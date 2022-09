De nouvelles grèves sont prévues du 27 septembre au 5 octobre après que les travailleurs du port ont voté à une majorité de 82 % pour rejeter une offre de salaire de 7 %, a déclaré Unite dans un communiqué.

“De nouvelles actions de grève entraîneront inévitablement des retards et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement du Royaume-Uni, mais cela est entièrement de la responsabilité de l’entreprise”, a déclaré Bobby Morton, responsable national des quais d’Unite, faisant référence à l’opérateur portuaire. C.K. Hutchison ( CKHUY ) .

Alors que l’inflation a dépassé 10% en juillet et que la Banque d’Angleterre prévoit qu’elle dépassera 13% le mois prochain, Unite affirme que l’offre de rémunération de 7% représente une “baisse de salaire en conditions réelles”.

“Le processus de négociation collective a été épuisé et il n’y a aucune perspective d’accord avec le syndicat”, a déclaré le port de Felixstowe dans un avis publié sur son site Internet.

Il a ajouté que les autorités portuaires étaient “très déçues” de la nouvelle de la grève et mettaient en œuvre la prime salariale de 7% plus 500 livres (585 $) antidatée au 1er janvier 2022.

La grève suivrait une grève similaire de huit jours à Felixstowe dans l’est de l’Angleterre le mois dernier, qui a obstrué les lignes d’approvisionnement mais n’a pas provoqué de perturbations généralisées dans une industrie déjà confrontée à des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Grève du port de Liverpool

Ailleurs en Grande-Bretagne, plus de 560 dockers du port de Liverpool, l’un des plus grands quais à conteneurs du pays, devraient se mettre en grève du 19 septembre au 3 octobre pour cause de salaire, a déclaré Unite plus tôt ce mois-ci. Lire l’histoire complète

Environ 48% de tous les conteneurs introduits au Royaume-Uni sont transportés via le port de Felixstowe, selon Unite, ce qui en fait une plaque tournante d’importation importante pour la Grande-Bretagne.

Une autre grève à Felixstowe serait la dernière d’une vague de troubles industriels à travers la Grande-Bretagne cet été qui a touché une gamme d’industries, de l’aviation et des transports aux infirmières et aux avocats.

Cependant, des syndicats, dont Unite, ont ces derniers jours suspendu leurs plans d’action revendicative à la lumière de la période de deuil de 10 jours en Grande-Bretagne après le décès de la reine Elizabeth la semaine dernière.