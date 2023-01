Les travailleurs démissionnent toujours à des taux élevés – et obtiennent une grosse augmentation de salaire

Le marché du travail reste solide par rapport aux normes historiques, caractérisé par un niveau élevé d’offres d’emploi et de faibles licenciements. Cela se traduit par de nombreuses opportunités pour les travailleurs, qui obtiennent généralement une augmentation de salaire lorsqu’ils acceptent un nouveau poste.

La part des travailleurs qui ont quitté leur emploi a bondi en novembre pour la première fois depuis le printemps dernier – et ils obtiennent une grosse augmentation de salaire pour le déménagement, selon les données.

En fait, la différence de croissance des salaires entre les personnes qui changent d’emploi et celles qui conservent leur poste actuel atteint un niveau record, a déclaré Julia Pollak, économiste en chef chez ZipRecruiter.

“Le changement d’emploi est l’un des meilleurs moyens d’obtenir une augmentation”, a déclaré Nick Bunker, directeur de la recherche économique chez Indeed. “Les gens quittent leur emploi parce que c’est payant de quitter leur emploi.”

“C’est l’un des meilleurs moments de tous les temps pour les travailleurs et les demandeurs d’emploi”, a déclaré Pollak, ajoutant que les travailleurs bénéficient d’un degré sans précédent de sécurité d’emploi et d’opportunités. “Cela reste une sorte d’âge d’or.”

En d’autres termes, le consommateur moyen a perdu du pouvoir d’achat parce que la hausse rapide des prix des biens et des services a dépassé la croissance des salaires.

Bien que les offres d’emploi et le niveau de démissions aient diminué par rapport aux sommets de la fin de 2021 et du début de 2022, ils restent élevés par rapport aux normes historiques. Les démissions resteront probablement élevées jusqu’à ce que la demande de main-d’œuvre ralentisse sérieusement, a déclaré Bunker.

La croissance des salaires alimente l’inflation, qui a diminué mais reste proche de son plus haut niveau depuis environ quatre décennies. La Réserve fédérale américaine a été augmenter agressivement les taux d’intérêt dans le but de réduire la demande dans l’économie, de refroidir le marché du travail et d’étouffer une inflation obstinément élevée.

La croissance des salaires s’est un peu modérée à partir de 2021, mais reste forte par rapport à sa tendance pré-pandémique, a déclaré Bunker. Si les salaires continuent d’augmenter à un rythme rapide, les décideurs pourraient ressentir le besoin d’augmenter les coûts d’emprunt encore plus que prévu, ce qui refroidirait davantage le marché du travail dans le processus.