Les travailleurs du commerce de détail craignent de plus en plus pour leur sécurité

De 2018 à 2020, les agressions signalées au FBI par les forces de l’ordre l’ensemble a augmenté de 42 % ; ils ont augmenté de 63 % dans les épiceries et de 75 % dans les dépanneurs. Le nombre d’agressions peut fluctuer en fonction du nombre de services de police locaux et d’autres organismes d’application de la loi qui signalent au FBI, et plus de départements ont signalé en 2020 qu’en 2018. Sur les plus de deux millions d’agressions signalées au FBI par les organismes d’application de la loi à travers le pays en 2020, plus de 82 000 – environ 4% – se trouvaient dans des centres commerciaux, des dépanneurs et d’autres lieux similaires.

L’année dernière, selon le FBI, plus de la moitié des soi-disant attaques de tireurs actifs – dans lesquelles un individu armé tue ou tente de tuer des personnes dans une zone animée – se sont produites dans des lieux de commerce, y compris des magasins.

“La violence dans et autour des commerces de détail augmente sans aucun doute, et c’est une préoccupation”, a déclaré Jason Straczewski, vice-président des relations gouvernementales et des affaires politiques à la National Retail Federation.

Le suivi du vol au détail est plus difficile car de nombreux procureurs et détaillants portent rarement plainte. Pourtant, certains politiciens se sont emparés de vidéos virales de vol à l’étalage effronté pour dépeindre les dirigeants de la ville de gauche comme indulgents envers le crime. D’autres ont accusé l’industrie d’exagérer grossièrement les pertes et ont averti que les vols étaient utilisés comme prétexte pour faire reculer les réformes de la justice pénale.

“Ces crimes méritent d’être pris au sérieux, mais ils sont également militarisés avant les élections de mi-mandat”, a déclaré Jonathan Simon, professeur de justice pénale à la faculté de droit de l’Université de Californie à Berkeley.

Alors que le débat politique tourne autour de l’ampleur du crime et de ses causes, de nombreuses personnes travaillant dans les magasins affirment que les détaillants ont été trop permissifs à l’égard du crime, en particulier du vol. Certains employés veulent plus d’agents de sécurité armés qui peuvent jouer un rôle actif dans la lutte contre le vol, et ils veulent que plus de magasins interdisent en permanence les clients tapageurs ou violents, tout comme les compagnies aériennes ont adopté une ligne dure avec les passagers indisciplinés.