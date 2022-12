Les travailleurs du monde entier disent que c’est la meilleure ville américaine pour les expatriés

Partout dans le monde, les gens s’accordent à dire que la meilleure ville américaine pour essayer de vivre et de travailler à l’étranger est Miami, en Floride.

La destination de plage et de vie nocturne du sud de la Floride se classe au 12e rang sur 50 villes mondiales comme étant l’un des meilleurs endroits pour les expatriés pour vivre et travailler à l’étranger, selon une enquête menée auprès de plus de 12 000 personnes interrogées. de InterNationsune communauté d’expatriés en ligne avec plus de 4,5 millions de membres dans le monde.

Pas trop loin derrière se trouve New York, qui se classe 16e sur 50.

Miami et New York sont les seules villes américaines prises en compte pour le classement, qui nécessite un échantillon d’au moins 50 participants à l’enquête vivant dans la destination.

L’enquête, menée en février 2022 et publiée fin novembre, a demandé aux expatriés d’évaluer leur satisfaction dans cinq catégories principales, y compris la qualité de vie (comme un environnement sain et un transport en commun robuste), la facilité d’installation (comme la convivialité des résidents locaux) , les finances personnelles (telles que l’accès à des soins de santé abordables), le travail à l’étranger (comme la sécurité de l’emploi et une économie locale stable) et les “essentiels pour les expatriés”, qui couvrent la vie numérique, les options de logement, les barrières linguistiques et les relations avec le gouvernement local et l’administration Tâches.

Les expatriés à Miami disent qu’il est très facile de s’installer, de s’adapter à la culture locale, de trouver un accès Internet haut débit à la maison, de payer sans avoir à retirer d’argent et d’ouvrir un compte bancaire local.

Miami est également devenue un hotspot croissant pour les Américains : une poignée d’entreprises technologiques et financières y ont déménagé pendant la pandémie, attirées par le temps chaud et les avantages fiscaux. Personnes ont également échangé de grandes villes comme New York et Los Angeles contre Miami, où un afflux alimenté par Covid a fait grimper le marché immobilier et rendu la vie plus chère.

La ville du sud de la Floride ne s’est pas aussi bien classée dans l’indice “travailler à l’étranger” de l’enquête. Alors que les nouveaux arrivants bénéficient de nombreuses opportunités de carrière et d’une communauté d’affaires créative, environ 1 sur 4 n’est pas satisfait de ses heures de travail.

Ils déclarent également être insatisfaits des transports en commun de Miami et des soins de santé inabordables, voire totalement inaccessibles.

Au n ° 16, les nouveaux arrivants à New York disent que la ville est idéale pour leur carrière, la majorité d’entre eux se disant satisfaits du marché du travail local, satisfaits de leurs opportunités de carrière personnelles, d’un transport en commun robuste et d’une vie numérique accessible. Le plus gros inconvénient de vivre là-bas, cependant, concerne les finances personnelles : 58 % des expatriés vivant à New York ne sont pas satisfaits du coût de la vie, contre 35 % qui ressentent la même chose dans le monde.

Dans l’ensemble, Miami et New York se distinguent par d’excellentes options de loisirs, des perspectives de carrière, une culture accueillante et peu de barrières linguistiques, mais sont entraînées vers le bas avec un coût de la vie élevé et de faibles scores sur l’indice de “qualité de vie” d’InterNations, y compris les voyages et les transports en commun. , la santé et le bien-être, et la sûreté et la sécurité.

Pourtant, une écrasante majorité, 85%, des expatriés vivant à Miami sont satisfaits de leur vie en général, ainsi que 74% des expatriés à New York, contre une moyenne mondiale de 71%.

Valence, en Espagne, est la première ville où les expatriés souhaitent vivre et travailler à l’étranger en 2022, suivie de Dubaï et de Mexico.

