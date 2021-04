Des mots comme la liberté et le respect apparaissent à l’écran et la travailleuse, Brenda Dama, 26 ans, les évite un par un. Un seul jour de congé? « Je ne l’ai pas. » Une vie paisible sans querelles ni insultes? « Je ne l’ai pas. »

La jeune femme de ménage kényane, vêtue d’un uniforme impeccable et d’un foulard, hoche la tête d’un côté à l’autre au rythme d’un air dans sa vidéo, une expression d’exaspération simulée sur son visage alors qu’elle regarde la caméra et mime le refrain : « Je ne l’ai pas. »

Message de Mme Dama sur l’application de partage de vidéos TIC Tac , une parodie de la chanson «Renee» du duo de rock indépendant américain Sales, évoque le stress de son travail de femme de ménage pour une famille en Arabie saoudite, où elle travaille depuis qu’elle a quitté son Kenya natal en 2019. L’une des nombreuses de ses vidéos qui se sont largement répandues sur la plateforme, il a recueilli plus de 900 000 vues et près de 6 000 commentaires depuis sa publication en août.

Loin de chez eux et dans des environnements inconnus, les employées de maison du Golfe, comme Mme Dama – dont la grande majorité sont des femmes – utilisent depuis longtemps les réseaux sociaux pour rester en contact avec leurs amis et leur famille. Alors que la popularité de TikTok a explosé l’année dernière, ils se sont de plus en plus tournés vers la plate-forme pour s’ouvrir sur leur vie et leurs conditions de travail – beaucoup d’entre eux affirmant qu’ils le sont surmené, harcelées sexuellement et cibles de discrimination.

«Ici, c’est vraiment difficile», a déclaré Mme Dama lors d’un entretien téléphonique depuis l’Arabie saoudite. «Vous finissez par pleurer tous les jours. Mais lorsque vous voyez les commentaires positifs sur vos vidéos, vous vous dites, oh, cette personne comprend. «

Les monarchies riches en pétrole du golfe Persique dépendent des travailleurs migrants d’Afrique, d’Asie et des pays arabes les plus pauvres pour faire fonctionner les machines de la vie quotidienne – des millions de femmes de ménage, d’ouvriers du bâtiment, de livreurs, de ramasseurs d’ordures, de gardiens, de coiffeurs et plus encore. Ces travailleurs sont souvent plus nombreux que la population autochtone.

En 2016, il y avait près de quatre millions de travailleurs domestiques étrangers dans le Golfe, selon une étude d’Abu Dhabi Dialogue, un forum sur le travail migrant, et le nombre a probablement augmenté depuis. Avant la pandémie, environ 36 000 nouveaux travailleurs domestiques se rendaient dans la région chaque année, selon le forum.

La plupart des travailleurs domestiques étrangers dans le Golfe sont employés dans le cadre d’un système de parrainage qui donne à leurs employeurs un contrôle presque total sur eux. Ils sont incapables de changer d’emploi ou de quitter le pays sans l’autorisation de leur employeur, et leurs patrons confisquent souvent leurs téléphones portables et leurs passeports.