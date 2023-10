MEXICO CITY (AP) — Des centaines d’employés judiciaires, du personnel administratif aux juges, se sont rendus sur les marches du palais de justice de Mexico…

MEXICO (AP) — Des centaines d’employés judiciaires, du personnel administratif aux juges, se sont rendus jeudi devant le plus grand tribunal fédéral de Mexico pour lancer une grève nationale de quatre jours contre les coupes budgétaires proposées.

Dans le cadre de la première action syndicale à émerger dans le système judiciaire mexicain depuis des décennies, les travailleurs protestent contre les réductions prévues du financement du système judiciaire dans le budget fédéral de l’année prochaine.

En attendant l’approbation du Sénat la semaine prochaine, 13 des 14 fonds spéciaux utilisés pour financer les avantages sociaux des salariés seront fermés. La chambre basse du Congrès a approuvé la mesure mardi.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, qui a annoncé ces coupes au Congrès, a accusé de hauts responsables judiciaires d’avoir incité à la grève. Cela a incité les employés des palais de justice à appeler à l’unité, scandant « nous sommes tous le système judiciaire fédéral » et applaudissant lorsque les juges ont rejoint le piquet de grève.

La grève durera au moins jusqu’à une séance publique de la chambre basse du Congrès mardi, à laquelle les dirigeants du Syndicat fédéral des travailleurs de la justice prévoient d’assister. Quelque 50 000 employés des tribunaux fédéraux devraient se joindre à la grève, a déclaré le secrétaire général adjoint du syndicat, Adrian Almaraz, à l’Associated Press.

Eduardo Pacheco est un huissier de justice qui travaille normalement sur les « amparos », une forme d’injonction constitutionnelle, au tribunal de San Lázaro. Il a déclaré que les coupes budgétaires constituaient une menace non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour l’intégrité du système judiciaire.

« Dans le pouvoir législatif, il y a des gens qui ne sont pas instruits, ils n’ont pas de diplôme universitaire ; ils viennent d’être élus », a-t-il déclaré, ajoutant que les tribunaux fédéraux servent de frein et de contrepoids au pouvoir politique.

« Vous demandez à un membre du congrès ‘de quoi parle cet article ?’ et ils ne le savent pas », a déclaré Pacheco. « Ils n’étudient pas. Nous devons étudier et nous préparer.

Les tribunaux locaux du pays ne seront pas affectés par la grève et, dans un communiqué de presse jeudi matin, le pouvoir judiciaire fédéral a déclaré qu’il continuerait à travailler à distance sur les cas urgents, « afin de préserver le droit d’accès à la justice pour tous les Mexicains ».

Les tribunaux mexicains ne sont pas connus pour leur rapidité ou leur efficacité et il était difficile de savoir quel soutien public les grévistes pouvaient espérer. Un tribunal a récemment prononcé des peines contre cinq soldats pour le meurtre de deux étudiants universitaires en 2010, après une procédure judiciaire qui a duré près de 13 ans.

López Obrador a minimisé l’impact de la grève dans un discours prononcé jeudi matin.

Dans les tribunaux fédéraux, « rien ne se passe parce que (les juges) ne sont là que pour libérer les criminels en col blanc », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse matinale (??). « Ils ne rendent pas la justice. … Ils ne rendent justice qu’aux puissants.

Le président a également tenté de minimiser l’importance des coupes budgétaires elles-mêmes, promettant que la fermeture des fiducies n’affecterait pas la plupart des employés des tribunaux, mais réduirait seulement « les privilèges » des magistrats.

Les travailleurs « ne subiront aucun préjudice. C’est ma parole », a déclaré López Obrador, ajoutant que les coupes seraient utilisées pour financer 2 millions de bourses d’études pour les enfants pauvres des écoles primaires.

Víctor Francisco Mota Cienfuegos, magistrat fédéral depuis plus de 30 ans, a déclaré que le président avait menti aux travailleurs.

«Le discours selon lequel seuls les ministres et les magistrats bénéficient est faux», a-t-il déclaré jeudi depuis le piquet de grève. « C’est un mensonge. Ces trusts existent depuis le siècle dernier et profitent aux travailleurs.

En réponse aux coupes budgétaires, la Cour suprême a souligné que les fonds menacés étaient destinés à financer les retraites et les prestations médicales d’un maximum de 55 000 travailleurs judiciaires. Le personnel opérationnel, comme les dactylographes et les gardiens, est plus susceptible d’être touché que les magistrats, a déclaré Lourdes Flores, sous-secrétaire du syndicat.

López Obrador s’est déjà heurté au pouvoir judiciaire du gouvernement mexicain dans le passé, accusant les juges de corruption et de privilèges bien ancrés lorsqu’ils bloquaient son pouvoir et ses réformes électorales, par exemple.

Alors que les critiques de López Obrador à l’égard du système judiciaire se sont intensifiées ces derniers mois, Cienfuegos a déclaré que cela constituait un principe constant du mandat du président.

Du haut des marches du palais de justice, Patricia Aguayo Bernal, secrétaire du tribunal du travail de Mexico, a appelé les grévistes à se joindre à une marche dans le centre de Mexico dimanche et à manifester pacifiquement devant le Congrès lors de leur réunion publique la semaine prochaine.

