré. “Vous voulez avoir les meilleures élections avec le plus grand taux de participation. C’est la chose la plus importante ici.”

La directrice exécutive du State Board of Elections, Karen Brinson Bell, a déclaré qu’elle travaillait depuis juillet pour recruter Schwarzenegger par le biais de contacts au Schwarzenegger Institute for State and Global Policy de l’Université de Californie du Sud.