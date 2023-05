Les travailleurs des pompes funèbres s’inquiètent de la santé mentale des jeunes alors que les rapatriements vers l’Inde augmentent

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants

Un salon funéraire de Toronto attire l’attention sur les problèmes de santé mentale auxquels sont confrontés les étudiants internationaux alors qu’il rapatrie de plus en plus les restes de jeunes hommes et femmes en Inde.

Les travailleurs funéraires du Lotus Funeral and Cremation Centre à Etobicoke, en Ontario, disent croire que certains de ces décès sont le résultat de suicides. Les étudiants et les défenseurs disent qu’ils sont également préoccupés par la santé mentale et les taux de suicide des étudiants internationaux, d’autant plus que la population étudiante internationale en provenance d’Inde augmente, et disent que le problème exige une action.

Les chiffres sont flous. Un militant étudiant dit qu’il est problématique que les statistiques fédérales ne suivent pas les décès parmi les étudiants internationaux, car sinon, il n’y aura aucun moyen de trouver une solution.

Lotus rapatrie depuis des années les restes de citoyens indiens de partout au Canada à la demande du consulat général de l’Inde et d’autres membres de la diaspora.

Auparavant, il n’en rapatriait pas plus de deux par mois – certains d’entre eux étant des étudiants et d’autres qui avaient obtenu un permis de travail. Mais depuis l’année dernière, ce nombre a plus que doublé, selon le salon funéraire.

Le président et propriétaire Kamal Bhardwaj a déclaré que le salon funéraire a connu une augmentation d’une année sur l’autre du nombre de corps, principalement de jeunes, qu’il rapatrie en Inde. (Kirthana Sasitharan/CBC)

« Nous sommes environ quatre à cinq [repatriations] un mois en ce moment », a déclaré le président et propriétaire Kamal Bhardwaj. Certains mois, jusqu’à sept. Les travailleurs funéraires ont voyagé jusqu’à l’Î.

Voici la répartition de ces rapatriements, qui, selon le salon funéraire, concernaient principalement des jeunes :

2018 : 8 restes.

2019 : 16 restes.

2020 : 12 restes.

2021 : 11 restes.

2022 : 33 restes.

Les travailleurs des pompes funèbres se disent troublés par certains des signes qu’ils voient sur les corps.

« C’est plus un visuel. Quand ils entrent, comment nous le voyons et parfois il y a des marques de ligature sur le cou », a déclaré Bhardwaj. « Donc, ce serait quelque chose que nous pensons être un suicide. »

Bien que les marques de ligature puissent être causées par d’autres incidents, selon les funérailles, dans d’autres cas, le personnel voit des signes de noyade ou de surdose de drogue, ce qui pourrait également indiquer un suicide.

Les travailleurs funéraires n’ont pas pu fournir de causes précises de décès en raison de problèmes de confidentialité, mais ils ont déclaré à CBC News que les causes naturelles ne sont généralement associées qu’à un ou deux décès par mois chez les étudiants et les autres jeunes Indiens.

Le reste comprend les accidents, les suicides, les surdoses accidentelles de drogue ou d’autres causes. Dans certains cas, déterminer la cause du décès prend du temps, car les enquêtes des coroners peuvent prendre des semaines ou des mois pour confirmer, selon les travailleurs des salons funéraires.

Le directeur de funérailles Harminder Hansi dit qu’en tant que parent lui-même, il se débat lorsqu’il voit les causes apparentes de décès de certains des jeunes que la maison renvoie en Inde. (Kirthana Sasitharan/CBC)

Le directeur de pompes funèbres Harminder Hansi affirme que la maison est en passe de dépasser même les chiffres de rapatriement de l’année dernière.

« Je suis épuisé », a-t-il déclaré. « En tant que parent, quand je vois comment ils sont morts, la cause du décès, ça me bouleverse. Pourquoi [did] cela arrive, pourquoi nous… en tant que communauté, pourquoi [can’t we] arrete ca? »

L’année dernière, beaucoup plus d’étudiants indiens sont également venus au Canada – 319 000, contre 216 500 en 2021 – selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Mais cette augmentation de 47 % a été largement dépassée par l’augmentation du nombre de carrosseries gérées par Lotus.

Selon les données d’IRCC, le nombre d’étudiants indiens titulaires d’un permis d’études valide a tendance à augmenter :

2018 : 171 505.

2019 : 218 540.

2020 : 179 510.

2021 : 216 500.

2022 : 319 000.

IRCC a déclaré qu’il ne suivait pas les restes des ressortissants étrangers renvoyés dans leur pays d’origine. Statistique Canada affirme que bien qu’il recueille des informations sur les décès, il n’y a pas suffisamment d’informations pour déterminer si le défunt était un étudiant étranger.

Le consulat général de l’Inde (CGI) à Toronto – qui s’occupe principalement d’étudiants en Ontario – dit qu’en 2021, 22 de ceux qui étaient inscrits au consulat sont décédés sur les 173 935 dans la province qui avaient un permis d’études valide. Quatre d’entre eux étaient des suicides.

Amanjit Kahlon, des Punjabi Community Health Services, affirme que le mal du pays a beaucoup à voir avec le stress des élèves. (Kirthana Sasitharan/CBC)

Le nombre d’étudiants et de suicides du consulat a également augmenté en 2022 – lorsque 25 sur 236 565 sont décédés et sept ont été confirmés comme des suicides – bien qu’en pourcentage de la population étudiante, le changement semble proportionnel.

Le consulat n’a pas pu fournir à CBC News des données séparées avant 2021.

Jusqu’à présent cette année, les responsables du consulat ont déclaré que huit autres étudiants étaient décédés en mars. Deux d’entre eux ont été confirmés comme des suicides.

Jaspreet Singh, fondateur de l’Association internationale des étudiants sikhs et ancien étudiant international lui-même, dit que si les gouvernements ne suivent pas les décès d’étudiants internationaux, il est difficile pour les responsables de voir la crise que lui et d’autres membres de la communauté voient sur un quotidiennement.

« Au Canada, tout est à peu près systématique », a-t-il déclaré. « Nous travaillons avec des chiffres, nous essayons toujours d’analyser le nombre, nous essayons toujours de projeter les chiffres pour l’avenir. Dans le cas de [international students]il ne se passe rien. »

« Ils sont négligés et seuls les étudiants souffrent. »

Singh dit que les pressions augmentent pour les étudiants internationaux au fil du temps – qu’il s’agisse de demander des prolongations de permis d’études, de payer des frais, de travailler tout en gardant des notes élevées et en attendant les voies d’immigration.

Lorsque ces étudiants ne peuvent pas répondre aux «attentes de leurs familles et amis… du point de vue de l’Asie du Sud, c’est une question de vie ou de mort lorsqu’ils sentent qu’ils ont échoué». dit Singh.

Le mal du pays est « une grande partie » du problème, a déclaré Amanjit Kahlon, responsable du développement communautaire chez Punjabi Community Health Services (PCHS), qui aide les membres de la communauté sud-asiatique à accéder à des soutiens en santé mentale. Au fil des ans, il a vu de plus en plus de personnes avoir besoin d’accéder à ces soutiens.

« Beaucoup de ces gens viennent de familles nombreuses où quelqu’un les surveille, leur demande comment s’est passée leur journée. Quand ils viennent ici, beaucoup d’entre eux sont seuls. Ils sont dans un nouvel espace, mais ils n’ont pas cette connexion ou ce soutien social. »

Kahlon dit que l’organisation a dû intervenir dans le passé pour soutenir la santé mentale des étudiants, allant même jusqu’à en renvoyer certains en Inde via le programme Rapid Response, Saving Lives. Il a aidé à renvoyer neuf étudiants chez eux avant que leur santé mentale ne s’aggrave, à la demande des étudiants et de leurs familles.

« Nous avons suivi la majorité d’entre eux une fois qu’ils sont revenus et les familles sont très reconnaissantes d’avoir pu comprendre ce que leur enfant traversait », a déclaré Kahlon.

L’organisme ne reçoit plus de financement provincial. Kahlon dit que les gestionnaires de cas au PCHS peuvent avoir jusqu’à 100 cas à la fois.

« Si nous constatons une augmentation de la taille de la population étudiante internationale, il doit également y avoir une augmentation du financement des programmes qui les soutiennent », a-t-il déclaré.

Josh Sankarlal, membre du conseil d’administration de l’Alliance des étudiants de premier cycle de l’Ontario (OUSA), affirme que les établissements ont toujours eu du mal à s’occuper de la santé mentale des étudiants, mais que la santé mentale des étudiants internationaux est particulièrement nuancée.

« Je pense que la culture d’où vient un étudiant peut vraiment avoir un impact sur son aisance à accéder aux services de santé mentale », a-t-il déclaré.

OUSA a recommandé que les institutions et les gouvernements adoptent une approche communautaire. Cela comprend la collaboration avec les fournisseurs de services afin que les étudiants puissent accéder à un soutien en santé mentale dans des lieux d’importance culturelle.

Récemment, Collèges Ontario a également publié une nouvelle norme de pratique internationale, qui entrera pleinement en vigueur d’ici juin 2024 pour ses 23 collèges signataires.

L’une des normes comprend «des soutiens et des services pour promouvoir le bien-être et la sécurité des élèves». Plus précisément, les collèges devront fournir aux étudiants des informations sur la façon d’accéder aux services médicaux et de santé mentale par l’intermédiaire du collège ou des services communautaires et publics. Cela comprendra des services adaptés à la culture lorsqu’ils seront disponibles.

« Un étudiant mort par suicide, c’est déjà trop. » dit Sankarlal. « Ce que les étudiants veulent vraiment, c’est que leur santé mentale soit traitée de manière aussi urgente que leur santé physique. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide :