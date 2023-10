Les travailleurs des casinos sont en grève à Détroit, suite à l’UAW

Les travailleurs de l’automobile sont toujours dans les gros titres et sur les lignes de piquetage. Aujourd’hui, les employés des casinos de Détroit sont également en grève. Comme leurs homologues de l’industrie automobile, des milliers de travailleurs de l’industrie du jeu se tournent vers leurs employeurs aux revenus records pour obtenir des augmentations de salaire, de meilleurs soins de santé et de retraite, ainsi qu’une sécurité d’emploi à l’ère de la technologie.

Les employés du casino la grève a commencé hier (17 octobre) après l’expiration de leurs contrats existants et après « des mois de négociations et de réunions à table entière… qui n’ont pas abouti à un accord » avec les trois casinos de la ville : MGM Grand Detroit, MotorCity Casino et Hollywood Casino à Greektown. .

« Les travailleurs, représentés par le Detroit Casino Council (DCC), cherchent à améliorer leurs contrats après des années de difficultés liées à la pandémie, mais la direction du casino n’est toujours pas disposée à proposer un contrat équitable aux travailleurs », a déclaré Meghan Cohorst, responsable des communications du syndicat Unite Here. a déclaré dans un communiqué.

Casino d’intérêt : MotorCity Casino

L’impact de la grève était déjà visible lorsque MotorCity a mis à jour son site Web avec un série de fermetures temporaires, probablement à cause du débrayage du personnel. Voici une liste des services indisponibles aujourd’hui (18 octobre) :

❌ Jeux de table High Limit

❌ Emplacements au premier étage

❌ Pour FanDuel Sportsbook, « aucun pari ne sera accepté en personne ou aux kiosques (veuillez parier en utilisant votre application mobile) »

❌ Salle de poker

❌ Voiturier du casino

❌ Quelques restaurants et bars

❌D.Tour Spa

❌ Boutique de cadeaux de laque

❌ Service voiturier de l’hôtel

❌ Barre radio

Les grèves des casinos de Détroit, en chiffres

99 % : Le vote en faveur d’une autorisation de grève le 30 septembre. Il « envoie un message clair au cartel des casinos de Détroit selon lequel nos membres sont ceux qui ont créé des profits massifs pour ces sociétés et qu’il est temps de partager les richesses », a déclaré le président général des Teamsters, Sean M. « , a déclaré O’Brien à l’époque.

3 700 : Nombre d’employés des casinos en grève dans les trois casinos de Détroit, où ils travaillent comme croupiers, employés du secteur de l’alimentation et des boissons, personnel de nettoyage, voituriers, ingénieurs, etc.

1 500 : La réduction des emplois post-pandémie, qui a augmenté la charge de travail des employés existants qui ont du mal à prendre les pauses déjeuner et les vacances, sur la base de preuves anecdotiques. Dans le cadre des négociations contractuelles, les employés des casinos souhaitent réduire leur charge de travail.

3% : Des augmentations que les employés des casinos de Détroit ont reçues depuis septembre 2020, alors que l’inflation dans la ville a augmenté de 20 %.

8 : Des années où la valeur de la retraite pour les travailleurs des casinos est restée inchangée.

2,27 milliards de dollars : Revenus de jeu record de l’industrie des casinos de Détroit en 2022. Les trois casinos de Détroit ont déclaré collectivement.

813 millions de dollars : Dans quelle mesure les revenus totaux des jeux pour les trois opérateurs de casino ont augmenté en 2022 par rapport à 2019.

738 000 $ : Les recettes fiscales des villes et des États menacées pour chaque jour de grève, selon un Le rapport de DCC publié lundi. « Pour la ville de Détroit, cette taxe sur les mises est une source essentielle de revenus utilisée pour financer la création d’emplois, la sécurité publique, le développement économique et les programmes de développement de la jeunesse », a déclaré le syndicat. « En 2022, la taxe sur les paris était la deuxième source de revenus la plus importante de la ville, dépassant même les taxes foncières. »

3,4 millions de dollars : Les revenus des exploitants de casino sont menacés pour chaque jour de grève, selon les calculs de DCC.

Citation : Les employés des casinos font également grève ailleurs

« Nous nous battons de Détroit à Vegas, de Biloxi à la Pennsylvanie, pour augmenter les salaires et les normes des travailleurs des casinos. Dans l’ensemble, les travailleurs de l’hôtellerie aux États-Unis et au Canada ont gardé leurs portes ouvertes pendant la pandémie, risquant leur santé et renonçant à leurs augmentations. Ils font désormais grève à Détroit, Los Angeles et Vancouver, aux côtés de centaines de milliers d’autres travailleurs d’autres secteurs, pour exiger une part de la prospérité que connaît actuellement l’industrie hôtelière. —Gwen Mills, secrétaire-trésorière de UNITE HERE International Union, le syndicat des travailleurs de l’hôtellerie nord-américains

Une liste non exhaustive d’autres grèves dans le Michigan



🚗 Depuis plus de 32 jours, plus de 34 000 membres syndiqués chez Ford, General Motors et Stellantis ont été en grève. Ford a près de 2 500 travailleurs ont été mis au chômage technique et son président exécutif, Bill Ford, l’arrière-petit-fils du fondateur Henry Ford, a fait des appels désespérés pour que cela soit annulé.

📋 Plus de 1 000 travailleurs de Blue Cross Blue Shield dans le Michigan a quitté son travail le 13 septembre pour protester pour de meilleurs salaires, de meilleures prestations de retraite, la fin des structures salariales à plusieurs niveaux et l’arrêt de l’externalisation au sein de l’assurance maladie.

🏥 Proche de 250 travailleurs dans trois maisons de retraite propriété d’Optalis Healthcare dans la région métropolitaine de Détroit—Four Seasons à Westland, Greenfield à Royal Oak et Fountain Bleu à Livonia—s’est mis en grève les 10 et 11 octobre. Les membres du Service Employees International Union (SEIU) souhaitent que leur salaire horaire de départ de 14 dollars soit augmenté de 2,50 dollars, mais l’entreprise propose une augmentation de 0,50 dollars.