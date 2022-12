Les travailleurs d’Horizon House se mobilisent pour des salaires équitables au Pérou – Shaw Local

Les employés d’Horizon House ont organisé une manifestation jeudi au coin de Plank et Shooting Park Road au Pérou pour protester en faveur de salaires équitables.

La manifestante Sarah Steil a déclaré que les contrats des travailleurs avaient expiré il y a six mois et qu’ils étaient en train de négocier une augmentation de salaire.

“Je ne fais rien, les gens seraient choqués par ce que je fais”, a déclaré Steil. “Tout ce que nous demandons, ils disent non.”

Horizon House est un organisme à but non lucratif qui offre des services de soutien aux adultes handicapés. La PDG Michelle Rich a déclaré que l’organisation était financée à 91% par l’État et que l’argent donné par l’État était tout ce qu’elle avait. Toute modification du budget ou financement supplémentaire doit être approuvée par la législature de l’État, y compris les augmentations de salaire. Pour cette raison, la directrice du développement, Carol Fesco, a déclaré que leurs mains étaient liées.

Les employés d’Horizon House tiennent des pancartes indiquant “méritent un meilleur salaire” à l’extérieur de l’Horizon House le jeudi 8 décembre 2022 au Pérou. (Scott Anderson)

“Une de nos principales priorités est et a toujours été de s’assurer que nos employés sont bien rémunérés et de favoriser un bon environnement de travail”, a déclaré Fesco. « C’est l’une de nos principales priorités et nous apprécions nos employés. Ils sont le cœur et l’âme de notre organisation et nous en sommes conscients, nous voulons donc absolument faire tout ce que nous pouvons pour les garder heureux.

Bon nombre des piqueteurs d’information qui travaillent pour Horizon House sont des professionnels de soutien direct qui travaillent avec des personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou développementale. Les DSP travaillent à domicile et dans des programmes de jour pour répondre aux besoins quotidiens et soutenir les adultes handicapés.

Les DSP d’Horizon House de La Salle, Pérou, Mendota et Spring Valley ont rejoint la manifestation toute la journée de jeudi. Environ 20 piqueteurs informatifs allaient et venaient tout au long de la journée avant, après et entre les quarts de travail.

L’employée et manifestante Cheryl Kakuska a déclaré qu’elle travaillait également de longues heures et manquait de personnel. Elle a dit que lorsque de nouvelles personnes sont embauchées, elles partent souvent après quelques mois. Elle a également déclaré que les employés ne bénéficiaient d’aucune assurance maladie.

« Pour que nous soyons dévoués et que nous venions travailler tous les jours, nous devons sentir que nous faisons partie de l’entreprise », a déclaré Kakuska. “Ils ne peuvent pas travailler sans nous et cette entreprise ne peut pas survivre sans que nous travaillions tous les jours.”

Kakuska a déclaré que le salaire qu’elle gagne n’est pas vivable, surtout compte tenu de la hausse du coût de la vie et de l’inflation. Elle a dit que beaucoup de ses collègues ont besoin d’un deuxième emploi mais ont du mal à en trouver un en raison d’horaires irréguliers.

“Nous apprécions définitivement (nos employés) et nous avons fait différents … types d’appréciation pour faire savoir à notre personnel que nous les apprécions et les apprécions même lorsque nous ne sommes pas en mesure de donner des augmentations de salaire”, a déclaré Rich. “Et nous voulons donner des augmentations, mais si le financement n’est pas là, nous ne pouvons pas.”

Les employés ne sont pas en grève, mais manifestent publiquement dans l’espoir d’aider le processus de négociation. Steil a déclaré vouloir éviter une grève et parvenir à un accord acceptable pour les deux parties.

Des négociations sur un nouveau contrat de travail auront lieu jeudi à 16h30 entre le représentant syndical, le PDG et l’avocat d’Horizon House où toutes les parties espèrent parvenir à un accord.