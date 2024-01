Les travailleurs du BJP se sont enfuis dès que je suis descendu du bus : Rahul en Assam alors que le convoi « est attaqué » | Nouvelles de l’Inde

Alors que le Bharat Jodo Nyay Yatra dirigé par Rahul Gandhi traversait Jamugurihat dans le district de Sonitpur, dans l’Assam, dimanche, un groupe d’hommes portant des drapeaux du BJP a attaqué des véhicules faisant partie du yatra, dont un dans lequel voyageait le chef du Congrès Jairam Ramesh, ont déclaré les dirigeants du parti. » a déclaré le parti d’opposition.

“Mon véhicule a été attaqué il y a quelques minutes à Jamugurihat, Sonitpur par une foule indisciplinée du BJP qui a également arraché les autocollants Bharat Jodo Nyay Yatra du pare-brise”, a déclaré Ramesh dans un message sur X.

« Ils ont jeté de l’eau et crié des slogans anti-BJNY (Bharat Jodo Nyay Yatra). Mais nous avons gardé notre sang-froid, salué les hooligans et sommes partis à toute vitesse. C’est sans aucun doute l’œuvre du CM Himanta Biswa Sarma de l’Assam. Nous ne sommes pas intimidés et continuerons à persévérer », a-t-il ajouté dans le message.

Sarma s’est ensuite adressé à X et a ordonné à la police d’examiner les allégations.

Alors que les véhicules de la yatra commençaient à traverser la zone où étaient rassemblés les hommes brandissant des drapeaux, ils ont tenté d’abattre une personne qui se trouvait dans la première voiture à passer. Ils ont également arraché la caméra d’un journaliste présent sur les lieux.





Les hommes étaient toujours sur place lorsque le bus dans lequel voyageait Rahul Gandhi a traversé la zone. Ils ont scandé « Modi, Modi » alors que le bus ralentissait en les dépassant. De l’intérieur du bus, Rahul leur a envoyé des baisers.

Plus tôt dans la matinée, CM Sarma a pris la parole lors d’une conférence de presse et a appelé les organisateurs du yatra du Congrès à ne pas visiter Batadrava Than – un lieu de pèlerinage à Nagaon – lundi 22 janvier matin comme prévu. Il a déclaré qu’une visite sur le site en même temps que la cérémonie de consécration du Temple Ram à Ayodhya pourrait montrer l’Assam sous un mauvais jour, et qu’il ne devrait pas y avoir une image de compétition entre Batadrava Than et le Temple Ram.

Batadrava Than est le lieu de naissance de Srimanta Sankardeva, une figure religieuse et culturelle majeure de l’Assam.

« Nous sommes heureux que Rahul Gandhi visite le Than, mais demain, environ 10 000 personnes se rassembleront ici. À ce moment-là, nous ne voulons pas que Rahul Gandhi vienne ici, car il pourrait y avoir des difficultés dans le processus de son accueil. Aujourd’hui, le comité Karnadhar du comité de gestion de Batadrava Than a décidé qu’il pourrait venir demain après 15 heures et nous pourrons lui réserver un grand accueil. Nous avons déjà informé le député local, le commissaire de district et le SP », a déclaré Jogendra Narayan Dev Mahanta, président du comité de gestion de Batadrava Than, cité par l’ANI.