Les travailleurs du port de la Colombie-Britannique reprennent la grève après que le syndicat a rejeté l’accord de principe

Des milliers de travailleurs portuaires de toute la Colombie-Britannique sont sur le point de reprendre la grève après avoir échoué à ratifier un accord de principe conclu grâce à la médiation fédérale.

Plus de 7 400 travailleurs de l’Union internationale des débardeurs et des entrepôts (ILWU) avaient débrayé du 1er juillet au 13 juillet pour des questions telles que l’automatisation des ports, les contrats extérieurs et l’augmentation du coût de la vie.

Une entente de principe avait été conclue entre l’ILWU et son employeur, la BC Maritime Employers Association (BCMEA), le 13 juillet après que le ministre du Travail Seamus O’Regan eut demandé des conditions pour mettre fin à la grève, rédigées par un médiateur fédéral.

Cependant, la BCMEA a déclaré mardi dans un communiqué que l’activité de grève devrait reprendre à 16h30 PT en raison du caucus interne de l’ILWU qui a rejeté l’accord de principe et ne l’a pas ratifié.

« La BCMEA et l’ILWU ont recommandé la ratification du règlement provisoire à leurs membres respectifs », lit-on dans le communiqué. « La BCMEA a ratifié l’entente le 13 juillet.

La BCMEA a déclaré que la convention collective de quatre ans négociée comprenait des augmentations «considérables» des salaires et des avantages sociaux, ainsi que des dispositions répondant aux préoccupations du syndicat concernant les contrats extérieurs et la rétention des travailleurs.

Dans une déclaration envoyée plus tôt mardi, un porte-parole du bureau d’O’Regan a déclaré qu’il ne commenterait pas le processus de ratification tant qu’il n’aurait pas reçu de notification officielle des deux côtés.

REGARDER | Comment la grève dans les ports de la Colombie-Britannique affecte les Canadiens : Ce que la grève des ports de la Colombie-Britannique signifie pour le Canada Les travailleurs des ports de la Colombie-Britannique sont en grève. Nous expliquons pourquoi cela se produit et ce que cela signifie pour vous et pour l’économie canadienne.

ILWU Canada a déclaré que les conditions recommandées n’étaient pas suffisantes pour protéger les emplois des travailleurs portuaires « maintenant ou à l’avenir ».

« La durée de la convention collective qui a été donnée avec les temps incertains d’aujourd’hui est beaucoup trop longue », lit-on dans un communiqué du président du syndicat, Rob Ashton. « Nous devons être en mesure de répondre à l’incertitude des marchés financiers mondiaux pour nos membres. »

Vers 17 h mardi, les piqueteurs étaient retournés au bureau de répartition de la BCMEA près du port de Vancouver. Des membres de l’ILWU ont chanté « Une blessure pour un, une blessure pour tous » et « Un jour de plus, un jour plus fort ».

Un travailleur de l’ILWU en grève est vu le 7 juillet. La grève de 13 jours des travailleurs du port a coûté des milliards de dollars aux industries, selon des groupes de coordination. (Justine Boulin/Radio-Canada)

La présidente du Greater Vancouver Board of Trade, Bridgitte Anderson, a déclaré dans un communiqué qu’elle était « consternée et déçue » que la grève ait repris.

« Nous sommes très préoccupés par les impacts que la poursuite de la grève aura sur la réputation internationale du Canada en tant que partenaire commercial fiable », a-t-elle déclaré. « En moins de deux semaines, les entreprises partout au Canada ont été confrontées à des pénuries, des mises à pied temporaires et, dans certains cas, des fermetures totales.

La grève avait interrompu toutes les marchandises transitant par la côte de la Colombie-Britannique, qui comprenait le port le plus achalandé du Canada à Vancouver.

Des groupes industriels avaient estimé que la grève avait coûté des milliards de dollars en perturbations commerciales et entraîné des mises à pied temporaires dans des installations industrielles à Prince George et en Saskatchewan.

Appel à une loi de retour au travail

Plusieurs groupes industriels, ainsi que la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, avaient demandé au Parlement de se réunir à nouveau et d’adopter une loi de retour au travail pour mettre fin à la grève au cours de la période initiale de 13 jours.

Mardi, Smith a réitéré ses appels pour une législation forçant les travailleurs de l’ILWU à reprendre le travail dans plus de 30 terminaux portuaires de la Colombie-Britannique.

REGARDER | O’Regan parle de demander des conditions pour mettre fin à la grève du 12 juillet : Les partis de la grève des ports de la Colombie-Britannique délibèrent après le « coup de pouce énergique » du ministre du Travail Le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Reagan, a déclaré qu’il était convaincu que les deux parties accepteraient les conditions pour aider à mettre fin à la grève en cours dans les ports de la Colombie-Britannique.

Cependant, le ministre du Travail O’Regan et le gouvernement fédéral sont restés fermes en affirmant que les meilleures ententes avaient été conclues à la table des négociations.

O’Regan a caractérisé sa décision de demander des conditions de règlement recommandées à un médiateur fédéral, comme un « coup de pouce énergique » pour les deux parties au différend.