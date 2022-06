Les travailleurs d’été adolescents gagnent un salaire plus élevé et plus de flexibilité cette année

Lorsque Jennifer Sutton a ouvert sa petite entreprise, Guest Haus Juicery, en septembre 2021, elle s’est tournée vers des adolescentes pour combler les lacunes du marché de l’embauche.

Sutton pensait initialement que ses deux employés adolescents s’occuperaient du registre de son café basé à Park City, dans l’Utah, mais un environnement de travail serré a forcé Sutton à penser différemment sur la meilleure façon d’utiliser les mains.

« Ils se sont avérés être des travailleurs incroyables. Ils sont intervenus, non seulement en vérifiant nos clients devant la maison, mais ils aident dans la cuisine », a déclaré Sutton. « Ils sont impatients d’apprendre et de faire de nouvelles choses. »

La saison d’embauche d’été a longtemps été soutenue par les travailleurs adolescents qui cherchent à gagner un revenu supplémentaire pendant leur temps d’arrêt de l’école et des activités parascolaires. Mais la frénésie typique d’embauche d’adolescents n’a pas encore commencé pour 2022 alors que la pandémie persiste, et les jeunes travailleurs constatent qu’ils ont plus de poids pour demander un salaire plus élevé, de nouvelles opportunités et plus de flexibilité autour des vacances ou des sports.

« Nous favorisons ici un environnement assez social et très dynamique qui les attire. Cependant, cela ne signifie pas qu’il existe une option pour les payer moins ou leur consacrer plus d’heures », a déclaré Sutton. « Ils cherchent du travail, mais ils font des demandes et savent ce qu’ils recherchent. Ils veulent de la flexibilité. Ils veulent pouvoir prendre des vacances d’été et ils savent qu’ils peuvent obtenir un salaire compétitif. »

Sutton paie ses jeunes travailleurs, âgés de 15 à 17 ans, entre 12 et 14 dollars de l’heure, plus les pourboires, soit près du double du salaire minimum de l’Utah. Elle cherche à embaucher trois autres adolescents cet été, alors que le tourisme reprend.

Environ 153 000 adolescents, âgés de 16 à 19 ans, ont trouvé un emploi en mai, selon une analyse des données du Bureau of Labor Statistics par la société mondiale d’outplacement et de coaching pour cadres Challenger, Gray & Christmas. C’est 30% de moins que les 219 000 emplois ajoutés au cours du même mois l’an dernier et le plus bas niveau d’embauche d’adolescents pour le mois de mai depuis 2018.

Le retard dans l’embauche d’adolescents en été jusqu’à présent reflète un ralentissement par rapport à l’été 2021, lorsque 41 % d’adolescents en moins ont trouvé un emploi qu’en 2020, selon Challenger. L’été 2020 a vu le plus grand nombre d’emplois pour adolescents créés, avec 2,1 millions d’adolescents décrochant des postes entre mai et juillet. Cette année, Challenger prévoit que les jeunes travailleurs obtiendront 1,3 million d’emplois au cours de la même période, en dessous d’une moyenne estivale annuelle remontant à 1998 de 1,4 million.

Challenger a noté que les adolescents pourraient attendre la fin officielle de l’année scolaire avant de chercher un emploi. Mais pour ceux qui veulent travailler, le salaire est compétitif.

Au cours des quatre premiers mois de 2022, les salaires horaires moyens des adolescents ont augmenté près de 4 fois plus rapidement que l’augmentation de tous les travailleurs, enregistrant une croissance des salaires de 2,8% pour les 15 à 19 ans, contre une croissance de 0,8% dans tous les groupes d’âge, selon données de la plateforme de paie Gusto.

Certains patrons, comme Sam Ballas, propriétaire d’un établissement East Coast Wings and Grill à Clemons, en Caroline du Nord, font un effort supplémentaire pour garder leurs adolescents sur la liste de paie.

Lorsque Ballas a ouvert son restaurant en septembre 2020, les adolescents représentaient environ 35 % de son effectif. Maintenant, il offre un salaire compétitif et cherche à s’accrocher aux adolescents qu’il a recrutés au cours des deux dernières années, en les récompensant par des augmentations et des opportunités.

Ballas, également PDG de la chaîne, a déclaré qu’il s’adressait occasionnellement aux jeunes travailleurs avant qu’ils n’assument de nouveaux rôles après l’université, soulignant l’opportunité d’occuper des postes de niveau supérieur dans l’entreprise. Ils gagnent entre 9 $ et 15 $ de l’heure à l’avant de la maison et jusqu’à 18 $ à l’arrière de la maison.

« Quand vous voyez un talent chez ces jeunes, vous augmentez rapidement le salaire pour rester compétitif », a déclaré Ballas. « Vous ne voulez pas les perdre au profit d’un concurrent. »

Il continue de les encourager à reprendre le travail pendant les congés scolaires.

Pour les adolescents comme Chloe Biggers, qui travaille pour Ballas, la mobilité ascendante a porté ses fruits. Elle a commencé à travailler chez East Coast Wings and Grill à 16 ans, à 8 $ de l’heure. Deux ans plus tard, elle gagne jusqu’à 14 $ de l’heure, selon qu’elle héberge ou traite des commandes à emporter.

Biggers a déclaré que l’argent supplémentaire a été utile pour compenser les effets de l’inflation.

« Les prix ont définitivement gonflé, donc ces augmentations de salaire aident certainement, et les heures supplémentaires aident certainement. Surtout quand je veux sortir avec des amis », a-t-elle déclaré.