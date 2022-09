Les travailleurs de Royal Mail feront à nouveau grève plus tard ce mois-ci après que le syndicat a demandé de nouvelles mesures

Les travailleurs de ROYAL Mail se retireront dans une autre grève ce mois-ci après qu’un syndicat a exigé que les postiers obtiennent de meilleurs salaires et conditions.

Les membres du Syndicat des travailleurs de la communication ont déclaré qu’ils lanceraient une nouvelle grève de 48 heures à partir du 30 septembre.

Les membres du Syndicat des travailleurs de la communication feront grève pendant 48 heures à partir du 30 septembre Crédit : Getty

Dans un communiqué publié mercredi, le CWU a déclaré: “Nous avons convoqué aujourd’hui deux jours supplémentaires [of strike action] le 30 septembre et le 1er octobre sur les attaques contre les termes et conditions.”

Royal Mail a déclaré mercredi que la grève avait affaibli sa situation financière.

Cela survient alors que le service postal, vieux de 506 ans, a révélé qu’il perdait plus d’un million de livres sterling par jour.

Dans un communiqué, Royal Mail a déclaré: “L’approche du CWU nous place sur une voie périlleuse.

“Nous restons prêts à discuter avec le CWU pour tenter d’éviter une action revendicative dommageable.

“Mais toute discussion doit porter à la fois sur le changement et sur la rémunération. Le changement est la voie vers un salaire plus élevé.”

Le CWU a rejeté une demande d’annulation des grèves de cette semaine, a-t-il ajouté.

Environ 115 000 postiers devraient déjà déclencher une action revendicative jeudi et vendredi après un débrayage similaire le mois dernier.

Il est présenté comme l’une des plus grandes grèves de Grande-Bretagne cet été.