Les travailleurs de première ligne remportent le Golden Buzzer avec une chanson «héroïque»

Simon Cowell est de retour.

Après s’être cassé le dos dans un accident de vélo électrique début août et avoir raté la conclusion de la saison dernière, le charismatique juge britannique a fait un « retour triomphal » à « America’s Got Talent » lors de la première de la saison 16 mardi.

« Vous m’avez manqué les gars. C’est tellement agréable d’être de retour », a déclaré Cowell. Heidi Klum a ajouté : « Le gang est de nouveau réuni. »

Cowell a reçu un accueil (pas si) chaleureux de ses collègues juges – Klum, Howie Mandel et Sofia Vergara – qui ont insisté sur le choix de tenue de Cowell : son col en V noir signature et… son short court blanc ?

« Quel est le problème avec le short ? » a déclaré l’ancienne animatrice de « Project Runway » Klum, donnant l’impression qu’elle aurait donné à son short son tristement célèbre « Auf Wiedersehen ». « On essaie vraiment fort, tu sais Sofia et moi. On s’habille toutes, on choisit de jolies tenues, et tu viens en short ? »

L’excuse de Cowell ? « J’étais juste à l’aise. »

Cowell s’est confortablement appuyé sur sa réputation de grincheux à son retour. Il a bourdonné plusieurs actes avec un X rouge dos à dos et a adressé de sévères critiques.

« Je me sens mal pour toi, ce n’était tout simplement pas assez bien pour moi. Je vais devoir dire non », a déclaré Cowell à l’acrobate Brian Pankey. Cowell a déclaré aux danseurs d’Elektro Botz: « Je n’ai pas été époustouflé, désolé. »

Mais la séquence de Cowell a été interrompue par le Northwell Nurse Choir, un groupe de 18 infirmières du plus grand système de santé de New York qui a combattu en première ligne de la pandémie de COVID-19.

Le Northwell Nurse Choir a été ovationné par les juges et le retour du public en studio après un mélange « sincère » de « Lean on Me » de Bill Withers et de « Stand by Me » de Ben E. King, que le groupe a qualifié de message universel. de « joie et amour » pendant « une période vraiment sombre et éprouvante ».

« En mars (2020), lorsque New York était l’épicentre de COVID, nous avions tellement peur », a déclaré Christian Montanez, infirmier autorisé au North Shore University Hospital. « Un patient est devenu 10, 100, 1 000. Personne ne savait combien de personnes COVID tuerait. »

Danielle Filippone, infirmière autorisée à l’hôpital universitaire de Staten Island, a déclaré que « la partie la plus difficile a été de voir ces patients seuls ». Elle a dit qu’ils « ne pouvaient pas avoir leur famille avec eux, alors nous sommes intervenus en tant que leur famille ».

Le Northwell Nurse Choir s’est formé en novembre 2020 pour servir de « phare d’espoir ».

Cowell a qualifié leur performance de « touchante ». Il a ajouté : « Nous avons besoin de vous. Le monde a besoin de vous… Les gens vont se souvenir de cette audition. Je vais me souvenir de cette audition. »

Klum a dit qu’elle avait des « frissons ». Mandel a qualifié la chorale d' »héroïque à tous points de vue » et a qualifié leur numéro de « moment le plus inspirant que j’aie eu au cours de la dernière année ».

« Quelle chanson parfaite », a déclaré Mandel. « Tu soutiens des gens que tu ne connais pas, tu regardes l’horreur et tu regardes la force et j’ai pensé… je veux te défendre. »

Mandel a frappé le très convoité Golden Buzzer, envoyant le Northwell Nurse Choir directement aux spectacles à Hollywood. (Il convient de noter que le gagnant du Golden Buzzer de la saison 15 de Mandel, le poète de la parole Brandon Leake, a remporté l’intégralité du concours.)

Et Cowell pense qu’ils le feront aussi. Il a audacieusement appelé le Northwell Nurse Choir comme « celui à battre ».

Les auditions « AGT » se poursuivent la semaine prochaine à 8 h HNE/PST sur NBC.

