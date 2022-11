Les travailleurs de Starbucks se mettent en grève le jour de la Coupe rouge pour négocier avec les syndicats

Les travailleurs de Starbucks à travers le pays sonnent la saison des fêtes avec une grève.

Plus de 2 000 travailleurs de plus de 100 magasins Starbucks à travers le pays ont pris part jeudi à leur plus grande action syndicale à ce jour, pour protester contre le refus de l’entreprise de négocier avec les travailleurs syndiqués. Ils le font lors de la 25e Journée annuelle de la Coupe Rouge, l’une des journées les plus chargées de l’année pour l’entreprise, lorsque Starbucks offre des gobelets rouges réutilisables gratuits avec chaque commande de boissons des Fêtes. Au lieu d’appeler des clients ou de préparer des cafés de saison extravagants, ces travailleurs tiennent des pancartes de piquetage, parlent aux clients à l’extérieur des magasins du syndicat et distribuent leurs propres tasses rouges décorées d’une main ressemblant à Grinch tenant en l’air un ornement portant le syndicat Workers United logo.

Alors que les magasins en grève ne représentent que 1% des 9 000 Starbucks exploités par l’entreprise aux États-Unis, leurs actions étaient très visibles pour leurs clients et, grâce à la couverture médiatique, pour le public américain, qui soutient de plus en plus les syndicats.

“Avec 100 magasins dans tout le pays en grève aujourd’hui, je pense que cela aura certainement un impact”, a déclaré Ash Macomber depuis l’extérieur de son magasin fermé, situé à 20 minutes de Portland, dans le Maine. “Non seulement avec des bénéfices, mais pour montrer à l’entreprise que nous sommes plus forts ensemble, et une fois que nous agissons collectivement, alors peut-être que le changement peut vraiment être fait.”

Un porte-parole du syndicat a déclaré qu’une “grande majorité” des magasins en grève étaient fermés aujourd’hui, ce qui signifie qu’ils n’ont rapporté aucun revenu lors de ce qui est généralement une journée très lucrative et est considérée comme le début de la poussée des vacances d’hiver de Starbucks. Les travailleurs ont utilisé des mots comme « extraordinaire » et « insensé » pour décrire le trafic typique le jour de la Coupe Rouge, certains estimant que le trafic était le double de ce qu’il est normalement. Cette année, certaines de ces tasses rouges se trouvent dans des magasins sombres.

Starbucks n’a pas répondu à une demande de commentaire sur l’impact des grèves. Lors d’un appel aux résultats plus tôt ce mois-ci, le fondateur de Starbucks, Howard D. Schultz, a déclaré: «La force de notre entreprise à la sortie de septembre, associée à une fantastique gamme de vacances qui démarre aujourd’hui, avec nos magasins virant au rouge, les favoris des vacances au menu et le retour de nos tasses rouges emblématiques, nous donne une confiance énorme à l’approche des vacances en 2023. »

Les magasins qui ont ouvert leurs portes, composés de gérants, de directeurs et d’employés non syndiqués d’autres magasins, ont connu un trafic limité car de nombreux clients ont refusé de franchir la ligne de piquetage, ont déclaré les travailleurs.

“Nous n’avons même pas une fraction de ce qui se passerait normalement le jour de la Coupe Rouge”, a déclaré la barista Maria Flores à Recode depuis la ligne de piquetage devant son magasin du Queens, qui était composé de gérants et de personnes d’autres magasins. “Je dirais que peut-être 75 % des [customers] font demi-tour et prennent soit une infusion froide que nous avons ici sur la ligne de piquetage, soit demandent un autre café local.

Elle a dit que certains clients rejoignaient la ligne de piquetage tandis que les voitures – et même les chauffeurs de métro – klaxonnaient en signe de soutien.

“Nous avions des trains qui nous klaxonnaient par solidarité”, a déclaré Flores, dont l’emplacement Astoria Blvd jouxte une ligne de métro.

À Jacksonville, en Floride, une équipe de 10 personnes, dont environ cinq managers, est venue remplacer les sept employés réguliers de Starbucks qui étaient prévus ce jour-là, a déclaré Mason Boykin, barista dans un Starbucks en grève. Même encore, cette équipe n’a pu faire fonctionner que le service au volant (en magasin, Uber Eats et les commandes mobiles ont été fermées), et Boykin a déclaré avoir observé des clients attendre jusqu’à cinq minutes à la boîte de haut-parleurs avant d’être assistés. à (ils sont généralement pris en charge immédiatement). Le magasin a fermé tôt à 11h.

Les travailleurs ont déclaré que pour la plupart, les clients à qui ils avaient parlé en dehors de leurs magasins étaient incroyablement favorables. Certains se sont joints eux-mêmes aux lignes de piquetage, tandis que d’autres voulaient simplement savoir ce qui se passait.

Roisin Potts, chef de quart dans un Austin Starbucks, a parlé aux clients depuis le parking après que la direction qui gère actuellement le magasin lui ait demandé, avec ses collègues grévistes, de quitter la propriété.

Grâce à la sensibilisation sociale et à une clientèle très proche des travailleurs, Potts a déclaré que beaucoup moins de personnes entraient dans le parking pour commencer, car ils savaient que le magasin était en grève. Beaucoup de ceux qui sont entrés dans le parking n’ont pas fini par entrer dans le magasin.

“Beaucoup d’entre eux s’arrêtent pour discuter avec nous, posent des questions, puis partent”, a déclaré Potts. « Au moins une personne a dit : ‘Je prends un café à la maison. Je vais juste rentrer à la maison et faire le mien aujourd’hui.

Cela fait près d’un an que le premier Starbucks de Buffalo, New York, a voté en faveur de la syndicalisation. Depuis lors, plus de 250 autres à travers le pays l’ont fait. Pour la plupart, l’entreprise a refusé de négocier avec ces magasins. Alors que l’entreprise a apparemment commencé à négocier avec 55 magasins (contre seulement trois cet été), ces séances de négociation ne sont que superficielles, a déclaré Michelle Eisen, barista du premier Starbucks syndiqué dont le magasin a été fermé aujourd’hui en raison de la grève. Lors de ces réunions, Starbucks refuse immédiatement que les négociations se déroulent par appel vidéo, ce que Starbucks et le syndicat avaient convenu que tout allait bien plus tôt dans la pandémie. Les équipes de négociation syndicale de chacune comprennent des travailleurs de partout au pays, ce qui rend difficile de réunir tout le monde au même endroit, bien que beaucoup y assistent en personne.

“Nous utilisons le terme” à la table “de manière très vague car ils ne sont pas restés très longtemps à la table”, a déclaré Eisen.

Le syndicat a déposé plus de 400 accusations de pratiques de travail déloyales contre l’entreprise. Le Conseil national des relations de travail (NLRB), l’organisme gouvernemental chargé de superviser les questions de travail, enquête sur chaque accusation. Jusqu’à présent, il a déposé 45 plaintes (couvrant 155 accusations) contre la société, ce qui signifie qu’ils ont trouvé au moins certaines des accusations fondées. Le NLRB a émis un certain nombre de plaintes concernant l’incapacité de l’entreprise à négocier avec les magasins à travers le pays.

On ne sait pas encore si les grèves d’aujourd’hui amèneront Starbucks à négocier avec le syndicat, mais les travailleurs ont estimé que cela ne pouvait pas faire de mal. Cela les a également aidés à voir le soutien du public.

“Nous avons noué une relation très étroite avec nos clients, et les voir là-bas nous soutenir était vraiment incroyable, malgré le froid glacial et le vent qui soufflait”, a déclaré Beck Green, dont le magasin de Boston a été fermé jeudi pour la grève.