Les travailleurs de plein air de l’Inde ont du mal à faire face alors que le pays fait face à une nouvelle réalité de vagues de chaleur extrêmes

Alors que le soleil féroce de midi frappait ses 2,4 hectares de champs dans l’État indien de l’Uttar Pradesh, dans le nord de l’Inde, Ali Sher a haussé les épaules et a continué à trier les concombres qu’il a cultivés, disant à sa femme et à ses sept enfants de continuer.

« Nous travaillons ici toute la journée », a déclaré le fermier de 53 ans à CBC News. « Peu importe à quel point il fait chaud, nous devons encore travailler. Nous n’avons pas d’autre choix. »

La chaleur intense brûle également les cultures, obligeant la famille à passer plus de temps à l’extérieur, à arroser et à s’occuper des concombres, qu’ils transportent dans de grands barils, en les fixant pour les revendre plus tard sur un marché local.

« Si nous ne travaillons pas [in the heat]alors qu’allons-nous faire ? », a déclaré Sher.

Lui et d’autres travailleurs de plein air sont parmi les plus vulnérables alors que l’Inde, un pays très exposé aux effets de la chaleur croissante, est aux prises avec la nouvelle réalité. Le nombre de journées chaudes augmente et les experts prédisent que les vagues de chaleur indiennes commenceront plus tôt, dureront plus longtemps et deviendront plus fréquentes, car les effets du changement climatique se font sentir sur le sous-continent.

Toute la famille Sher, dont sept enfants, travaille à l’extérieur quelle que soit la chaleur. En raison de l’augmentation du temps extrêmement chaud, l’Inde devrait perdre 6 % de ses heures de travail, soit l’équivalent de 34 millions d’emplois à temps plein, d’ici 2030, plus que tout autre pays. (Salimah Shivji/CBC)

Le Département météorologique de l’Inde a publié un rapport en avril qui indiquait que la durée des vagues de chaleur avait augmenté de trois jours au cours des 30 dernières années, mais qu’elle devrait augmenter de 12 à 18 jours au cours des 30 ou 40 prochaines années.

L’année dernière a été la cinquième plus chaude jamais enregistrée, selon l’agence indienne de surveillance météorologique, qui a officiellement attribué 30 décès à une vague de chaleur déclarée – même si les experts estiment qu’il s’agit d’une sous-estimation, de nombreux décès liés aux conditions météorologiques n’étant pas enregistrés.

Alors que les températures oscillaient autour des basses années 40 ° C à Modinagar, dans l’Uttar Pradesh, les vendeurs d’un marché local très fréquenté avaient du mal à trouver l’ombre possible sous des parapluies en lambeaux, certains optant pour des foulards humides autour de la tête.

« Que pouvons-nous faire pour nous protéger de la chaleur ? » a déclaré Dinesh, 30 ans, qui, comme beaucoup d’Indiens, ne porte qu’un seul nom, car il vendait ses gombos et ses concombres. « Il n’y a pas d’installations autour. »

Il n’y a nulle part où aller pour « se protéger » de la chaleur torride, déclare Dinesh, un vendeur de légumes de 30 ans, sur ce marché quotidien en plein air de Modinagar, dans l’Uttar Pradesh. (Salimah Shivji/CBC)

Combinaison ‘tueuse’ de chaleur et d’humidité

Les risques ne sont pas uniquement liés à la santé.

L’Inde – où une grande partie de la population travaille à l’extérieur avec peu de protection contre les éléments – souffre de plus de pertes de main-d’œuvre liées à la chaleur que tout autre pays au monde, et la situation est sur le point de s’aggraver d’ici la fin de cette décennie.

L’Organisation internationale du travail prévoit que l’Inde perdra 6 % de ses heures de travail en raison du temps extrêmement chaud, soit l’équivalent de 34 millions d’emplois à temps plein.

Selon l’écologiste Chandra Bhushan, la menace la plus pressante réside dans les effets combinés de la hausse de la chaleur et de l’humidité en Inde en raison du changement climatique. La température du bulbe humide du pays augmente, alimentée par le réchauffement rapide de l’océan Indien. (Salimah Shivji/CBC)

« Cela a un impact sur la productivité agricole, cela a un impact sur le travail manuel, cela a un impact sur notre économie en général », a déclaré Chandra Bhushan, PDG de la Forum international pour l’environnement, la durabilité et la technologie (iFOREST), une organisation à but non lucratif axée sur la recherche sur le climat basée à New Delhi.

« Les gens pensent qu’une vague de chaleur n’est qu’une question de température. Mais je pense que le tueur est une combinaison de chaleur et d’humidité », a déclaré Bhushan.

« C’est ce qu’est la température du bulbe humide. Et en Inde, la température du bulbe humide augmente, ce qui signifie que l’activité de plein air va diminuer. »

La menace, qui peut être mortelle, survient lorsque la température extérieure du bulbe humide – qui est la température la plus basse à laquelle l’air peut être refroidi par évaporation – est supérieure de quelques centimètres. Lorsqu’il fait extrêmement chaud, la sueur humaine s’évapore et refroidit le corps, mais lorsque les niveaux d’humidité sont trop élevés et que l’air est déjà rempli d’humidité, cette sueur ne peut pas s’évaporer pour refroidir la température corporelle.

Et le seuil auquel les relevés de température de bulbe humide sont dangereux est bien inférieur aux températures traditionnelles. Si la chaleur et l’humidité intenses se combinent pour pousser la température du bulbe humide au-delà de 32 ° C, il est extrêmement difficile de faire de l’activité physique à l’extérieur.

« Le problème est que le changement climatique augmente simultanément la température et l’humidité », a déclaré Bhushan, ajoutant que l’augmentation de l’intensité des vagues de chaleur n’est pas unique à l’Inde.

L’événement mortel est un « réveil »

C’est cette combinaison mortelle de chaleur élevée et d’humidité qui a alimenté une vague de chaleur en avril qui a balayé l’Asie du Sud, causant 13 morts lors d’un grand événement en plein air à l’extérieur de Mumbaioù des milliers de participants étaient assis sous un soleil de plomb pendant plusieurs heures.

Des centaines d’autres ont été hospitalisés après avoir souffert de symptômes de coup de chaleur, et les événements extérieurs ultérieurs dans l’État du Maharashtra ont été annulés à la hâte.

La vague de chaleur a été rendue au moins 30 fois plus probable en raison du changement climatique, a conclu un groupe de climatologues internationaux dans une étude réalisée par l’initiative World Weather Attribution.

« Je pense que cela a été un énorme signal d’alarme en raison du type de publicité dont il a bénéficié », a déclaré Debi Goenka, écologiste et administratrice exécutive du Conservation Action Trust, basé à Mumbai, faisant référence au nombre élevé de décès à l’extérieur. événement.

Un vendeur se réfugie de la chaleur sous un parasol dans ce marché alimentaire en plein air de la campagne de l’Uttar Pradesh. Le nombre de journées chaudes augmente et les experts prédisent que les vagues de chaleur indiennes commenceront plus tôt, dureront plus longtemps et deviendront plus fréquentes, car les effets du changement climatique se font sentir sur le sous-continent. (Salimah Shivji/CBC)

« Même si l’incident était très malheureux, il a en fait réveillé beaucoup de gens pour qu’ils commencent à prendre des précautions contre la chaleur. »

Cela a également incité les autorités météorologiques indiennes à expérimenter en modifiant la façon dont elles déclarent une vague de chaleur, en tenant compte non seulement de la chaleur, mais aussi de l’humidité. Le nouveau code de l’indice de chaleur devrait être prêt dans les mois à venir.

Un coup de pouce pour s’adapter

Le pays essaie de s’adapter, avec un vaste plan d’action contre la chaleur qui est en place depuis 2013. Mais avec tant de régions confrontées à différents effets du temps chaud, ce sont les gouvernements locaux qui doivent prendre en charge, a déclaré Bhushan.

« La plupart des actions doivent se produire au niveau de la ville, au niveau local. »

Certaines entreprises travaillent au niveau local sur des initiatives qui se concentrent sur de petites étapes visant à faire une grande différence.

Un jardin sur le toit nouvellement planté au-dessus de cette garderie dans l’une des zones les plus pauvres de Chennai, une ville de l’État du Tamil Nadu, devrait abaisser la température intérieure d’environ 3 ° C. (Salimah Shivji/CBC)

Dans une garderie gérée par le gouvernement dans l’un des quartiers les plus pauvres de Chennai, dans l’État du Tamil Nadu, dans le sud de l’Inde, Savitha Narayanamurthy tenait un pistolet à température dans sa main, prenant de nombreuses mesures tout en faisant tourner autour de la douzaine d’enfants qui jouaient bruyamment au centre de la pièce.

Au-dessus d’elle, le toit du petit immeuble abrite désormais un jardin en herbe, planté seulement deux semaines plus tôt.

« Nous remarquons une différence d’environ un degré, entre un et 1,5 [degrees cooler] », a-t-elle déclaré à CBC News, quelques jours seulement après avoir commencé à mesurer la température.

Narayanamurthy travaille ici pour cBalance, un cabinet de conseil en développement durable basé à Mumbai qui se concentre sur des solutions à faible coût et à faible technologie – particulièrement destinées aux pauvres de l’Inde, qui vivent souvent dans des agglomérations urbaines exiguës qui offrent peu d’échappatoire aux vagues de chaleur paralysantes.

Des enfants jouent dans la garderie gérée par le gouvernement à Chennai. Le jardin sur le toit a été planté seulement deux semaines plus tôt. (Salimah Shivji/CBC)

Ses autres projets comprennent l’installation de dalles de refroidissement en aluminium sur les toits des maisons individuelles des bidonvilles de Mumbai, qui réfléchissent le soleil et empêchent la chaleur de pénétrer dans le bâtiment. L’entreprise expérimente également la mise en place de bouteilles en plastique PET recyclables remplies d’eau dans une grille de toit, pour essayer de piéger la chaleur qui pénètre à l’intérieur et affecte la température intérieure.

Pendant ce temps, l’entreprise souhaite que le jardin sur le toit de la garderie de Chennai se développe rapidement au cours des prochains mois.

Savitha Narayanamurthy est chargée de surveiller la façon dont le jardin en plein essor sur le toit de la garderie abaisse la température intérieure afin que les enfants puissent jouer en toute sécurité. (Salimah Shivji/CBC)

« Alors que la tache verte augmente, nous attendons avec impatience que la différence de température soit d’environ trois degrés par rapport à ce qu’elle est habituellement », a déclaré Narayanamurthy, en prenant un chiffon pour essuyer la sueur de son front.

« Ainsi, les enfants peuvent se sentir un peu plus frais assis à l’intérieur où ils jouent », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il est déjà encourageant de voir le moindre effet.

« Nous avons de l’espoir à ce sujet. »