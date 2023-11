Les travailleurs de Master Lock s’expriment sur la fermeture de l’usine

Après plus de 100 ans, l’usine emblématique de Master Lock à Milwaukee ferme ses portes en mars 2024. Cette fermeture entraînera la perte de 400 emplois syndiqués et marquera également la fin d’une ancienne région industrielle de la ville qui abritait autrefois une cinquantaine d’usines. The Real News, In These Times et Workday Magazine s’entretiennent avec des employés actuels et anciens de Master Lock sur ce que la fermeture de cette usine de longue date signifie pour eux et leur communauté.

Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Magazine de la journée de travail, En ces tempset The Real News Network.

Reportage et production par : Isabela Escalona

Musique : The Holiday de So I’m An Islander | https://soimanislander.bandcamp.com

Musique promue par https://www.free-stock-music.com

Creative Commons / Attribution-ShareAlike 3.0 non porté (CC BY-SA 3.0)

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en_US

Transcription

Ce qui suit est une transcription précipitée et peut contenir des erreurs. Une version relue sera disponible dès que possible.

Président Obama:

Bonjour Milwaukee. C’est ce que nous devons viser, c’est créer des opportunités pour que les Américains qui travaillent dur puissent y entrer et recommencer à fabriquer des produits et à les envoyer partout dans le monde, des produits estampillés de trois mots fiers : « Made in America ». C’est ce qui se passe ici chez Master Lock.

Vous en avez donc assez entendu parler de l’externalisation. De plus en plus d’entreprises comme Master Lock se tournent désormais vers l’internalisation. Nous allons créer davantage d’histoires à succès comme Master Lock, et nous rappellerons au monde pourquoi les États-Unis sont la plus grande nation de la planète. Merci tout le monde. Que Dieu te bénisse. Dieu bénisse l’amérique.

Sara Morris :

Bonjour, je m’appelle Sara Morris.

Susan Thomas-Hall :

Je m’appelle Susan Thomas-Hall.

Sara Morris :

J’ai 70 ans.

Susan Thomas-Hall :

Je viens d’avoir 68 ans. J’ai commencé chez Master Lock en septembre 1973. Au total, j’y ai travaillé pendant 49 ans.

Sara Morris :

Eh bien, le 21 août 2023, j’y serai pour 45 ans. J’y suis actuellement. Je suis toujours là après toutes ces années.

J’aime mon travail parce qu’il est stimulant. Vous ne voyez pas beaucoup de femmes dans les emplois que j’occupe parce que nous travaillons avec des produits chimiques très agressifs, mais vous les traitez avec respect.

Nos aînés nous ont appris à quoi cela devrait ressembler. Nous ne sommes pas allés à l’école pour rien. Nous n’avions aucun diplôme en rien. Cela a simplement été enseigné sur toute la ligne.

Susan Thomas-Hall :

Et nous y étions bons.

Sara Morris :

Ouais.

Susan Thomas-Hall :

Je me suis bien amusé à faire tout cela et c’était une expérience d’apprentissage. J’y ai beaucoup appris. J’ai grandi là-bas. J’ai commencé à 18 ans. Ces vieilles femmes m’ont beaucoup appris sur la vie.

Sara Morris :

Nous voulions que le travail reste ici. Nous sommes tous concentrés sur notre travail, sur la qualité de vie que nous pouvons avoir, et travaillons simplement jusqu’aux os. Mais cela ne s’est pas produit comme ça, donc c’est expédié partout.

Susan Thomas-Hall :

Mais nous en sommes arrivés au point où nous n’avons plus été impliqués dans le processus de prise de décision parce que vous étiez plus ou moins mis à l’écart. Cela faisait partie de la grande chute. Au fil des années, la situation a commencé à changer parce que les gens qu’ils ont recrutés étaient plus préoccupés par ce qu’ils pouvaient faire pour améliorer les résultats que par ce dont nous avions besoin pour les amener à atteindre ces résultats.

Révérend Greg Lewis :

Vous avez la responsabilité de vous battre jusqu’au bout. Vous ne pouvez pas laisser les gens vous faire des choses. Nous devons arrêter de laisser les gens nous faire des choses. Ouais, nous devons faire bouger les choses pour nous.

Intervenant 5 :

Amen.

Révérend Greg Lewis :

Peu importe ce qu’ils disent, ce combat est terminé, tout est fini. Non, ce n’est pas fini pour moi. Ce n’est pas fini parce que nous allons nous battre, gratter et ramper jusqu’au bout. Nous ne dirons jamais que je n’ai jamais rien eu. Nous ne ferons jamais ça.

Mandela Barnes :

… juste pour gagner quelques centimes de plus pour augmenter la valeur actionnariale.

Haut-parleur 7 :

Oui c’est vrai.

Mandela Barnes :

Nous sommes ici pour dire que nous ne l’accepterons pas.

Haut-parleur 8 :

C’est exact.

Mandela Barnes :

Nous n’allons pas prendre cela en silence. Nous n’allons pas simplement nous mettre de côté et les laisser retirer ces emplois bien rémunérés de cette communauté.

Susan Thomas-Hall :

Ils font une grosse erreur. Faire passer le profit avant les gens est préjudiciable. Lorsque vous avez une communauté qui vous accueille depuis toutes ces années, c’est comme si vous tourniez le dos à votre meilleur ami.

Sara Morris :

Honte à toi. Honte à vous de nous mettre… Après toutes ces années de tout ce service que nous leur avons rendu, nous méritons mieux que cela.

Susan Thomas-Hall :

Je ne sais pas où cela va, mais je sais qu’à ce jour, ils n’ont pas donné de véritable raison aux employés. Je ne sais pas s’ils ont honte de parler de bénéfices. Pensez à ce que cela signifie pour les personnes qui vous placent là où vous êtes. Je sais à quel point ils travaillent dur. J’étais l’un d’entre eux et je leur ai permis de travailler plus dur que j’aurais dû. Mais c’était à cause de l’amour pour l’entreprise. Alors, lui tourner le dos, pourquoi ?

Sara Morris :

Eh bien, je veux qu’ils se souviennent que nous étions des hommes et des femmes qui travaillaient dur et que nous nous souciions de la communauté, nous nous soucions des gens. Je veux qu’ils se souviennent que nous étions à cet endroit et que nous l’avons fait. Cela peut donc être fait.

Susan Thomas-Hall :

J’espère vraiment et je prierais pour qu’ils regardent en arrière sur la 32e et le Centre et sachent que c’est de là qu’ils viennent.

Sara Morris :

Ça va me manquer.

Plus d’histoires…