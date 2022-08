Les travailleurs des remorqueurs de Seaspan font grève après une “impasse” dans les négociations

Les opérations des remorqueurs Seaspan ont été interrompues après que les travailleurs maritimes syndiqués ont lancé une action syndicale à midi jeudi (25 août).

La grève interdit aux membres de la Guilde de la marine marchande du Canada d’accepter du travail sur l’un des 30 remorqueurs Seaspan opérant en Colombie-Britannique. Le syndicat a déclaré qu’une grève avait été déclenchée en raison d’une impasse dans les négociations.

Dans une déclaration à Black Press Media, Seaspan a déclaré que malgré l’aide des médiateurs fédéraux, les négociations ont échoué.

« Seaspan valorise ses employés et les communautés dans lesquelles nous opérons et s’engage à traiter tous les employés équitablement et à maintenir une main-d’œuvre solide et compétente. Nous nous efforçons de résoudre les problèmes et de minimiser tout impact sur nos clients et sur l’ensemble de l’industrie. »

La grève est associée à l’activité d’amarrage des navires et de remorqueurs et barges de Seaspan. Cela n’aura pas d’impact direct sur Seaspan Ferries ni sur les travaux de leurs chantiers navals et de leurs cales sèches à North Vancouver et à Victoria.

