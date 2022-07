Les travailleurs des compagnies aériennes font face à des insultes et à des menaces physiques

De la violence verbale aux menaces physiques et aux appels de la police, les travailleurs de première ligne de l’industrie du transport aérien se retrouvent du côté des frustrations des passagers concernant les retards de vol et la perte de bagages.

“J’ai eu des clients qui m’ont donné un coup de poing dans la poitrine et qui m’ont dit:” Vous n’allez pas me faire descendre de ce vol “, a déclaré Cheryl Robinson, agente du service clientèle d’Air Canada à l’aéroport d’Halifax.

“J’ai vu mes collègues en larmes, s’éloigner parce qu’ils ne peuvent tout simplement pas faire face à une autre personne qui leur crie dessus aujourd’hui.”

“Cela vous secoue”, a déclaré Robinson, qui travaille à l’aéroport depuis plus de 24 ans. “C’est probablement le pire que j’aie jamais vu.”

Les nerfs effilochés et les tempéraments explosifs sont le résultat d’une lutte continue des aéroports et des transporteurs pour faire face au rebond massif des voyages cet été.

Cela survient également alors que le syndicat représentant plus de 700 employés de WestJet dans les aéroports de Calgary et de Vancouver déclare avoir voté en faveur d’une grève s’ils ne parviennent pas à conclure un nouveau contrat avec la compagnie aérienne.

L’aéroport international Pearson de Toronto et Air Canada sont en tête des listes mondiales pour la part des vols retardés au cours du mois dernier, dépassant fréquemment les 50 % et attisant la colère des voyageurs.

« Nous pouvons tous comprendre pourquoi ils sont en colère et frustrés. Votre vol est annulé et ils vous disent d’appeler et vous attendez six heures – et je n’exagère pas », a déclaré Leslie Dias, directrice des compagnies aériennes chez Unifor. , ce qui représente 16 000 travailleurs du transport aérien, dont 5 600 agents du service à la clientèle et des ventes chez Air Canada.

“Dans une certaine mesure, nos gens sont brisés”, a-t-elle déclaré depuis Calgary, où elle participe aux négociations avec WestJet sur un accord pour les centaines d’agents de bagages et de service à la clientèle.

“Ils sont bouleversés, ils sont souvent au bord des larmes, ils sont épuisés. Dans toutes les compagnies aériennes, on leur demande de travailler autant d’heures qu’ils le peuvent. Et ils se sentent impuissants.”

Dias a ajouté que des policiers sont appelés quotidiennement aux portes de l’aéroport en raison du harcèlement verbal des voyageurs.

Les retombées du “gouffre d’un gâchis” dissuadent les nouvelles recrues et font baisser les taux de rétention, a-t-elle déclaré.

Dias appelle la direction à une présence plus forte en matière de sécurité ainsi qu’à des salaires plus élevés pour attirer plus de travailleurs, ce qui accélérerait le traitement des passagers et permettrait aux employés de se sentir plus en sécurité, a-t-elle déclaré.

Les travailleurs de Calgary et de Vancouver qui négocient leur première convention collective avec WestJet commencent à 15,55 $ de l’heure, plafonnant à 23,87 $ de l’heure après sept ans, a-t-elle déclaré.

Mercredi, ces employés ont voté à 98 % en faveur d’une grève s’ils ne parviennent pas à un accord avec la compagnie aérienne et pourraient quitter le travail dès le 27 juillet, a déclaré Unifor.

“L’échelle salariale n’a pas été augmentée depuis plus de cinq ans, ce qui fait que les salaires de WestJet sont parmi les plus bas de l’industrie aéronautique canadienne et ne font pas le poids face à la flambée de l’inflation”, a déclaré le porte-parole d’Unifor, Scott Doherty, dans un communiqué.

Le syndicat a également souligné une “atmosphère d’autocuiseur”, déclarant que les travailleurs ont subi des violences verbales et des menaces physiques de la part de voyageurs dont les vols ont été retardés ou annulés par le transporteur.

La vice-présidente exécutive de WestJet, Angela Avery, a déclaré que le vote de grève est une “étape courante” dans le processus de négociation et qu’il n’était “pas inattendu”.

“Nous restons concentrés sur la négociation réussie d’un accord qui apporte de la valeur à nos employés de l’aéroport”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

“Alors que la compagnie aérienne se reconstruit, la majorité des employés de ses aéroports sont avec l’entreprise depuis moins d’un an, et la grande majorité des employés d’aéroport plus permanents ont reçu des augmentations grâce à la structure d’échelons de rémunération existante, en plus d’un salaire variable à la pointe de l’industrie canadienne. compensation.”

Avant de déclencher une grève, Unifor doit signifier à WestJet un préavis de 72 heures.

Chez Air Canada, la masse salariale est à 93 % des niveaux de 2019, tandis que son horaire de vols d’été est inférieur à 80 % des volumes d’avant la pandémie.

“Nous continuons de recruter pour certains emplois et avons et continuons d’affiner des éléments de nos programmes de rémunération pour rester compétitifs dans l’environnement actuel”, a déclaré la société dans un e-mail.

« Les employés sont des professionnels et ils s’efforcent de gérer efficacement les situations difficiles dans leurs environnements respectifs. La grande majorité des passagers sont respectueux. Cela dit, Air Canada a une approche de tolérance zéro envers tout type d’agression dans notre entreprise, en particulier envers nos des employés.”

Les agents de bord et les douaniers sont également confrontés à leurs propres défis en tant que passagers.

“C’est comme un travail de neuf à cinq qui est maintenant transformé en un travail de sept jours sur sept sans heures fixes”, a déclaré Wesley Lesosky, qui dirige la division aérienne du Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente environ 15 500 travailleurs. .

“Si vous avez des enfants, si vous avez une famille, un partenaire, un chien, des chats… tout est en l’air.”

La frustration causée par les longues files d’attente de sécurité, les vols de correspondance manqués, les bagages égarés et les heures passées sur les tarmacs a poussé les émotions à un “point d’ébullition… entraînant une augmentation des signalements de harcèlement et d’abus – physiques et verbaux”, a déclaré Crystal Hill, président du SCFP 4070. , ce qui représente quelque 4 000 agents de bord WestJet.

“C’est très effrayant quand vous êtes à 40 000 pieds au-dessus du sol.”

Les agents de sécurité aux frontières sont également confrontés à l’exaspération des passagers, dont au moins 30% se présentent aux points de contrôle terrestres et aériens sans avoir rempli leur application ArriveCan, a déclaré Mark Weber, président du Syndicat des douanes et de l’immigration.

“Nous constatons une augmentation des violences verbales. Dans de nombreux cas, ils font la queue pendant deux ou trois heures pour nous rejoindre. Nous comprenons parfaitement pourquoi ils sont frustrés”, a-t-il déclaré.

L’augmentation des kiosques automatisés pour traiter les arrivées internationales dans certains aéroports n’a pas compensé les réductions de personnel qui ont contribué à réduire les agents des douanes à l’aéroport Pearson à 300 actuellement contre 600 en 2017, a-t-il ajouté.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 juillet 2022.