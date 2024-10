Les travailleurs debout dans les eaux usées tout en manipulant de la nourriture parmi les pires problèmes des restaurants du métro de Miami

Après une semaine de congé, la liste des échecs d’inspection des restaurants en cas de maladie et d’arrêt revient, légère pour les rongeurs mais lourde pour l’eau stagnante.

Voyons donc qui n’a pas réussi le rassemblement dans les comtés de Miami-Dade, Broward et Palm Beach.

Nous ne choisissons pas qui sera inspecté et nous ne procédons pas à l’inspection. Cela est fait par le Département des affaires et de la réglementation professionnelle de Floride. Dirigez toutes les plaintes concernant les restaurants dans cette direction.

Nous le faisons sans passion ni préjugés, mais avec un peu d’humour et une touche de jugement.

Par ordre alphabétique :

Benihana, 3261 SW 160th Ave., Miramar : Inspection des plaintes, deux violations totales, une violation de haute priorité.

« Surfaces au sol couvertes d’eau stagnante. » Où? « L’espace salle à manger, sous les tables et les sièges des clients ; l’espace bar ; le comptoir face à la station de sushi ; le coin cuisine. »

Et l’appeler « eau stagnante » ne décrit pas complètement la composition.

« Les eaux usées refluaient par les siphons de sol » dans la zone du bar, la station de sushi, à l’extérieur de l’entrée arrière, les quatre drains de la cuisine et deux drains dans la zone du lave-vaisselle – zone du bar.

«Un employé observé marchait sur les eaux usées. Un employé épluchait des crevettes crues » alors qu’il se tenait dans les eaux usées.

Benihana a réduit le problème à l’ampleur et a passé l’inspection le lendemain.

El Mariachi, 1937 N. Military Trail, comté non constitué en société de Palm Beach : Inspection de routine, 13 violations totales, 10 violations de haute priorité.

Environ 10 cafards vivants rampaient à l’intérieur d’une glacière/congélateur de plain-pied inutilisé. Deux autres cafards jouaient sur une prise de courant de la cuisine. Deux autres cafards dans la cuisine se trouvaient sur l’évier à trois compartiments et à l’arrière d’un congélateur coffre.

Un employé « est passé de la manipulation de la vaisselle sale, s’est lavé les mains dans l’évier à trois compartiments sans savon, puis a manipulé des assiettes propres pour servir de la nourriture ».

Pour un bon lavage des mains, vous n’avez pas besoin de Lava, mais vous avez besoin d’un vrai savon – ce qui manquait à l’évier de la cuisine, ainsi qu’aux serviettes en papier.

« L’employé a lavé le récipient de stockage des aliments avec du savon, rincé à l’eau et réutilisé pour le stockage des aliments sans le désinfecter. » Cela fonctionne à la maison, mais pas au restaurant.

L’inspecteur a lancé un Stop Sale sur des haricots cuits, à 55 degrés malgré une nuit passée dans une chambre froide, qui était évidemment aussi fraîche que la Chrysler Polara beige de votre grand-oncle.

L’inspection a été passée le lendemain.

Fritanga Monimbo Kendall, 7173 SW 117th Ave., Kendall : Inspection de routine, 21 violations au total, cinq violations de haute priorité.

Les problèmes venaient d’en haut et d’en bas.

Sept mouches « volant autour des zones de préparation dans la cuisine ».

Quatre tuiles au plafond de la salle à manger avec dégâts d’eau.

« Nourriture stockée sous une conduite d’eau qui goutte… dans une glacière située dans la cuisine, près de l’entrée principale. »

En bas, l’inspecteur a vu « de l’eau stagnante dans toute la cuisine s’écouler lentement dans le siphon de sol » et « de l’eau stagnante sous l’évier à trois compartiments de la cuisine ».

Des cafards rampaient sur un mixeur posé sur une table de préparation de cuisine, sur un mur près de la cuisinière et sur un mur de salle de bain.

Lors de l’inspection de rappel le lendemain, l’inspecteur a vu deux cafards se promener le long d’un mur près de l’évier à trois compartiments. Mais l’inspecteur a également vu des preuves de la visite antiparasitaire de la veille : cinq cafards morts sur l’évier à vadrouille et deux autres cadavres de cafards sous l’évier à trois compartiments.

C’est toujours une violation de réinspection et de meurtre. Fritanga n’a été rouverte qu’après avoir passé la ré-inspection.

Piments citronnés, 2701 NW 54th St., Miami : Inspection de routine, 18 violations au total, trois violations de haute priorité.

« Odeurs désagréables dans la chambre froide. »

Dans un entrepôt sec, cinq cafards « rampaient sur un sac de farine de maïs » et deux autres faisaient de même sur un sac de farine.

« L’aération du plafond et les carreaux de la zone de lavage de la vaisselle étaient très souillés de poussière ». L’évent du plafond au-dessus du congélateur à portée de main de la ligne de cuisson était « souillé par une substance noire ».

La planche à découper de la glacière de préparation Cookline était tachée.

Vous ne pouviez pas vous sécher les mains au lavabo.

Lemon était de retour en poussant du poisson et des crevettes le lendemain après avoir obtenu une « inspection de suivi requise ».

Restaurant-cafétéria Mi Fondita, 6059 Johnson St., Hollywood : Inspection des plaintes, 10 violations au total, deux violations de haute priorité.

Deux cafards ont été repérés à l’arrière de l’évier du lave-mains de la cuisine, mais « le responsable n’a pas pu les tuer car les cafards sont entrés dans le mur derrière le joint de l’évier ».

Deux cafards morts, dont un par terre « au fond du bar de la salle à manger ».

Le sol de la cuisine « comporte des zones d’eau stagnante qui n’ont pas été correctement séchées après le nettoyage ».

Les plafonds de la cuisine, à l’avant de la ligne de cuisson, présentaient une « forte accumulation de poussière ».

La réinspection du lendemain s’est bien mieux déroulée.

Restaurant Osman, 514 NE 167th St., North Miami Beach : Inspection de routine, 14 violations au total, une violation de haute priorité.

Le gagnant du prix Amityville de cette semaine pour ses mouches est une autre entrée dans La misérable rangée de restaurants de North Miami Beach167e rue/163e rue, du bol de spaghetti Golden Glades au boulevard Biscayne.

Le zapper dans le local de stockage sec a laissé tomber plus de 15 mouches mortes, qui sont restées dans le support du zapper. Pour éviter le sort du zapper, plus de 35 mouches remplissaient l’air sec du stockage, 10 sur le mur près de l’évier du lave-mains de la cuisine ; plus de huit atterrissant sur de la vaisselle sale ; trois dans la salle à manger ; et une coupe dans la glacière accessible.

Il y avait « une odeur étrange provenant de la zone de stockage à sec ».

Il n’y avait pas de savon dans l’évier de la cuisine.

« L’intérieur du four/micro-ondes présente une accumulation de substance noire/graisse/débris alimentaires. »

Osman a passé la réinspection le lendemain.