Les travailleurs des énergies renouvelables affirment que la pause de l’Alberta anéantira la saison de travail

La décision de l’Alberta de suspendre les approbations de nouveaux projets d’énergie renouvelable met la vie de milliers de travailleurs en attente, selon un groupe industriel.

« Vous demandez aux gens de mettre une pause dans leur vie », a déclaré Luisa Da Silva, directrice d’Iron and Earth, un groupe qui aide les employés des combustibles fossiles à faire la transition vers l’industrie des énergies renouvelables. « Vous demandez aux gens de ne pas travailler. »

Il y a une semaine, le gouvernement conservateur uni de l’Alberta a annoncé qu’il avait ordonné à l’organisme de réglementation des services publics de la province de ne plus approuver de projets d’énergie renouvelable, citant ce qu’il qualifie de préoccupations rurales et environnementales. L’Alberta Utilities Commission doit tenir une enquête et présenter son rapport en février.

Cette décision a bloqué des dizaines de projets proposés d’une valeur de plusieurs milliards de dollars dans une province qui, jusque-là, était un chef de file de l’industrie au Canada. La pause a été largement critiquée par les économistes et les entreprises dont les projets sont soudainement dans les limbes.

L’industrie n’a pas été consultée avant le déménagement.

Les chiffres du gouvernement de l’Alberta suggèrent qu’environ 10 000 personnes travaillent dans les installations solaires et éoliennes. Bien que ce chiffre soit éclipsé par l’emploi dans les combustibles fossiles, on estime que les emplois dans les énergies renouvelables augmentent d’environ 10 % par an, tandis que les emplois dans le pétrole et le gaz diminuent depuis des années.

Au début de 2022, il y avait 3 425 postes vacants dans l’industrie.

« Je ne sais pas ce qu’ils pensent », a déclaré Da Silva. « Mais je ne pense pas qu’il soit juste de demander aux gens de ne pas travailler et de fermer l’industrie pendant six mois. »

Da Silva a déclaré que l’effet de la pause devrait durer beaucoup plus longtemps, car la pause elle-même et l’incertitude de son résultat affecteront la planification de la saison de construction de l’année prochaine et au-delà. Cela survient alors que d’autres juridictions au Canada et aux États-Unis augmentent leur énergie renouvelable.

« Qu’est-ce qui va empêcher les travailleurs d’aller là où se trouvent les emplois? » a demandé Da Silva. « Pas beaucoup. »

L’UCP défend la pause

Sam Blackett, porte-parole de la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a défendu la pause.

« Nous ne pouvons pas avoir un réseau électrique abordable et fiable dans cette province sans une source d’énergie de base fiable », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, cette source fiable est le gaz naturel.

« L’énergie éolienne et solaire ont un rôle de soutien important à jouer, mais seulement si elles sont développées de manière abordable, fiable, durable sur le plan environnemental et préservent les paysages naturels et les terres agricoles les plus précieux des Albertains. »

Pendant ce temps, une vidéo a fait surface de Rob Anderson, directeur exécutif du bureau de Smith, décrivant l’industrie des énergies renouvelables comme une arnaque.

La vidéo a été réalisée pour The Western Standard, un média conservateur, le 4 novembre 2021, avant que Smith ne réintègre la politique et était toujours lobbyiste pour un groupe d’affaires influent. La vidéo était animée par Bruce McAllister, qui dirige maintenant le bureau de Smith à Calgary.

« Tout cela est une arnaque », a déclaré Anderson. « Ce n’est pas une question d’environnement. »

Anderson accuse les entreprises étrangères de profiter des programmes gouvernementaux et de spolier le paysage albertain.

« Nous avons l’un des paysages les plus beaux et les plus vierges du monde, en particulier le versant oriental (des Rocheuses) », a-t-il déclaré. « Ces choses (les moulins à vent) sont moches. »

Lorsqu’on lui a demandé si Anderson avait toujours ces opinions, Blackett ne les a ni désavouées ni niées.

Nagwan Al-Guneid, porte-parole de l’opposition NPD en matière de services publics, a déclaré que les grandes entreprises qui utilisent et fournissent de l’énergie renouvelable seraient surprises d’entendre cela qualifié d’escroquerie.

« Il s’agit d’une industrie de plusieurs milliards de dollars qui a créé des milliers d’emplois », a-t-elle déclaré. « C’est insultant pour les Albertains ainsi que pour les entreprises et les dirigeants qui travaillent dans cette industrie depuis quelques années. »

Al-Guneid a déclaré que les préoccupations légitimes concernant l’utilisation et la remise en état des terres pourraient facilement être traitées sans pause et a appelé le gouvernement à l’annuler.

« Qu’est-ce que nous faisons? » elle a demandé. « Depuis quand un gouvernement ferme-t-il une industrie en plein essor ?