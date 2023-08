Les travailleurs de Singapour adoptent les compétences en IA au rythme le plus rapide : LinkedIn

Les travailleurs de Singapour sont les plus rapides au monde lorsqu’il s’agit d’adopter des compétences en intelligence artificielle, selon le dernier rapport de LinkedIn sur l’avenir du travail. Le rapport, qui a tiré des données de 25 pays, a révélé que Singapour a le « taux de diffusion » le plus élevé – la part des membres ajoutant des compétences en IA à leurs profils a été multipliée par 20 depuis janvier 2016. C’est nettement plus élevé que la moyenne mondiale de huit fois, a déclaré LinkedIn à CNBC Make It. La Finlande (16x), l’Irlande (15x), l’Inde (14x) et le Canada (13x) complètent le selon le rapport, les cinq premiers pays ayant les taux les plus élevés de diffusion des compétences en IA.

Pooja Chhabria, experte en carrière et responsable de la rédaction pour l’Asie-Pacifique chez LinkedIn, a déclaré que Singapour était depuis longtemps un « terrain fertile » pour la perturbation de l’IA. C’est grâce à « l’infrastructure numérique robuste du pays, un cadre solide pour la protection de la propriété intellectuelle et un écosystème florissant de sociétés de capital-risque, d’investisseurs providentiels… qui fournissent des capitaux », a-t-elle déclaré. « Nous avons constaté une croissance rapide du développement et de l’adoption de l’IA, alimentée par les startups et les entreprises au fil des ans, dans leurs efforts pour se tailler de nouvelles niches ou obtenir un plus grand avantage concurrentiel. »

Compétences « potentiellement augmentables » par l’IA

En 2022, les cinq compétences liées à l’IA qui ont connu la croissance la plus rapide ajoutées aux profils des membres étaient toutes « faisant allusion à l’émergence de l’IA générative », selon LinkedIn. Cela inclut des compétences telles que la réponse aux questions – qui a augmenté de 332% – les systèmes de classification et de recommandation. Chatbot ChatGPT a suscité une nouvelle vague d’intérêt pour les technologies d’IA générative (GAI) au cours de l’année écoulée, et les grandes entreprises de technologie comme Google et Microsoft ont depuis cherché à infuser l’IA dans leur entreprise. LinkedIn, qui appartient à Microsoft, lancé en mai fonctionnalités qui permettent aux membres de créer des messages de recruteur générés par l’IA, des descriptions de poste et des profils d’utilisateurs.

Cependant, la capacité de l’IA générative à créer du texte, des images et d’autres contenus en réponse à l’intervention humaine a suscité de nouvelles craintes de voir les emplois remplacés par la technologie. Un rapport de Goldman Sachs a révélé que 300 millions d’emplois dans le monde pourraient être affectés par l’IA et l’automatisation, tels que les rôles de bureau et de soutien administratif. LinkedIn — qui a analysé certaines des professions les plus courantes sur la plateforme — a constaté que 45 % des compétences des enseignants, par exemple, sont « potentiellement extensibles » par l’IA générative. « Les nouveaux outils GAI offrent une opportunité d’alléger potentiellement les charges de travail et d’aider les professionnels, comme les enseignants, à se concentrer sur les parties les plus importantes de leur travail », a écrit LinkedIn.

L’IA changera certainement la façon dont beaucoup d’entre nous font leur travail et le temps que nous consacrons à des tâches qui peuvent potentiellement être facilitées par l’IA générative. Pooja Chhabria Expert carrière, LinkedIn

Selon le rapport, les compétences pédagogiques qui pourraient être améliorées comprennent la planification des cours, l’élaboration des programmes, l’alphabétisation et le tutorat. Cependant, 53 % des compétences des enseignants doivent encore être exercées par des êtres humains, comme la gestion de classe, l’enseignement primaire et l’enseignement spécialisé. Part des compétences potentiellement augmentables par l’IA générative Ingénieur logiciel : 96 %

Représentant du service client : 76 %

Caissier : 59 %

Vendeur : 59 %

Enseignant : 45 %

Responsable événementiel : 39% Seulement 3 % des compétences des ingénieurs logiciels doivent être exécutées par des humains. « L’IA va certainement changer la façon dont beaucoup d’entre nous font leur travail et le temps que nous consacrons à des tâches qui peuvent potentiellement être facilitées par l’IA générative », a ajouté Chhabria. « En conséquence, les compétences des personnes … comme la pensée créative, le leadership et la communication, et la garantie de résultats éthiques – deviennent également de plus en plus importantes. »

Elle a ajouté que l’un des domaines clés dans lesquels les ingénieurs logiciels peuvent utiliser leurs compétences humaines est « de communiquer plus efficacement avec les entreprises et les publics non techniques ». Selon LinkedIn, les emplois avec la plus petite part de compétences potentiellement extensibles comprennent l’opérateur de champs pétrolifères (1%), le spécialiste de la sécurité de la santé environnementale (3%), l’infirmière (6%) et le médecin (7%).

« L’humain est toujours en contrôle »

Alors que l’IA commence à automatiser de nombreux domaines de la main-d’œuvre, les compétences non techniques deviennent de plus en plus importantes, a déclaré LinkedIn. Aux États-Unis, par exemple, les compétences en demande qui connaissent la croissance la plus rapide depuis novembre 2022 sont la flexibilité, l’éthique professionnelle, la perspicacité sociale et l’autogestion, selon le rapport. De la même manière, Rapport sur l’indice des tendances du travail 2023 de Microsoft ont constaté que les trois principales compétences que les dirigeants jugent essentielles sont le jugement analytique, la flexibilité et l’intelligence émotionnelle.