Les employés de première ligne des épiceries de Metro, qui en sont à leur troisième jour d’arrêt de travail, ont juré lundi de ne pas travailler jusqu’à ce qu’ils obtiennent un accord équitable de la part de l’entreprise.

Plus de 3 000 employés de magasins dans 27 magasins Metro de la région du Grand Toronto ont entamé une grève samedi après avoir rejeté une convention collective de principe conclue la semaine dernière entre l’entreprise et leur syndicat, Unifor.

« Nous voulons que l’entreprise revienne et nous offre un accord équitable », a déclaré Tammy Laporte, commis aux fruits et légumes, à CBC Toronto devant un emplacement du métro sur l’avenue Danforth.

« Nous sommes en grève parce que nous voulons que notre entreprise soit équitable. Nous voulons que Metro paie ses travailleurs ce qu’ils valent et nous resterons ici aussi longtemps qu’il le faudra. »

La section locale 414 d’Unifor représente quelque 3 700 travailleurs d’épiceries dans la RGT.

Les salaires sont le principal problème

Unifor a déclaré que les magasins touchés par la grève comprennent ceux de Toronto, Brantford, Orangeville, Milton, Oakville, Brampton, North York, Islington, Willowdale, Mississauga, Etobicoke, Newmarket et Scarborough.

Laporte, qui travaille avec Metro depuis 25 ans, a déclaré que les salaires sont le principal problème pour les travailleurs.

« Nous voulons plus d’argent. Ils font de gros profits et nous voulons partager les bénéfices », a-t-elle déclaré.

Un autre travailleur, Austin Coyle, a déclaré qu’un « manque de respect » de Metro avait conduit à la grève.

Coyle a eu du mal à retenir ses larmes lorsqu’il a déclaré à un journaliste de la CBC qu’il était incapable de joindre les deux bouts avec son salaire actuel.

« Je vis endetté en ce moment. Je n’ai pas les moyens d’acheter mon appartement de deux chambres. J’habite à Scarborough. J’ai une fille de huit ans. Vous savez, ce n’est pas abordable. Ce n’est pas le cas », a déclaré Coyle. .

Coyle, un responsable de la viande, a déclaré qu'il faisait partie des employés les mieux payés, mais « je ne peux pas me permettre de vivre dans ma propre ville. Je ne peux pas me permettre de faire mes courses dans mon propre magasin. C'est un peu triste. »

Coyle, un responsable de la viande, a déclaré qu’il faisait partie des employés les mieux payés, mais « je ne peux pas me permettre de vivre dans ma propre ville. Je ne peux pas me permettre de faire mes courses dans mon propre magasin. C’est un peu triste. »

Mike Labatt, qui travaille également avec l’entreprise depuis 25 ans, a déclaré que les travailleurs « se battent pour ce en quoi ils croient et ce dont ils ont besoin pour s’en sortir ».

Il a dit que certains travailleurs sont obligés de se rendre dans les banques alimentaires parce qu’ils n’ont pas les moyens d’acheter des produits d’épicerie.

« Nous ne pouvons pas acheter la nourriture que nous voulons dans les épiceries dans lesquelles nous travaillons, n’est-ce pas? Alors pourquoi ne pas nous donner ce dont nous avons besoin pour que nous puissions survivre en payant le loyer, en payant nos factures, l’épicerie », a déclaré Labatt.

« Nous avons des familles à nourrir »

Maureen Strang faisait partie des travailleurs qui ont fait du piquetage devant le métro à l’intersection de la rue Yonge et de l’avenue Eglinton lundi.

Elle a déclaré que les employés des épiceries fournissaient « un service essentiel » aux communautés, ajoutant que « nous étions ici tous les jours pendant la pandémie pour servir nos clients ».

« Mais nous avons aussi des familles à nourrir et, malheureusement, beaucoup d’entre nous ne peuvent pas se permettre de faire leurs courses là où nous travaillons. Cela doit changer, et c’est pourquoi nous sommes ici », a déclaré Strang.

Strang dit qu’elle travaille chez Metro depuis 15 ans.

« Ça a été dur [time] pour le commerce de détail en général, mais les épiceries étaient ouvertes tout au long de la pandémie pour gagner de l’argent et la raison pour laquelle elles ont pu le faire est que nous étions ici tous les jours, mettant notre santé et notre sécurité en jeu parce que nous voulons servir nos clients », dit-elle.

« Et c’est ce que nous préférons faire plutôt que d’être ici aujourd’hui. »

Metro dit qu’il reste engagé dans le processus de négociation

Dans un communiqué publié lundi, Metro a déclaré qu’il restait attaché au processus de négociation.

Marie-Claude Bacon, vice-présidente des affaires publiques et des communications de Metro, a déclaré que l’entreprise « a travaillé de manière constructive avec le syndicat et le comité de négociation des employés » et a conclu une entente mutuellement satisfaisante qu’ils ont recommandée à l’unanimité aux employés.

« Il a fourni des augmentations significatives à nos employés au cours des quatre années de la convention collective en plus d’une pension et d’avantages sociaux améliorés, en s’appuyant sur des conditions de travail qui sont déjà parmi les plus élevées de l’industrie qui ont été négociées avec ce syndicat », a écrit Bacon dans le communiqué. .

Selon Bacon, les augmentations salariales proposées sont supérieures au taux d’inflation pour 2023 et les augmentations futures sont supérieures au taux d’inflation projeté.

« Chaque employé à temps partiel qui veut un poste à temps plein a des opportunités. Par exemple, au cours des deux dernières années seulement, nous avons ouvert un certain nombre de postes à temps plein et nous n’avons pas pu tous les combler depuis nos rangs à temps partiel. Même aujourd’hui, nous avons des postes à temps plein affichés auxquels les employés à temps partiel peuvent postuler », a déclaré Bacon.

Samedi, l’entreprise s’est dite « extrêmement déçue » que les employés aient rejeté l’accord, même si le comité de négociation du syndicat l’a recommandé à l’unanimité à ses membres.

Metro Ontario a déclaré que les 27 magasins seront fermés pendant la durée de la grève, mais que les pharmacies resteront ouvertes.