Les travailleurs du secteur privé disposent de 500 millions de dollars dans les programmes IRA gérés par l’État

Un autre État a rejoint la liste croissante de ceux qui visent à stimuler l’épargne-retraite des travailleurs des entreprises qui n’offrent pas de plan de travail 401 (k) ou similaire.

Le gouverneur du Delaware, John Carney, a signé une facture dans la loi jeudi qui créera un programme géré par l’État pour inscrire automatiquement les travailleurs éligibles du secteur privé dans les comptes de retraite individuels de Roth. L’État rejoindra plus d’une douzaine d’autres juridictions qui ont déjà lancé des programmes similaires ou qui sont en train de planifier de le faire.

Jusqu’à présent, les travailleurs ont amassé plus de 500 millions de dollars grâce à ces options d’épargne-retraite administrées par l’État, selon le Centre for Retirement Initiatives de l’Université de Georgetown.

“Cette étape de plus d’un demi-milliard de dollars et de plus d’un demi-million de comptes d’épargne financés démontre que ces programmes répondent à un besoin longtemps non satisfait”, a déclaré Angela Antonelli, directrice exécutive du centre.

“Les travailleurs veulent [to save] et économiseront lorsque cela leur sera facilité et offert par leurs employeurs », a déclaré Antonelli.

Selon les recherches du centre, environ 57 millions de travailleurs n’ont aucun régime de retraite offert par leur emploi.