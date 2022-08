Les travailleurs du plus grand port à conteneurs du Royaume-Uni devraient lancer une grève de 8 jours dimanche

Près de 2 000 travailleurs du plus grand port à conteneurs du Royaume-Uni devraient entamer une grève de huit jours dimanche pour un conflit salarial, dans ce qui serait la dernière action revendicative frappant un nombre croissant de secteurs britanniques.

Les travailleurs, y compris les grutiers et les opérateurs de machines, devraient quitter leur travail au port de Felixstowe sur la côte est de l’Angleterre, qui traite environ quatre millions de conteneurs par an à partir de 2 000 navires.

La nouvelle survient alors que des personnes à travers le Royaume-Uni ont dû faire face à des perturbations de voyage samedi pour le troisième jour de cette semaine. Des milliers de cheminots ont poursuivi un été de grèves pour obtenir un meilleur salaire et une meilleure sécurité d’emploi dans un contexte de flambée des prix des aliments et de l’énergie.

Seul environ un train britannique sur cinq devait circuler samedi, certaines zones n’ayant aucun service toute la journée. Les fans de football et de cricket assistant aux matchs, ainsi que les touristes, figuraient parmi les personnes touchées.

Vendredi, la plupart des lignes de métro souterraines de Londres n’ont pas fonctionné en raison d’une grève distincte.

Le syndicat Unite allègue que la société mère du port de Felixstowe, CK Hutchison Holding Ltd., a donné la priorité aux profits au lieu de verser aux travailleurs un salaire décent.

Les autorités portuaires, pour leur part, se sont dites “déçues” que Unite ne soit pas “venue à la table des discussions constructives pour trouver une solution”.

Felixstowe gère près de la moitié du fret conteneurisé entrant dans le pays. La grève pourrait signifier que les navires devraient être détournés vers des ports ailleurs au Royaume-Uni ou en Europe.

En juin, les cheminots ont entamé une série de grèves à grande échelle qui ont paralysé les voyages en train nationaux. Ils exigent de meilleurs salaires et conditions de travail alors que les autorités tentent de réformer le système ferroviaire, qui a perdu une grande partie de ses revenus en raison de la pandémie de coronavirus et de l’évolution des habitudes de déplacement.

De plus en plus de syndicats des secteurs public et privé prévoient des grèves alors que la Grande-Bretagne fait face à sa pire crise du coût de la vie depuis des décennies. Les postiers, les avocats, le personnel de British Telecom et les éboueurs ont tous annoncé des débrayages pour la fin du mois.