Les travailleurs de NYC Starbucks et du magasin Amazon Go déposent une pétition pour se syndiquer

Amazon et Starbucks arrêtent le panneau Union Busting, Journée internationale des travailleurs, United Against Union Busting March and Rally, Workers Circle, Amazon Labour Union, NY Immigration Coalition, Make the Road, NYC Central Labour Council, RWDSU et d’autres organisations communautaires, droits des immigrants groupes, syndicats et alliés, Union Square, New York.

Joan Slatkins | Groupe d’images universelles | Getty Images