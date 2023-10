Les travailleurs demandent des comptes d’épargne d’urgence comme allocation d’emploi, selon une enquête

Pourtant, lorsqu’on leur a demandé où ils investiraient les 600 $ supplémentaires fournis par un employeur, les travailleurs interrogés dans l’enquête EBRI ont répondu qu’ils les répartiraient : 192 $ pour financer la retraite, 171 $ pour l’épargne d’urgence et 89 $ pour un compte d’épargne santé, suivis par du temps rémunéré. de réduction, d’épargne universitaire et de remboursement de la dette universitaire.

La loi, qui entre en vigueur en 2024, comprend également des dispositions visant à égaler les cotisations 401(k) basées sur les remboursements des prêts étudiants des employés.

« Auparavant, les employeurs ne parlaient que de salaire, et je dirais qu’ils passent désormais autant de temps à parler des autres choses qui empêchent leurs employés d’être productifs », a déclaré Amy Friedrich, présidente des avantages sociaux et de la protection chez Principal Financial. Group, qui travaille avec plus de 145 000 petites et moyennes entreprises dans les domaines de la retraite et des avantages sociaux.

De nombreux employeurs répondent également désormais aux demandes des travailleurs en matière de ressources de planification financière, allant des conseils en matière de cartes de crédit et autres dettes au coaching financier, pour les aider à établir un budget et un plan financier.

