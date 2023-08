Les travailleurs d’UPS approuvent un nouveau contrat de travail avec de grosses augmentations

UPS les travailleurs ont ratifié un accord de travail massif de cinq ans qui comprend d’importantes augmentations de salaire et d’autres améliorations des règles et des horaires de travail, la Fraternité internationale des Teamsters dit mardi.

L’accord a été adopté avec 86,3% des voix, le vote de contrat le plus élevé de l’histoire des Teamsters chez UPS, selon le syndicat.

« Les Teamsters ont établi une nouvelle norme et relevé la barre des salaires, des avantages et des conditions de travail dans l’industrie de la livraison de colis. C’est le modèle de la façon dont les travailleurs devraient être payés et protégés à l’échelle nationale, et les entreprises non syndiquées comme Amazon feraient mieux d’y prêter attention », Teamsters a déclaré le président général Sean O’Brien dans un communiqué.

UPS et le syndicat Teamsters, qui représente environ 340 000 travailleurs chez le géant de la livraison, ont conclu un accord préliminaire le mois dernier, évitant de peu une grève qui aurait pu se propager dans toute l’économie américaine à l’approche de l’expiration du contrat précédent le 31 juillet.

UPS transporte pour 3,8 milliards de dollars de marchandises par jour, soit environ 5 % du produit intérieur brut du pays, selon la Chambre de commerce américaine.

Les parties avaient jusqu’au 31 juillet, date à laquelle le contrat de travail précédent devait expirer, pour parvenir à un accord et éviter un arrêt de travail. Les travailleurs ont commencé à voter sur le nouveau contrat le 2 août. Il s’agit de la plus grande convention collective jamais conclue dans le secteur privé, selon le syndicat.

Les travailleurs à temps partiel gagneront pas moins de 21 dollars de l’heure, contre un minimum de 15,50 dollars actuellement, selon le syndicat. Le salaire à temps partiel a été un point de friction lors des négociations collectives. Les travailleurs à temps plein paieront en moyenne 49 $ de l’heure. Les travailleurs actuels recevront 2,75 $ de plus de l’heure cette année et 7,50 $ de plus de l’heure pendant le contrat de cinq ans.

Les chauffeurs d’UPS recevront en moyenne 170 000 $ de salaire et d’avantages sociaux à la fin de l’accord de cinq ans, a déclaré la PDG Carol Tomé lors d’un appel sur les résultats plus tôt ce mois-ci.

La société a réduit ses prévisions de chiffre d’affaires et de marge pour l’année entière, citant « l’impact sur le volume des négociations collectives et les coûts associés à l’accord de principe ».

Le syndicat est la dernière organisation syndicale à pousser une grande entreprise américaine à améliorer les salaires, les horaires et d’autres règles de travail à la suite de la pandémie et d’une inflation élevée depuis des décennies.

Le lundi, Compagnies aériennes américaines les pilotes ont ratifié un accord de quatre ans qui comprend une augmentation d’environ 46% de la rémunération, y compris des contributions 401 (k), un accord que le transporteur a adouci après son rival United Airlines a conclu une entente plus riche avec son syndicat de pilotes. Delta Airlines Les pilotes ont approuvé leur accord, qui comprend des augmentations de plus de 30 %, plus tôt cette année.

Compagnies aériennes du sud-ouest n’a pas encore conclu d’accord avec son syndicat de pilotes, qui a jeté les bases d’une éventuelle grève, bien que de tels arrêts dans l’industrie du transport aérien soient extrêmement rares en vertu des lois américaines.

Fedex les pilotes ont refusé un accord de principe pour un nouveau contrat de travail plus tôt cet été.

