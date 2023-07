Les travailleurs du port de la Colombie-Britannique se mettent en grève, ce qui pourrait avoir un impact sur les flux maritimes mondiaux

Les travailleurs portuaires de toute la Colombie-Britannique se sont mis en grève samedi matin, dans le cadre d’une action de grande envergure qui pourrait avoir un impact sur le transport maritime mondial.

L’International Longshore and Warehouse Union (ILWU) avait émis un préavis de grève de 72 heures mercredi et a officiellement quitté le travail à 8 heures du matin samedi.

Il touche environ 7 400 chargeurs de fret dans les terminaux et 49 des employeurs riverains de la province dans plus de 30 ports de la Colombie-Britannique, dont le plus achalandé du Canada, Vancouver.

Selon l’ILWU, la sous-traitance, l’automatisation des ports et le coût de la vie sont des questions clés derrière l’action syndicale. Leur employeur, la BC Maritime Employers Association, a publié une déclaration disant que les tentatives de négociation avec un médiateur fédéral ont échoué pendant trois jours.

La division de débardage d’ILWU Canada est maintenant sur #strike ! » Nous travaillons 24 heures sur 24 aux Services fédéraux de médiation et de conciliation depuis 8 heures du matin le 30 juin pour éviter une grève. » #ilwucanstrike #digitalpicketline #ilwu #ilwucanada #canpoli #bcpoli #YVR #CanadaDay pic.twitter.com/3gDNH9E4Mq —@joulenejoulene

« Notre comité de négociation a fait des efforts répétés pour être flexible et trouver des compromis sur les principales priorités, mais malheureusement, les parties n’ont pas encore réussi à parvenir à un règlement », lit-on dans le communiqué.

« Nous apprécions l’aide des médiateurs fédéraux pour soutenir les parties et nous restons ouverts à toutes les solutions qui aboutissent à un accord équilibré. »

Le syndicat a déclaré que la décision de faire grève – qui est intervenue après un vote extrêmement favorable des membres – n’a pas été prise à la légère.

« Pour l’avenir de notre main-d’œuvre, nous devions franchir cette étape. Nous espérons toujours qu’un règlement sera conclu par le biais de négociations collectives GRATUITES! » lit une déclaration du président d’ILWU Canada, Rob Ashton, qui a ajouté que le comité de négociation était prêt à se réunir et à se battre pour les droits de la classe ouvrière.

Les ministres fédéraux et le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, avaient auparavant exhorté les travailleurs et les employeurs du port de la province à trouver un moyen d’éviter les grèves.

Les analystes ont déclaré qu’une grève pourrait avoir un impact significatif sur le transport maritime mondial et l’économie canadienne.

Selon le site Web de l’Association des employeurs maritimes, ses membres contribuent pour 2,7 milliards de dollars au PIB national et ont traité environ 16 % du total des marchandises échangées au Canada, d’une valeur de 180 milliards de dollars en 2020.