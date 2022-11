Les travailleurs de Starbucks à Cary participent à la «rébellion de la coupe rouge» pour exiger que l’entreprise travaille avec le syndicat – Shaw Local

Aaron Gomez, de Lake in the Hills, travaille pour Starbucks depuis 15 ans, dont certains à Cary, a-t-il déclaré.

Au cours de son mandat, il a été directeur mais a subi une réduction de salaire après avoir quitté ces rangs, a-t-il déclaré. Maintenant, il travaille à temps partiel.

« Je suis payé presque autant que les gens qui débutent, dit-il.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Gomez faisait partie des nombreux travailleurs de Starbucks qui ont fait du piquetage devant le magasin Cary jeudi, poussant l’entreprise à jouer avec le nouveau syndicat du magasin.

Gomez et ses collègues faisaient partie des milliers de personnes qui se sont jointes à une grève nationale dans tout le pays jeudi. Pour Starbucks, jeudi a marqué le Red Cup Day, l’un des jours les plus chargés de l’année pour l’entreprise, où elle distribue gratuitement des gobelets rouges réutilisables aux clients.

Au lieu de cela, les grévistes ont distribué des tasses rouges aux clients avec le logo du syndicat dans le cadre de la manifestation, l’appelant la rébellion de la Coupe rouge. Ils ne disent pas aux clients de ne pas acheter Starbucks, mais plutôt d’aller à un autre endroit, ont déclaré plusieurs travailleurs à l’extérieur.

Mike Mueller, à droite, chef de quart de Starbucks et membre de l’équipe de négociation du syndicat, ainsi que les membres de la communauté Ethan Buhrow, à gauche, et Jayden Preusker ont fait un piquetage le jeudi 17 novembre 2022, à l’emplacement de Cary le jour de la Coupe rouge de Starbucks. Les travailleurs de Starbucks à Cary se sont joints à d’autres travailleurs à travers le pays pour tenter de convaincre l’entreprise de mieux négocier avec ses sites syndiqués. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Mike Mueller, chef d’équipe et dirigeant syndical non officiel de l’emplacement Starbucks au 620 Northwest Highway, a déclaré que la manifestation était une réponse au blocage des négociations de Starbucks avec eux et d’autres magasins ces derniers mois.

Le Starbucks de Cary s’est syndiqué en avril, devenant le premier dans l’Illinois à le faire. Depuis lors, cependant, ils n’ont pas grand-chose à montrer, a déclaré Mueller.

“Si [negotiations] n’a pas fonctionné, nous avons pensé que nous devions peut-être faire quelque chose comme ça », a déclaré Mueller. “J’espère que cette entreprise se rend compte qu’il est judicieux de négocier avec ses travailleurs… au lieu de faire un mur de pierre.”

Dans un communiqué publié jeudi, Starbucks a déclaré être au courant de manifestations syndicales “prévues dans un petit nombre de nos magasins appartenant à l’entreprise américaine”, ajoutant que l’entreprise respecte le droit de ses travailleurs à s’engager dans une activité de protestation légale.

“Notre objectif a été, et continue d’être, d’améliorer l’expérience Starbucks pour nos partenaires et clients”, indique le communiqué. «Nous restons attachés à tous les partenaires … nous avons été disposés et continuons à exhorter le syndicat à nous rencontrer à la table de négociation pour faire avancer le processus de bonne foi.»

Les personnes travaillant à l’intérieur du magasin jeudi ont refusé de commenter.

Les travailleurs qui protestent incluent ceux qui se sont syndiqués et cherchent leur premier contrat avec Starbucks, a déclaré Mueller. Il s’agit notamment des employés des sites de Chicago, Buffalo, Seattle, Los Angeles et Memphis.

Jeudi, le magasin Cary était fermé à clé et le seul moyen d’être servi était le service au volant. Ceux qui travaillaient comprenaient des gestionnaires du magasin et d’autres endroits, a déclaré Mueller.

Mueller a déclaré qu’il sentait que la manifestation se déroulait bien.

Avec l’importance d’une journée pour l’entreprise, il a déclaré que le magasin voyait moins de trafic que même pour un jeudi normal, Mueller. Les travailleurs ont également reçu des dons sous forme de chauffe-mains, de café et d’autres biens de la part d’habitués et d’autres clients.

«Est-ce que je considère cela comme une victoire en ce moment? Oui, je le fais », a déclaré Mueller.

Katie Aschoff, de Crystal Lake, était l’une des clientes qui achetaient chez Starbucks pendant la manifestation. Elle a dit que si elle avait su que la manifestation se déroulait, elle ne serait probablement pas venue.

« Je comprends ce qu’ils font », dit-elle. “Chacun le sien.”

Jayden Preusker, résident de Cary, président des Youth Democratic Socialists of America au McHenry County College de Crystal Lake, s’est joint jeudi bien qu’il ne travaille pas au magasin. Il a déclaré qu’aider les travailleurs de Starbucks entraînerait des gains dans d’autres secteurs et serait positif pour la main-d’œuvre dans son ensemble.

“Ce n’est pas seulement Starbucks”, a-t-il déclaré. « Nous essayons de syndiquer tout un secteur de baristas. Tous les avantages qui découleront de ce contrat iront dans ce secteur. Les gens comme moi qui travaillent dans l’industrie, si nous ne sommes pas payés [fairly]nous allons juste y aller et être des baristas.

La manifestation fait suite à l’adoption d’un nouvel amendement constitutionnel dans l’Illinois qui garantit le droit des travailleurs de l’État de se syndiquer.

Les partisans du nouvel amendement ont déclaré qu’il renforcerait la main-d’œuvre dans tout l’État, tandis que ceux qui s’y opposaient craignaient qu’il ne fasse augmenter les impôts et nuise au climat des affaires de l’État.