Sur les 5 000 personnes exploitées par l’hôpital pour recevoir les premières injections, 7 seulement étaient des résidents en médecine – une fraction dérisoire des plus de 1 300 de la cohorte de l’institution. De nombreux boursiers et infirmières qui ont passé d’innombrables équipes à s’occuper des personnes hospitalisées pour Covid-19 ont également été laissés de côté. (Le vaccin de Pfizer nécessite deux doses, à trois semaines d’intervalle, pour prendre pleinement effet. L’hôpital avait misé sur la réception d’un deuxième lot pour terminer le processus.)

«J’ai fait des intubations positives pour Covid, j’ai fait des procédures positives pour Covid», a déclaré le Dr Anna Frackman, une résidente en médecine spécialisée en anesthésie. «Nous nous sommes mis nous-mêmes et nos proches en danger. Nous pensons que nous aurions dû être inclus.

Le plan de priorisation, conçu par des chercheurs et des éthiciens, destiné à lister personnel hospitalier par le risque le plus élevé de contracter le virus et de tomber gravement malade. Il a utilisé un algorithme qui attribuait à chaque personne un score de risque brut, en tenant compte de facteurs tels que l’âge, la description de poste et le nombre de cas de coronavirus qui avaient été détectés dans leur service hospitalier. Cela a abouti à personnel comme les travailleurs des services environnementaux, les travailleurs des services alimentaires et les employés plus âgés fait la navette vers l’avant de la ligne.

Les résidents, qui sont au début de leur carrière et ont tendance à être jeunes, effectuent des rotations dans tout l’hôpital pour s’entraîner avec diverses équipes de médecins, ce qui les rend difficiles à placer dans une unité désignée. «Donc, là-dessus, il semble que nous ayons tous obtenu zéro point», a déclaré le Dr Frackman, qui n’avait pas vu l’algorithme. (ProPublica aussi signalé sur les problèmes avec la liste.)

Dans une note interne envoyée à un petit groupe de membres du personnel administratif de l’hôpital de Stanford, les employés de l’hôpital ont décrit le processus basé sur un algorithme comme étant exécuté sous pression et contraintes de temps. Le Times a obtenu une copie du mémo.

Le système diffère également radicalement de ceux utilisés dans d’autres hôpitaux du pays pour déterminer qui se fait injecter en premier. De nombreuses autres institutions ont également été en mesure de donner la priorité aux travailleurs des services environnementaux et alimentaires – mais pas aux dépens des prestataires de soins de santé traitant quotidiennement les patients Covid.