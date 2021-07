Les travailleurs du métro quitteront leur travail pendant quatre JOURS dans la rangée des salaires du service de nuit

Les travailleurs du métro de LONDRES feront grève pendant quatre jours le mois prochain dans une rangée de salaires de service de nuit.

Les chauffeurs sortent pour protester contre le fait d’être obligés de travailler une combinaison de quarts de jour et de nuit, au lieu d’avoir un rôle séparé exclusivement pour le personnel après les heures normales.

Les travailleurs du métro de Londres vont faire grève pendant quatre jours en août Crédit : Getty Images – Getty

Le syndicat des chemins de fer, des transports maritimes et des transports (RMT) a décrit la décision de supprimer le barème de rémunération séparé comme une « mesure en espèces visant à déplacer le personnel ».

Il a ajouté qu’il « menacerait la perte et détruirait l’équilibre travail-vie personnelle de 3 000 chauffeurs de métro » – en particulier les femmes qui dépendent souvent d’un travail flexible à temps partiel.

Le syndicat a proposé le débrayage plus tôt ce mois-ci, mais a confirmé aujourd’hui qu’il irait de l’avant après que « l’entreprise ait refusé de faire des progrès sérieux » dans les pourparlers avec l’ACAS – un organisme public non ministériel du gouvernement.

Il a déclaré qu’il était entré dans les discussions « de bonne foi » pour se heurter à « un mur d’opposition » de la part des patrons du métro de Londres.

Les chauffeurs sont priés de ne pas se présenter au travail de midi à minuit à la fin du mois d’août.

Le premier aura lieu les 3 et 5 août, et le deuxième débrayage aura lieu les 24 et 26.

« A PROVOQUÉ UN TUBE »

Le secrétaire général de RMT, Mick Lynch, a déclaré : « RMT est en colère et frustré par le refus des patrons de Tube de s’engager dans des discussions constructives via les bureaux de l’ACAS qui pourraient résoudre ce différend.

« Les propositions de London Underground de déchirer un accord qui protège l’équilibre travail-vie personnelle des conducteurs de métro 3000 ont provoqué un tollé dans les dépôts parmi les conducteurs.

« Cet abus de confiance par une direction déconnectée abolit les emplois à temps partiel des travailleurs – principalement des femmes – qui misent sur la flexibilité et la sécurité qu’ils offrent tout en jonglant avec d’autres engagements.

« C’est une question d’égalité que le maire de Londres devrait prendre au sérieux et soulever directement avec sa haute direction du métro de Londres.

« RMT a fait des propositions sérieuses et une résolution du différend est disponible par le biais de la discussion.

« La direction de LU doit revenir à la table cette semaine afin d’éviter le recours à la grève.

« Le syndicat reste disponible pour des discussions sérieuses et constructives.

Le syndicat des chemins de fer, des transports maritimes et des transports (RMT) est en guerre avec le métro de Londres au sujet du grade des conducteurs de train de nuit Crédit : Getty – Contributeur